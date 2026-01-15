67-годишната Шарън Стоун се появи на събитие с цепка до бедрото (СНИМКА)

Актрисата Шарън Стоун присъства на церемонията по връчването на наградите Astra Awards за 2026 г. в Лос Анджелис, видя The Hollywood Reporter.
67-годишната звезда избра кафява плетена рокля с цепка до бедрото, бяла пелерина и чорапи с леопардов принт. Аксесоарите ѝ бяха златни обеци, мини чанта и обувки на висок ток.
Преди няколко седмици Шарън Стоун позира в бански костюм с животински принт от Solid & Striped. Аксесоари бяха светли слънчеви очила и бяла дантелена чанта. Косата ѝ беше вързана на опашка. Тя позира без грим, докато седеше на лодка.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕстетЪ
17:19 15.01.2026
2 ГИЛФ Ловър
17:27 15.01.2026
3 Чуденка
Коментиран от #5
17:30 15.01.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #7
17:34 15.01.2026
5 ГИЛФ Ловър
До коментар #3 от "Чуденка":Като при разтягането на обувки. Първо наливаш силна ракия за да отпусне твърдата кожа, и тогава нахлузваш!
17:35 15.01.2026
6 Ха ХаХа
17:38 15.01.2026
7 Тии
До коментар #4 от "Сатана Z":Гледай цепката на Захарова до къде е ,и лъскай
17:46 15.01.2026
8 Млад пъпчив пубер
17:52 15.01.2026
9 Аз да си кажа правичката
17:54 15.01.2026