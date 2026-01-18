Новини
Бивш американски посланик в Израел: Доналд Тръмп ще се опита да ликвидира аятолах Хаменей

Бивш американски посланик в Израел: Доналд Тръмп ще се опита да ликвидира аятолах Хаменей

18 Януари, 2026

Американският президент неколкократно заплаши с намеса, включително с много решителни действия, ако Иран екзекутира протестиращи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Дан Шапиро, който беше американски посланик в Израел по времето на бившия президент на САЩ Барак Обама, прогнозира, че през следващата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се опита да убие върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, разкри Times of Israel.

Прогнозата идва, след като Хаменей обвини Тръмп за насилието по време на масовите антиправителствени протести, които се разпространиха в Иран през последните седмици, и след като Тръмп заяви в интервю, че Иран се нуждае от ново ръководство и че 86-годишният Хаменей е "болен човек".

"Коментарите на Тръмп пред Politico за необходимостта от ново ръководство в Иран и безсмисленото провокиране на Тръмп от страна на Хаменей в X ме карат да вярвам, че Тръмп ще се опита да убие върховния лидер тази седмица", пише Шапиро в социалната мрежа X.

"Скоро в Близкия изток ще пристигне американска ударна група от самолетоносачи, което ще улесни САЩ да проведат мащабни удари в Иран и да бъдат подготвени да се защитят от ответните удари на Иран."

Шапиро пише, че САЩ биха могли да проведат и други удари срещу иранските сили. Ударите, казва той, "биха позволили на Тръмп да заяви, че остава верен на иранските протестиращи, които насърчи, и че изпълнява заплахата си да накара режима да плати за избиването им".

Хиляди са загинали по време на протестите.

Но той предупреждава, че убийството на Хаменей "е далеч от постигането на промяна на режима в Иран".

Той пише: "Елиминирането на Хаменей, ако се случи, най-вероятно ще бъде последвано първоначално от превземане на властта от Ислямската революционна гвардия и от все така агресивен и репресивен режим.

Промяната на режима, когато тя се случи, ще бъде дело на иранския народ. Подкрепата за тях в стремежа им към свобода ще изисква постоянна концентрация и предимно некинетични мерки. Тя няма да бъде постигната с еднократна атака."

Шапиро е бил посланик на САЩ в Израел от 2011 г. до края на президентството на Обама в началото на 2017 г. По-късно е заемал няколко длъжности, свързани с Близкия изток, в администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън.

Протестите избухнаха на 28 декември заради високата инфлация и икономическите трудности, задълбочени от санкциите, и се превърнаха в най-сериозното предизвикателство за духовното ръководство на Иран от 1979 г. насам.

Тръмп неколкократно заплаши с намеса, включително с "много решителни действия", ако Иран екзекутира протестиращи.


  • 1 Сатана Z

    Да не,Бай Дончо не е такъв човек.

    13:22 18.01.2026

  • 2 Шебек

    Чалмите имат ли с какво да потопят самолетоносач. И ако могат, в доктрината на САЩ ли е при потопен курник самолетоносач да бият с атом. Питам от позицията на безгласен българин неутрал.

    13:22 18.01.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    Дончо май самите американци ще му видят сметката! Много взе на сериозно дъртия капиталист и си помисли, че цял свят е негов!

    13:22 18.01.2026

  • 4 Георги

    съвсем стандартна западно-демократична практика спазваща всички човешки права.

    13:22 18.01.2026

  • 5 Георги

    До коментар #2 от "Шебек":

    едва ли ше се стигне до атом, но със сигурност ще ги занулят

    13:23 18.01.2026

  • 6 Антитрол

    Тук е пълно със смахнати копейкаджии.

    13:24 18.01.2026

  • 7 Георги

    очевидно да си приятел с Русия е също толкова опасно, както и да си приятел със САЩ.

    13:25 18.01.2026

  • 9 Олеееее....

    Терориста Доналд Тръмп щял да се опита да ликвидира и Хаменей.....

    13:26 18.01.2026

  • 10 Доналд Тръмп ще се опита да ликвидира

    И Мерц, Макрон, Стармър и Бою .....

