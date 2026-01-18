Бивш американски посланик в Израел: Доналд Тръмп ще се опита да ликвидира аятолах Хаменей

Дан Шапиро, който беше американски посланик в Израел по времето на бившия президент на САЩ Барак Обама, прогнозира, че през следващата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се опита да убие върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, разкри Times of Israel.
Прогнозата идва, след като Хаменей обвини Тръмп за насилието по време на масовите антиправителствени протести, които се разпространиха в Иран през последните седмици, и след като Тръмп заяви в интервю, че Иран се нуждае от ново ръководство и че 86-годишният Хаменей е "болен човек".
"Коментарите на Тръмп пред Politico за необходимостта от ново ръководство в Иран и безсмисленото провокиране на Тръмп от страна на Хаменей в X ме карат да вярвам, че Тръмп ще се опита да убие върховния лидер тази седмица", пише Шапиро в социалната мрежа X.
"Скоро в Близкия изток ще пристигне американска ударна група от самолетоносачи, което ще улесни САЩ да проведат мащабни удари в Иран и да бъдат подготвени да се защитят от ответните удари на Иран."
Шапиро пише, че САЩ биха могли да проведат и други удари срещу иранските сили. Ударите, казва той, "биха позволили на Тръмп да заяви, че остава верен на иранските протестиращи, които насърчи, и че изпълнява заплахата си да накара режима да плати за избиването им".
Хиляди са загинали по време на протестите.
Но той предупреждава, че убийството на Хаменей "е далеч от постигането на промяна на режима в Иран".
Той пише: "Елиминирането на Хаменей, ако се случи, най-вероятно ще бъде последвано първоначално от превземане на властта от Ислямската революционна гвардия и от все така агресивен и репресивен режим.
Промяната на режима, когато тя се случи, ще бъде дело на иранския народ. Подкрепата за тях в стремежа им към свобода ще изисква постоянна концентрация и предимно некинетични мерки. Тя няма да бъде постигната с еднократна атака."
Шапиро е бил посланик на САЩ в Израел от 2011 г. до края на президентството на Обама в началото на 2017 г. По-късно е заемал няколко длъжности, свързани с Близкия изток, в администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън.
Протестите избухнаха на 28 декември заради високата инфлация и икономическите трудности, задълбочени от санкциите, и се превърнаха в най-сериозното предизвикателство за духовното ръководство на Иран от 1979 г. насам.
Тръмп неколкократно заплаши с намеса, включително с "много решителни действия", ако Иран екзекутира протестиращи.
