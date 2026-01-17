Ивайло Мирчев: Имаме сигнали за активизиране на „хора с прякори“ за купуването на гласове

Сигнали за активизиране на схеми за купуване на гласове, свързвани с „хора с прякори“, бяха във фокуса на пресконференция на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев в Бургас. Темата беше поставена в контекста на промените в Изборния кодекс и мерките за гарантиране на честен изборен процес.
„Поводът да съм днес в Бургас е честността на изборния процес“, заяви Мирчев в началото на брифинга. Той уточни, че е провел среща с доброволци от инициативата „Ти броиш“ от различни общини в областта.
По думите му има тревожни индикации за активност на местно ниво. „Основният проблем са индикациите за активизиране на криминалния контингент по отношение на купуването на гласове в област Бургас, за хора с прякори, добре познати на всички нас“, каза Мирчев.
Той отправи критики към работата на държавните институции. „Практически нямаме работеща прокуратура, не работят ДАНС и българските институции. Гарантирането на честен изборен процес очевидно трябва да бъде в ръцете на българските граждани“, заяви съпредседателят на „Да, България“.
Мирчев подчерта ролята на гражданските наблюдатели в изборния процес. „Вече имаме над 7 000 души в инициативата „Ти броиш“. Целта ни е да достигнем над 20 000 доброволци, за да можем да обхванем цялата страна“, посочи той.
По отношение на законодателните инициативи Мирчев заяви: „Ще предложим Народното събрание да приеме декларация, с която ясно да каже на Висшия съдебен съвет, че трябва да бъде гласувана оставката на временно изпълняващия длъжността главен прокурор“.
Акцент беше поставен и върху начина на гласуване. „Ние настояваме за 100% машинно гласуване и ще продължим да настояваме за това в зала“, заяви Мирчев, като добави: „Когато има хартиена бюлетина, има огромни възможности за манипулации“.
По темата за предстоящите избори той подчерта, че датата им е изцяло в правомощията на държавния глава. „Това решение е на президента и той трябва да го вземе“, каза още Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дебелия Шопар
15:17 17.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вашето мнение
15:18 17.01.2026
4 И аз знам един такъв
Коментиран от #26
15:19 17.01.2026
5 Дупничанин
15:19 17.01.2026
6 Вашето мнение
До коментар #2 от "яле па тоа":Дали на козяк, дали на сорос все тая. Всички в герб, ппдб, дпс, бсп и итн продават род и родина.
15:19 17.01.2026
7 Реално
При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.
Коментиран от #12, #31
15:21 17.01.2026
8 Човек с прякор
15:22 17.01.2026
9 Ъъъъъъ
15:24 17.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Споко скъпи форумци
15:24 17.01.2026
12 Ристю Мирчев
До коментар #7 от "Реално":Перем тикви и прасенца всякъкви
15:25 17.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 с два пръста чело от село
15:27 17.01.2026
15 Павел Пенев
15:27 17.01.2026
16 Ей, изтриха от страх пред ППДБ
Коментиран от #20, #27
15:29 17.01.2026
17 Ура,,Ура
15:30 17.01.2026
18 ???????76
15:31 17.01.2026
19 Братя Българи пак искат да ни
Искат да купят нови машини и да си поделят рестото.
НА ПРОТЕСТ!!!!!!!!
А краварите иска да ни ги пробутат както Ф-16.
Бр. Машини нужни 12 000бр.
Цена за 1 бр. 8 000лв.
12 000бр. Х 8 000лв. = 96 000 000лв.
То тук през 5г. Машини купуваме.
Софтуера ще бъде маниполиран пак защото е на същата фирма която Илън Мъск е съди и каза, че манипулират
Протест! протест!протест! До дупка!
15:33 17.01.2026
20 Коня Солтуклиева
До коментар #16 от "Ей, изтриха от страх пред ППДБ":Няма по-голям б0кл0к на тая Земя
от Антон "храчката" Тодоров!
.... А неговия баща е убил човек с лопата!
Коментиран от #21
15:34 17.01.2026
21 Сигурно е така
До коментар #20 от "Коня Солтуклиева":Боклуците са все мръсни и гнусни анти-комунисти.
15:35 17.01.2026
22 То няма закони
15:36 17.01.2026
23 Не му давайте дума
15:39 17.01.2026
24 Всеки директор в МРВ
15:40 17.01.2026
25 50/50
15:40 17.01.2026
26 Ъхъ
До коментар #4 от "И аз знам един такъв":Имам сигнали, че Два Пръста Чело е пасивен! Нещо като Рада Дълбоката и Буля Асеня!💅💄
15:41 17.01.2026
27 Ами,
До коментар #16 от "Ей, изтриха от страх пред ППДБ":защото има коса! Затова изглежда нискочел! Вече всички са плешиви и затова изглеждат с високи чела! Еленко Божков също е с коса и изглежда странно на общия фон!
15:42 17.01.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
15:44 17.01.2026
29 Пред кого
15:44 17.01.2026
30 Да,и аз чух
15:46 17.01.2026
31 Как
До коментар #7 от "Реално":Как? Като се коалират с тях и когато им спрат кранчето ( разбирай когато ги изгонят от коалицията) тогава стават борци срещу мафията бхахахахахах това ако е борба смешна работа
15:46 17.01.2026
32 Георги Илиев
15:48 17.01.2026
33 За Врачански избирателен район
15:54 17.01.2026
34 Ами
15:55 17.01.2026
35 Ето кой е този човек
🎥Гледайте видеото.
15:56 17.01.2026
36 Избирател
15:56 17.01.2026