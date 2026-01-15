67-годишната Шарън Стоун се появи на събитие с цепка до бедрото (СНИМКА)

Актрисата Шарън Стоун присъства на церемонията по връчването на наградите Astra Awards за 2026 г. в Лос Анджелис, видя The ​​Hollywood Reporter.

67-годишната звезда избра кафява плетена рокля с цепка до бедрото, бяла пелерина и чорапи с леопардов принт. Аксесоарите ѝ бяха златни обеци, мини чанта и обувки на висок ток.

Преди няколко седмици Шарън Стоун позира в бански костюм с животински принт от Solid & Striped. Аксесоари бяха светли слънчеви очила и бяла дантелена чанта. Косата ѝ беше вързана на опашка. Тя позира без грим, докато седеше на лодка.