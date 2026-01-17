Новини
Ивайло Мирчев: Имаме сигнали за активизиране на „хора с прякори“ за купуването на гласове

17 Януари, 2026 15:15 726 36

  • ивайло мирчев-
  • купуване на гласове

Съпредседателят на „Да, България“ говори за рискове пред честния изборен процес

Ивайло Мирчев: Имаме сигнали за активизиране на „хора с прякори“ за купуването на гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Сигнали за активизиране на схеми за купуване на гласове, свързвани с „хора с прякори“, бяха във фокуса на пресконференция на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев в Бургас. Темата беше поставена в контекста на промените в Изборния кодекс и мерките за гарантиране на честен изборен процес.

„Поводът да съм днес в Бургас е честността на изборния процес“, заяви Мирчев в началото на брифинга. Той уточни, че е провел среща с доброволци от инициативата „Ти броиш“ от различни общини в областта.

По думите му има тревожни индикации за активност на местно ниво. „Основният проблем са индикациите за активизиране на криминалния контингент по отношение на купуването на гласове в област Бургас, за хора с прякори, добре познати на всички нас“, каза Мирчев.

Той отправи критики към работата на държавните институции. „Практически нямаме работеща прокуратура, не работят ДАНС и българските институции. Гарантирането на честен изборен процес очевидно трябва да бъде в ръцете на българските граждани“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Мирчев подчерта ролята на гражданските наблюдатели в изборния процес. „Вече имаме над 7 000 души в инициативата „Ти броиш“. Целта ни е да достигнем над 20 000 доброволци, за да можем да обхванем цялата страна“, посочи той.

По отношение на законодателните инициативи Мирчев заяви: „Ще предложим Народното събрание да приеме декларация, с която ясно да каже на Висшия съдебен съвет, че трябва да бъде гласувана оставката на временно изпълняващия длъжността главен прокурор“.

Акцент беше поставен и върху начина на гласуване. „Ние настояваме за 100% машинно гласуване и ще продължим да настояваме за това в зала“, заяви Мирчев, като добави: „Когато има хартиена бюлетина, има огромни възможности за манипулации“.

По темата за предстоящите избори той подчерта, че датата им е изцяло в правомощията на държавния глава. „Това решение е на президента и той трябва да го вземе“, каза още Мирчев.


  • 1 Дебелия Шопар

    12 3 Отговор
    Не на омразата, не на омразата.

    15:17 17.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    14 8 Отговор
    Комсомолеца от крушаре не получаваше никакви сигнали докато се гушкаше в скутовете им, сега имал сигнали.

    15:18 17.01.2026

  • 4 И аз знам един такъв

    11 3 Отговор
    Казват му "два пръста чесло".

    Коментиран от #26

    15:19 17.01.2026

  • 5 Дупничанин

    7 8 Отговор
    За Тутурутката ли говориш или за Шопара?

    15:19 17.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "яле па тоа":

    Дали на козяк, дали на сорос все тая. Всички в герб, ппдб, дпс, бсп и итн продават род и родина.

    15:19 17.01.2026

  • 7 Реално

    8 11 Отговор
    В борбата срещу съветския мафиотски режим на борисов-пеевски, реални успехи постигат единствено от ПП-ДБ. Неоспорим факт.
    При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.

    Коментиран от #12, #31

    15:21 17.01.2026

  • 8 Човек с прякор

    6 1 Отговор
    Продавам, не купувам.

    15:22 17.01.2026

  • 9 Ъъъъъъ

    5 2 Отговор
    Пак ли ще гласувате?🤣

    15:24 17.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Споко скъпи форумци

    8 1 Отговор
    Мистър Бийн е следовател от класа и ще успеем да се справи с хората и с прякорите и с гласовете защото кой ще тръгне да гласува за такива не доразумения.

    15:24 17.01.2026

  • 12 Ристю Мирчев

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Реално":

    Перем тикви и прасенца всякъкви

    15:25 17.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 с два пръста чело от село

    9 0 Отговор
    тате вече не е комунист!

    15:27 17.01.2026

  • 15 Павел Пенев

    11 4 Отговор
    Мирчев също подготвя 200 платени преференции за да влезе в НС както предишния път. Негодник.

    15:27 17.01.2026

  • 16 Ей, изтриха от страх пред ППДБ

    6 2 Отговор
    Защо Ивайло Мирчев прилича на онези с ниските чела, каквото и той носи, докато баща му - достоен български комунист и партиен член на БКП, участвал във възродителния процес, в полза на България, а не на Турция, има високо чела и е хубавец на снимката, показана от Антон Тодоров?

    Коментиран от #20, #27

    15:29 17.01.2026

  • 17 Ура,,Ура

    5 5 Отговор
    Не се безпокой, площадите пак ще изгонят двете прасета. Каквото и да правят, никога няма да бъдат на власт повече. Не ми се мисли какво ще им се случи, ако Радев влезе в политиката.

    15:30 17.01.2026

  • 18 ???????76

    4 2 Отговор
    Защо Ивайло Мирчев прилича на онези с ниските чела, каквото и той носи, докато баща му - достоен български комунист и партиен член на БКП, участвал във възродителния процес, в полза на България, а не на Турция, има високо чело и е хубавец на снимката, показана от Антон Тодоров?

