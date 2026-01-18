Новини
Супермоделът открадна вниманието в МОМА с дръзка визия от Schiaparelli

Бела Хадид засенчи всички на премиерата на новия сериал „The Beauty“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бела Хадид за пореден път затвърди статута си на една от най-влиятелните фигури в модната индустрия. Моделът прикова всички погледи по време на премиерата на новия сериал на FX - The Beauty, която се състоя в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк, предава Lifestyle.bg.

29-годишната Хадид заложи на впечатляваща рокля от haute couture колекцията на Schiaparelli за есен/зима 2025–2026. Яркочервеният тоалет, изработен от коприна и сатен, се отличаваше с драматичен шлейф, който придаде на визията ѝ театралност и силно присъствие на червения килим.

Ефектната поява на Бела буквално остави останалите звезди от актьорския състав на The Beauty на заден план. Сред тях бяха Изабела Роселини, Антъни Рамос, Евън Питърс и Ребека Хол, които също участват в проекта.

Сериалът The Beauty, създаден от Райън Мърфи, разказва историята на мистериозен технологичен магнат, изигран от Аштън Къчър. Героят му стои зад революционно, но опасно лекарство, което обещава мигновена и безупречна красота - макар и на висока цена.

В представения трейлър зрителите виждат тъмната страна на иновативната процедура - инжекция, която моментално променя външния вид. Героинята на Бела Хадид е сред пациентите, при които експериментът се обърква с фатални последици.

The Beauty ще бъде достъпен за гледане от 21 януари в FX и Hulu, както и в Disney+. Според изданието People очакванията са сериалът бързо да се утвърди като следващия голям телевизионен хит.

Бела Хадид засенчи всички на премиерата на новия сериал „The Beauty“


  • 1 Катерина Щприц

    2 1 Отговор
    Аз съм преследвана от главния нахлузвач на тайна група нахлузвачи. Не прекалявам, защото информацията ми я даваха нощес един агент от една агенция и двама сътрудника. Първо ще я оставя да отлежи и да я смеля, защото още се оригвам на секретни флашки. После ще реагирам, защото не съм глупава за да се оставя да ме нахлузват някои си хитреци.

    10:13 18.01.2026

  • 2 майор Михов

    0 0 Отговор
    Слабичко е детето.
    Трябва повече мляко да пие.
    Пи няколко пъти на ден.

    10:35 18.01.2026