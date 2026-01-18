Новини
България »
Председателят на НАЗ: Земеделският бранш в Европа стана разменна монета, за да може да изнася коли за Южна Америка

18 Януари, 2026 11:30 650 13

  • наз-
  • земеделски бранш-
  • меркусур-
  • илия проданов

Той коментира, че за последните 5 години в България 35% от стопанства са изчезнали

Председателят на НАЗ: Земеделският бранш в Европа стана разменна монета, за да може да изнася коли за Южна Америка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера беше подписано голямо, дори историческо търговско споразумение - между Европейския съюз и страните от Меркосур. Това е най-голямото международно обединение в Южна Америка. Там са Аржентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай. До него се стигна след 25 години преговори, но има и недоволни.

Седмици по-рано протестираха земеделци във Франция, Полша, Унгария, Австрия и Гърция включително. Задава се нов общоевропейски протест другата седмица.

Споразумението е представено като исторически успех, но за някои земеделци представлява опасност и риск. Защо?

„Това споразумение е наистина историческо по простата причина, че се водят преговори по него над 25 години. Въпросът е, че глава „Земеделие“ според нас не е достатъчно добре обмислена, не е балансирана и някак си не се чу гласът на земеделските производители в цяла Европа“, коментира пред бТВ Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

„Защото страните от Европейския съюз имат много специфично земеделие. Земеделие, което е поставено под много сериозни ограничения. Земеделие, на което себестойността на производство е доста по-висока от цялия останал свят. Това се видя като ефект, когато Украйна беше допусната на европейския пазар - какво се случи с земеделските производители“, посочи той.

„Страните от Меркусур са по-голяма заплаха дори от Украйна, защото първо, че са много големи производители, второ, че те произвеждат по много по-различни стандарти от нас, като тук не трябва да пропускаме и факта генномодифицирани продукти. В Бразилия 99% от соята и 95% от царевицата е генномодифицирана и това е по данни на американското правителство“, коментира Илия Проданов.

По думите му - много внимателно трябва да се подходи към търговията с тези страни.

„Големият проблем в случая е, че земеделските производители в Европа вече не вярваме на стандарти, на контрол и на квоти. Това го играхме последните 4 години с Украйна. При вноса от Украйна има и контрол по границите ефективно, и квоти, и защитни механизми - нито едно от тези средства не повлия и не проработи за тези 4 години. Пазарът просто беше сринат. Всички консуматори на нашите продукти в Европа бяхме изместени от тези пазари от Украйна“, посочи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Той коментира, че за последните 5 години в България 35% от стопанства са изчезнали. "Горе-долу същата е тенденцията и в Европейския съюз", допълни Проданов.

"Големият проблем не е в това дали ще можем да реализираме продукцията си, а на каква цена ще я реализираме и дали тази цена въобще ще покрие производствените ни разходи", обясни още той.

"В момента целият земеделски бранш в Европа стана разменна монета, за да може Европа да изнася коли за Южна Америка", посочи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    16 0 Отговор
    Така е в клуба на богатите. Лежиш и плюскаш без да произвеждаш. Кой друг може да се похвали с това?

    11:37 18.01.2026

  • 2 Оракула от Делфи

    3 12 Отговор
    Не плачете на гроб в който няма погребан човек,а се научете да произвеждате генно модифицирани продукти!
    Дойдоха едни "зелени партии" и за станат популярни взеха да се
    пртавят на интересни, нямало да отглеждаме генно модифицирани
    продукти???
    Тези продукти са създадени чрез генно инженерство за да отговорят на сложните климатични промени, но това явно е пропуснато в кампанията на земеделците, за което те сами са си виновни!

    11:39 18.01.2026

  • 3 Много е добро

    4 9 Отговор
    споразумението. Ще идват качествени стоки, евтино месо и зеленчуци. А вие земеделците от България ще имате пазар. Организирайте се и произвеждайте!

    11:39 18.01.2026

  • 4 Мишел

    8 0 Отговор
    Европа ще изнася китайски коли за Южна Америка?