    15:31 17.01.2026

  • 19 Братя Българи пак искат да ни

    5 3 Отговор
    Откраднат парите 240- л€зби@
    Искат да купят нови машини и да си поделят рестото.
    НА ПРОТЕСТ!!!!!!!!
    А краварите иска да ни ги пробутат както Ф-16.
    Бр. Машини нужни 12 000бр.
    Цена за 1 бр. 8 000лв.
    12 000бр. Х 8 000лв. = 96 000 000лв.
    То тук през 5г. Машини купуваме.
    Софтуера ще бъде маниполиран пак защото е на същата фирма която Илън Мъск е съди и каза, че манипулират
    Протест! протест!протест! До дупка!

    15:33 17.01.2026

  • 20 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ей, изтриха от страх пред ППДБ":

    Няма по-голям б0кл0к на тая Земя
    от Антон "храчката" Тодоров!
    .... А неговия баща е убил човек с лопата!

    Коментиран от #21

    15:34 17.01.2026

  • 21 Сигурно е така

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Коня Солтуклиева":

    Боклуците са все мръсни и гнусни анти-комунисти.

    15:35 17.01.2026

  • 22 То няма закони

    1 0 Отговор
    За търговия с вот и за мигранти.

    15:36 17.01.2026

  • 23 Не му давайте дума

    3 3 Отговор
    на това лъжливо недоразумение. Всички знаем как купуваха гласове и се договаряха с циганският барон в ресторанта му. Просто са толкова гнусни да обвиняват всеки друг в това което правят!

    15:39 17.01.2026

  • 24 Всеки директор в МРВ

    1 0 Отговор
    е политическо назначение

    15:40 17.01.2026

  • 25 50/50

    2 1 Отговор
    ПП не са идеални! Напротив! Вместо да се заемат с мафията, те направиха сглобка с нея! Вместо да търсят съюзници в тази борба, те отидоха да събарят Паметника на Алексей, загубиха стотици хиляди гласове, а БСП - София стана техен враг в СОС! Парадоксално обаче, никой друг не заслужава повече доверие като антимафиотска политическа сила! А президента иска да скача, но му липсва свестен парашут! Затова продължава да лети! В облаците!

    15:40 17.01.2026

  • 26 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "И аз знам един такъв":

    Имам сигнали, че Два Пръста Чело е пасивен! Нещо като Рада Дълбоката и Буля Асеня!💅💄

    15:41 17.01.2026

  • 27 Ами,

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ей, изтриха от страх пред ППДБ":

    защото има коса! Затова изглежда нискочел! Вече всички са плешиви и затова изглеждат с високи чела! Еленко Божков също е с коса и изглежда странно на общия фон!

    15:42 17.01.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    КАТО ИМАТЕ "СИГНАЛИ" ЗА КУПУВАНЕ НА ................... ГЛАСОВЕ , ПОСОЧЕТЕ ГИ ...................... ДА НЕ СТАНА КАТО АЛА БАЛА С "ПОЧТЕНИЯ" МИСТЪР КЕШ ................... И ПОСЛЕ , АМА ТО НЕ БЕШЕ (С) АМИ БЕШЕ (ПРЕЗ) ..................... (ДА ДОЙДАТ ТАНКОВЕТЕ , АМА АЗ РЕКОХ , ДА ДОЙДЕ СТАНКО ........ (ПЕТЪР МЛАДЕНОВ) ................... ШАРЛАТАНИ !

    15:44 17.01.2026

  • 29 Пред кого

    4 0 Отговор
    Този е много смешен - Борисов излезе - говори пред партията си, след това Мирчев звъни на удобните журналисти в бнт или бтв и те му ходят на крака, за да опонира на Борисов. Смешен е.

    15:44 17.01.2026

  • 30 Да,и аз чух

    1 0 Отговор
    Да,и аз чух за един с прякор Оземпик!!!

    15:46 17.01.2026

  • 31 Как

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Реално":

    Как? Като се коалират с тях и когато им спрат кранчето ( разбирай когато ги изгонят от коалицията) тогава стават борци срещу мафията бхахахахахах това ако е борба смешна работа

    15:46 17.01.2026

  • 32 Георги Илиев

    0 0 Отговор
    Фокусирай се към Петър мутрата!

    15:48 17.01.2026

  • 33 За Врачански избирателен район

    1 1 Отговор
    От ДПС -Пеевски са активизирали ромския клан мишките , зам.областния управител лисицата и Йордан Тонов -Данчо пръча осъждан на 10 години за наркотрафик ,сводничество и износ на жени зад граница чийто съпруга Каролина беше 2-ра в листата на ДПС Пеевски и общински съветник от ДПС ,активирали са и Гошо изнасилвача -гурмана и затова Пеевски във Враца имаше 16,7% като действаха под чадъра на МВР

    15:54 17.01.2026

  • 34 Ами

    1 1 Отговор
    Тоя дебел селянин от Толбухин, отроче на партиен секретар ,се е вживял много насериозно. Власт и той и Бащицата му Мууни няма и да помиришат

    15:55 17.01.2026

  • 35 Ето кой е този човек

    1 0 Отговор
    Йордан Тонов, с прякор Данчо Пръча, е общински съветник от ДПС в Роман, осъждан в миналото за наркотрафик. Съпругата му е областен координатор на ДПС-Пеевски във Враца. В навечерието на изборите политици от други партии заговориха за Данчо Пръча като за купувач на гласове.
    🎥Гледайте видеото.

    15:56 17.01.2026

  • 36 Избирател

    0 0 Отговор
    От предните проверки половината с прякори бвха умрели или са в чужбина. Да си видят техните спонсори. А този 200 гласа не може да събере. Агресивен, глуповат и комлексар и никак емпатичен. Безплатно ще гласувам за друг срещу тях, както и още 3 ма години застой заради тия.

    15:56 17.01.2026