    13:27 18.01.2026

  • 11 Ехеее

    Няма да е голяма загуба, ако го направи 🤣

    13:27 18.01.2026

  • 12 Олеееее....

    До коментар #10 от "Доналд Тръмп ще се опита да ликвидира":

    през следващата седмица...

    13:28 18.01.2026

  • 14 И колко пъти трябва да питаме? А?

    .....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    13:34 18.01.2026

  • 15 снайпера

    Както върви следваща дупка на рижия няма да е в ухото, а в челото.

    13:35 18.01.2026

  • 16 Терориста Тръмп

    И това ли ще направи? Олеее.....

    13:35 18.01.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    До коментар #2 от "Шебек":

    Видя се , че имат. Направиха прехваления Железен Купол на гевгир в Израел. Хусите удариха вече един самолетоносач, пък кво остава за Иран, дето има хиперзвукови ракети. Тръмп се отказа от глупостта да напада Иран по две причини: Израел се уплаши , че Иран ще ги занули този път, щото са подготвили масиран удар с 2000 ракети и второ: самите генерали на САЩ му казаха, че не могат да развърнат армия способна да воюва с 90-милионен Иран.

    13:36 18.01.2026

  • 18 Ще има холивудско шоу с трагичен край

    Този път Иран се е подготвил подобаващо и чака с буйна страст янките!) Ще има телешки рев и потопени самолетоносачи!

    13:37 18.01.2026

  • 19 Пич

    Правилният въпрос на който никой не отговаря , и никой не се сеща да пита е - Защо Иран ?! Но пък е обидно за вас да им вярвате на глупостите. Петрол - Катар , Кувейт , С А. ...... имат много петрол , и не им посягат , въпреки че са по лесна хапка от Иран!!! Религия - всички там са мюсюлмани, и навсякъде е шериат , не само в Иран!!! За най глупавите - права на човека , ще освобождаваме народа !? Ами в С А. режат глави публично , обезглавените тела висят на куки , убиват с камъни , а принца им извършва убийства на територията на чужди държави !!! Там ще освобождават ли народа...?! Ето ви отговора - защо Иран ! Защото Тръмп е от еврейското семейство ! И в този край на света , ядрено оръжие се предвижда само Израел да притежава !!! А Иран или вече има , или е на косъм !!! И вече никога няма да има спокойствие за Израел !!! Мнението на посланика за целите съвпада с моето !!!

    13:37 18.01.2026

  • 20 Тръмп

    До коментар #10 от "Доналд Тръмп ще се опита да ликвидира":

    Ще ги избие всички до крак и ще обяви еврото за незаконно

    13:37 18.01.2026

  • 21 да ликвидира

    Или да извърши поредният акт на международен тероризъм. Как е правилно да се напише? А?

    13:41 18.01.2026

  • 22 Улав

    До коментар #20 от "Тръмп":

    И като се събуди ...пак,заспа

    13:42 18.01.2026

  • 23 Спри

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    с опиатите, пишеш тотални глупости. Израел РАЗМАЗА Иран миналата година, направи ги смешни. Иран ги спаси Тръмп че искаше Нобел за мир. САЩ дойдоха, унищожиха ядрената програма на Иран с bunker buster бомбите които само те имат и казаха и на двете страни: ок, вече няма ядрена програма, прекратявайте войната.

    13:43 18.01.2026

  • 24 По добре сега да видим

    С губернатора на Минесота Тим Уолц и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрей и ред други длъжностни лица Тръмп какво ще направи. И с кмета на Ню Йорк също

    13:44 18.01.2026

  • 25 Абе

    Вместо това да не вземе да ликвидира Урсула или Мер, че нещо се опитват да му се дърпат

    13:46 18.01.2026

  • 26 И в САЩ очевидно е

    До коментар #6 от "Антитрол":

    Пълно със смахнати копейкаджии. Нали?

    13:46 18.01.2026

  • 27 дядото

    така ли.а историята.великата римска империя,на която се оприличават краварите, векове не успява да победи партите. защо ли.

    13:48 18.01.2026

  • 28 Може и Натаняху

    Не го изключвам въобще

    13:49 18.01.2026