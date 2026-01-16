Новини
Дъщерята на Гала Мари-Константин с нови признания за второто бебе

16 Януари, 2026

Бременността е била напълно планирана

Дъщерята на Гала Мари-Константин с нови признания за второто бебе - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на тв звездата Гала – Мари-Константин, взриви мрежата с най-щастливата новина в последния ден на 2025 година – в семейството идва бебе номер две! С присъщото си чувство за хумор Мари обяви, че „коремът ѝ не е от сарми“, а крие нов живот, и оттогава постепенно разкрива все по-емоционални детайли около чаканото щастие.


Оказва се, че бременността е била напълно планирана, а Мари и партньорът ѝ Константин са спазили строго поверието да мълчат в първите три месеца – дори пред най-близките. Бебето се очаква в началото на лятото, а щастливата майка признава, че винаги е мечтала децата ѝ да са с малка разлика, пише marica.bg.

Най-силният момент обаче бил разкриването на новината пред таткото. Мари подготвила специално видео, вдъхновено от любим сериал, което било толкова професионално, че Константин изобщо не заподозрял, че тя стои зад него. Когато истината лъснала – той се разплакал от щастие.

След тежките изпитания около първото раждане и последвалата операция на тумор на бъбрека, Мари признава, че страхове има, но гледа на всичко преживяно като на знак от съдбата. „Всяко зло за добро“, категорична е тя и уверява, че следи здравето си стриктно.

Къде ще ражда второто бебе още не е ясно, но едно условие е непоклатимо – Константин отново да бъде до нея в родилната зала.

„Това беше най-великото преживяване в живота му“, разкрива Мари. А за сватба? Идва, когато му дойде времето – без натиск, но с много любов.


