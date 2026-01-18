Председателят на НАЗ: Земеделският бранш в Европа стана разменна монета, за да може да изнася коли за Южна Америка

Вчера беше подписано голямо, дори историческо търговско споразумение - между Европейския съюз и страните от Меркосур. Това е най-голямото международно обединение в Южна Америка. Там са Аржентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай. До него се стигна след 25 години преговори, но има и недоволни.
Седмици по-рано протестираха земеделци във Франция, Полша, Унгария, Австрия и Гърция включително. Задава се нов общоевропейски протест другата седмица.
Споразумението е представено като исторически успех, но за някои земеделци представлява опасност и риск. Защо?
„Това споразумение е наистина историческо по простата причина, че се водят преговори по него над 25 години. Въпросът е, че глава „Земеделие“ според нас не е достатъчно добре обмислена, не е балансирана и някак си не се чу гласът на земеделските производители в цяла Европа“, коментира пред бТВ Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
„Защото страните от Европейския съюз имат много специфично земеделие. Земеделие, което е поставено под много сериозни ограничения. Земеделие, на което себестойността на производство е доста по-висока от цялия останал свят. Това се видя като ефект, когато Украйна беше допусната на европейския пазар - какво се случи с земеделските производители“, посочи той.
„Страните от Меркусур са по-голяма заплаха дори от Украйна, защото първо, че са много големи производители, второ, че те произвеждат по много по-различни стандарти от нас, като тук не трябва да пропускаме и факта генномодифицирани продукти. В Бразилия 99% от соята и 95% от царевицата е генномодифицирана и това е по данни на американското правителство“, коментира Илия Проданов.
По думите му - много внимателно трябва да се подходи към търговията с тези страни.
„Големият проблем в случая е, че земеделските производители в Европа вече не вярваме на стандарти, на контрол и на квоти. Това го играхме последните 4 години с Украйна. При вноса от Украйна има и контрол по границите ефективно, и квоти, и защитни механизми - нито едно от тези средства не повлия и не проработи за тези 4 години. Пазарът просто беше сринат. Всички консуматори на нашите продукти в Европа бяхме изместени от тези пазари от Украйна“, посочи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
Той коментира, че за последните 5 години в България 35% от стопанства са изчезнали. "Горе-долу същата е тенденцията и в Европейския съюз", допълни Проданов.
"Големият проблем не е в това дали ще можем да реализираме продукцията си, а на каква цена ще я реализираме и дали тази цена въобще ще покрие производствените ни разходи", обясни още той.
"В момента целият земеделски бранш в Европа стана разменна монета, за да може Европа да изнася коли за Южна Америка", посочи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с питон.я
11:37 18.01.2026
2 Оракула от Делфи
Дойдоха едни "зелени партии" и за станат популярни взеха да се
пртавят на интересни, нямало да отглеждаме генно модифицирани
продукти???
Тези продукти са създадени чрез генно инженерство за да отговорят на сложните климатични промени, но това явно е пропуснато в кампанията на земеделците, за което те сами са си виновни!
11:39 18.01.2026
3 Много е добро
11:39 18.01.2026
4 Мишел
11:51 18.01.2026
5 Жбръц
11:56 18.01.2026
6 Мечо ПУХ
11:58 18.01.2026
7 Зърнар
11:59 18.01.2026
8 Очевидец
изяжте по едина аржентинска мръвка да разберете вкуса на месото!!
Тука пържолата и врат освен с вкус и мирис на рибено брашно ,
друго свинско месо в магазините няма???
А телешкото става само за мелене на суджуци и луканки!!!
Агнешко ядем еди път в годината на Гергьовден и то ако си го купим
от овчаря, от "Метро" всичко е "малки овце" менте!!!
Изключение прави някоя, все още кретаща кланница ,където има прясно месо!!!
Пилешкото е като "американските бутчета" в Русия ...???
"Сори Майкъл", но нашите земеделци вече са "меценати строители и ресторантьори,хотелиери, казино играчи " и всичко друго, но не и произвеждащи вкусни продукти фермери!
12:00 18.01.2026
9 Хасковски каунь
12:00 18.01.2026
10 vw не фалира ли?
12:08 18.01.2026
11 Весело
Земеделските субсидии и липсата на защита от внос с нечестнена конкуренция ще убие европейското земеделие. Малко след това европейците ще стананем като гладуващите африканци. САЩ, Китай и Русия хуманитарно ще разпарчетосат Европа. Както Германската, Австро-Унгарската и Руската империи са разпарчетосали Полша след Наполеоновите войни.
12:10 18.01.2026
12 БеГемот
12:12 18.01.2026
13 ЕС е враг
12:15 18.01.2026