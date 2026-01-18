Зверев направи обрат за успеха си на Откритото първенство на Австралия

Александър Зверев (Германия) и №3 в схемата започна успешно участието си на Откритото първенство на Австралия по тенис при мъжете. Финалистът от миналия сезон се наложи след обрат над канадеца Габриел Диало с 6:7(1), 6:1, 6:4, 6:2 за два часа и 45 минути игра, съобщава БТА. На „Род Лейвър Арена“ Зверев загуби първия сет срещу енергичния Диало, №41 в световната ранглиста, но постепенно наложи превъзходството си и стигна до убедителен успех в горещия следобед в Мелбърн.

„Определено не бях щастлив, когато видях жребия“, призна германецът, коментирайки съперника си, който е сред най-опасните непоставени тенисисти в турнира. „След първия сет си мислех, че не може да стане по-зле, но оттам нататък нещата се развиха много по-добре за мен“, добави Зверев.

Първият ден на турнира обаче бе белязан и от недоволство сред зрителите. Заради засилените мерки за сигурност след масовата стрелба на плажа Бонди в Сидни миналия месец, феновете трябваше да чакат на дълги опашки под жаркото слънце пред входовете на „Мелбърн Парк“. Допълнително напрежение предизвика и решението на организаторите да спрат продажбата на най-търсените видове билети само час след началото, позовавайки се на изключително голямо търсене.

„Опитахме се да купим ground pass, но ни казаха, че са останали само билети по 229 австралийски долара на човек. Това е прекалено скъпо и съм разочарована“, заяви местната жителка Сюзън Уолш пред агенция Reuters.

По-рано през деня 20-ият поставен италианец Флавио Коболи отпадна изненадващо още в първия кръг, след като загуби от британския квалификант Артър Фери с 6:7(1), 4:6, 1:6. Коболи се оплака от стомашни проблеми по време на срещата.

За 186-ия в световната ранглиста Фери това бе паметен дебют на Australian Open. Победата му имаше и емоционален заряд, тъй като на трибуните бе майка му Оливия – бивша професионална тенисистка, която пътува до Мелбърн, след като синът ѝ се класира за основната схема. Във втория кръг британецът ще играе срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери.

В други срещи от първия кръг Франсиско Серундоло (Аржентина, №18) елиминира Чжъчжън Чжан (Китай) с 6:3, 7:6(0), 6:3, а французинът Корентен Муте, поставен под №32, отстрани австралиеца Тристан Скулкейт с 6:4, 7:6(1), 6:3.

Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) победи канадеца Лиъм Драксъл със 7:5, 6:0, 6:4 и във втория кръг ще се изправи срещу Серундоло. Аржентинецът Франсиско Комесана пък надделя над американеца Патрик Кипсън с 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.

По-късно днес водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) започва похода си към първа титла от Australian Open срещу представителя на домакините Адам Уолтън във вечерната сесия на „Род Лейвър Арена“.