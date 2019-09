Страшно бедствие срива Калифорния

Ново тревожно проучване предполага, че Южна Калифорния може да бъде ударена от страховито бедствие с катастрофални последици.

Изследователи от университета в Харвард, Южна Калифорния, разкриват в детайли мащабите на опасността, която дебне под краката на нищо неподозиращите жители на американския щат.

Разломът Уилмингтън, за който до сега се смяташе, че спи, всъщност се оказа буден и доста активен. Именно това откритие хвърли в паника учените, които до този момент не виждаха заплаха, тъй като години наред определяха слепия разлом, скрит под повърхността на земята, за неактивен от милиони години.

Тревожните констатации, които екипът прави по отношение на невидимия разлом на Уилмингтън - простиращ се на 20 км под южен Лос Анджелис до залива Сан Педро - предполагат, че той би могъл да предизвика разрушителен трус с магнитуд от 7,4 по Рихтер, пише сайтът на National Geographic.

"Надявам се, че привличането на внимание към него може потенциално да увеличи безопасността в региона", казва Франклин Улф, автор на проучването, публикувано в края на август в специализирания журнал Bulletin of the Seismological Society of America.

Според американските изследователи, пукнатината в Калифорния в момента се движи много бавно и вероятно се разкъсва пред интервал от около 3200 - 4700 години.

Разломът Уилмингтън лежи в основата на две от най-натоварените пристанища в САЩ. Авторите на проучването отбелязват, че сам по себе си той би нанесъл огромни щети, но още по-обезпокоително е, че той може да се свърже с други близки разломи, което би предизвиквало земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер.

В своето проучване екипът разкрива и колко на брой са разломите, пресичащи Южна Калифорния.

Изследователите подчертават, че разломът на Уилмингтън е различен от останалите. Той е „сляп“, което означава, че е скрит под повърхността и изучаването му е особено трудно.

Калифорния беше засегната от десетки малки земетресения по-рано това лято, като най-силното бе - с магнитуд 7,1 по Рихтер. За щастие, епицентърът на този трус бе в слабо населен райони в южния щат и като причини само прекъсвания на тока и малки щети.

През януари 1994 г. регионът беше разтърсен от земетресение с магнитуд 6,7 в Северидж, което нанесе щети за над 12 милиарда долара и отне живота на 57 души.

Лос Анджелис е разположен в близост до големия разлом Сан Андреас, област на силна сеизмична активност, като годишно в града се регистрират около 10 хиляди земни труса. Информацията, събрана в новото изследване, разкри сериозната заплаха, пред която могат да бъдат изправени жителите на града и околностите му при всяко едно последващо земетресение.