    11:51 18.01.2026

  • 5 Жбръц

    4 6 Отговор
    Вият зърнарите,защото потоците от гарантирани пачки с дубъл трик ще секнат.Гарантираните стотици милиони ( в евро) ,във вид на субсидии от ЕС,в продължение на двадесет години,но качественото,хлебно зърно го изнасяха навън, срещу твърда валута , фуражното тук,за производство на брашно за офф сете.Печалба отвсякъде! Останалите ще спечелят,защото ще имат възможност да купуват по евтини суровини,за преработка.Производство на брашно и фуражи.Производство и продажба на местни ( колбаси,консерв) продукти и месо.Аржентина е лидер в производството на качествено телешко и говеждо. още от миналия век.,защото все още животните са на свободна паша.Ще нараства развъждане на стотици хиляди птици за месо и яйца,заради евтино зърно и фуражи.Ще спечелят преработватели на маслодайни култури.Обърнете внимание на очебийния факт: няма нито един производител на зеленчуци и плодове на протестите.Няма нито един представител на фирми за продажба и преработка на месо,птици, да протестират в Брюксел.Безметежните ,сладки времена на абсолютен монопол върху хлебно зърно, царевица и слънчоглед приключва у нас.Ще приключи още в началото на 2028 г,когато море от зърно, слънчоглед,царевица, соя и месо потече към ЕС.Нищо лично,просто бизнес!

    11:56 18.01.2026

  • 6 Мечо ПУХ

    7 0 Отговор
    А Китай и САЩ за колите какво казаха

    11:58 18.01.2026

  • 7 Зърнар

    2 7 Отговор
    Изкаме си собсидиите

    11:59 18.01.2026

  • 8 Очевидец

    5 4 Отговор
    А бе земеделци, нали ходите по цял свят , като сте в Аржентина
    изяжте по едина аржентинска мръвка да разберете вкуса на месото!!
    Тука пържолата и врат освен с вкус и мирис на рибено брашно ,
    друго свинско месо в магазините няма???
    А телешкото става само за мелене на суджуци и луканки!!!
    Агнешко ядем еди път в годината на Гергьовден и то ако си го купим
    от овчаря, от "Метро" всичко е "малки овце" менте!!!
    Изключение прави някоя, все още кретаща кланница ,където има прясно месо!!!
    Пилешкото е като "американските бутчета" в Русия ...???
    "Сори Майкъл", но нашите земеделци вече са "меценати строители и ресторантьори,хотелиери, казино играчи " и всичко друго, но не и произвеждащи вкусни продукти фермери!

    12:00 18.01.2026

  • 9 Хасковски каунь

    9 0 Отговор
    Насам народееее! Екстра смолянски картофиии. Директно от вносителя.

    12:00 18.01.2026

  • 10 vw не фалира ли?

    6 0 Отговор
    какви коли ще изнася ессср-то за южна америка при конкуренцията на китайската евтина продукция? това е просто поредното нелепо извинение на урсуляците за планираното убиване и на земеделието в европа

    12:08 18.01.2026

  • 11 Весело

    5 0 Отговор
    Земеделците продължавайте да гласувате за сегашните управляващи ГЕРБ+БСП+Трифонов+Пеевски и за евродепутатите на ПП-ДБ. Та да фалират още 50% от земеделците. И да останат само големите зърнари взимащи субсидии от Брюксел чрез Бойко.
    Земеделските субсидии и липсата на защита от внос с нечестнена конкуренция ще убие европейското земеделие. Малко след това европейците ще стананем като гладуващите африканци. САЩ, Китай и Русия хуманитарно ще разпарчетосат Европа. Както Германската, Австро-Унгарската и Руската империи са разпарчетосали Полша след Наполеоновите войни.

    12:10 18.01.2026

  • 12 БеГемот

    0 0 Отговор
    Аз съм съгласен само че при строги еко норми на пестициди хормони и ГМО....а тия ги субсидират и пак реват...

    12:12 18.01.2026

  • 13 ЕС е враг

    0 0 Отговор
    Всички, които са си мислели, че ЕС ще им е само пазар, сега разбират, че са ги взели само за ратаи.

    12:15 18.01.2026

