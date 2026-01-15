Новини
67-годишната Шарън Стоун се появи на събитие с цепка до бедрото (СНИМКА)

15 Януари, 2026 17:17 1 000 9

Аксесоарите й бяха златни обеци, мини чанта и обувки на висок ток

Актрисата Шарън Стоун присъства на церемонията по връчването на наградите Astra Awards за 2026 г. в Лос Анджелис, видя The ​​Hollywood Reporter.

67-годишната звезда избра кафява плетена рокля с цепка до бедрото, бяла пелерина и чорапи с леопардов принт. Аксесоарите ѝ бяха златни обеци, мини чанта и обувки на висок ток.

Преди няколко седмици Шарън Стоун позира в бански костюм с животински принт от Solid & Striped. Аксесоари бяха светли слънчеви очила и бяла дантелена чанта. Косата ѝ беше вързана на опашка. Тя позира без грим, докато седеше на лодка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕстетЪ

    6 2 Отговор
    Дърта калпа3анка си е Шерито 😉🤣

    17:19 15.01.2026

  • 2 ГИЛФ Ловър

    5 3 Отговор
    Малко ми е младичка, но ако ме напие ще се помиря с този и дефекти! Ще и взема Корега - та от ченето, ще и залепя коленете за пода, и дай дай дай...

    17:27 15.01.2026

  • 3 Чуденка

    3 1 Отговор
    А между бедрата пресъхналата ѝ цепка как е?

    Коментиран от #5

    17:30 15.01.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Цепката е до чатала.Кво бедро?

    Коментиран от #7

    17:34 15.01.2026

  • 5 ГИЛФ Ловър

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чуденка":

    Като при разтягането на обувки. Първо наливаш силна ракия за да отпусне твърдата кожа, и тогава нахлузваш!

    17:35 15.01.2026

  • 6 Ха ХаХа

    3 0 Отговор
    И гола да ходи е световна актриса.

    17:38 15.01.2026

  • 7 Тии

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Гледай цепката на Захарова до къде е ,и лъскай

    17:46 15.01.2026

  • 8 Млад пъпчив пубер

    0 0 Отговор
    Как искам една такава да ме отпечата .......

    17:52 15.01.2026

  • 9 Аз да си кажа правичката

    0 0 Отговор
    Съм си заплюл Наталия Киселова

    17:54 15.01.2026