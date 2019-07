Какво направи Гала след "възмутителната" СНИМКА на дъщеря си

Тв водещата на предаването „На кафе“ застана плътно зад дъщеря си Мари, след като последната снимка, която младата жена публикува в мрежата предизвика вълна от гневни коментари, пълни с възмущение и унищожителни критики.

Мари Будева все по-често показва, че вече не е малко момиченце, а сексапилна жена, като публикува провокативни секси снимки онлайн.

От публикациите ѝ в социалните мрежи се вижда, че тя е пораснала млада дама, която наред с ежедневните снимки, редовно качва и по-провокативни кадри.

Макар галериите от снимки в профилите ѝ да са изпъстрени с дръзки и сексапилни кадри, последната ѝ снимка предизвика всеобщо възмущение, което бързо ескалира и нападките към Мари и известната ѝ майка - Гала, заваляха като порой.

На кадъра, споделен от 21-годишната хубавица, Мари се бори с високите летни температури по изрязан в цвят „пепел от рози“, поливайки се с вода.

Макар младото момиче да не е голо, мнозина заядливци възроптаха срещу снимката, изтъквайки като довод, че зърната на гърдите ѝ са щръкнали и прозират пред банския.

Хейтърите засипаха Мари с коментари, в които си позволиха да подмятат грозни реплики както по неин адрес, така и по адрес на популярната ѝ майка.

Гала обаче, защити дъщеря си като заяви: "Винаги ще има злобари, които да се опитат да депресират детето ми. От малка я съветвам да не се съобразява с критикарите, а да слуша сърцето си. С кожух ли да се снима през лятото?“

Пред свои колежки от Нова ТВ, Гала отрекла и плъзналия слух, че от есента Мари може да замени като панелист в предаването на майка си чаровната Ева Веселинова, за която върви мълва, че ще бъде махната от „На кафе“ заедно с Илиян Любомиров. Преди година и половина мъжът на Гала - Стефан изкара няколко месеца като неин телевизионен партньор.

Що се отнася до дъщерята на Гала, то 21-годишната Мари Будева открай време радва виртуалната мрежа с разкрепостени снимки.

Паметливи припомниха, че навремето и Гала се съблече, но за пари. Тя позира по гърди на корицата на еротичния журнал „Плейбой“.

Ето и част от „розовите“ снимки на наследничката на Гала от брака ѝ с Косьо Будев

