Кийфър Съдърланд беше арестуван за нападение и заплахи на шофьор

15 Януари, 2026 07:18 786 5

Актьорът е бил приведен в затвора в окръг Лос Анджелис

Кийфър Съдърланд беше арестуван за нападение и заплахи на шофьор - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Кийфър Съдърланд, филмова и телевизионна звезда от 80-те години, е арестуван в понеделник по обвинение във физическо нападение и заплашване на шофьор на автомобил за споделено пътуване, съобщи NBC News, цитиран от nova.bg.

59-годишният мъж е задържан на булевард „Сънсет“ и авеню „Феърфакс“ в Холивуд, след като служители на реда реагирали на сигнал за нападение около 00:15 ч. сутринта, съобщи полицай от Лос Анджелис.

„Разследването установи, че заподозреният, по-късно идентифициран като Кийфър Съдърланд, е влязъл в превозно средство за споделено пътуване, е нападнал физически шофьора и отправил престъпни заплахи към него“, обясни служителят на реда.

Представителите на Съдърланд не отговориха на исканията за коментар.

Актьорът е бил приведен в затвора в окръг Лос Анджелис. Наложена му е гаранция от 50 000 долара и е освободен около седем часа по-късно. Трябва да се яви в съда на 2 февруари.

Съдърланд се прочу на големия екран през 80-те години на миналия век, преди да отбележи най-големия си успех в телевизионното предаване "24" през 2000 г. Баща му е покойният актьор Доналд Съдърланд, който почина на 20 юни 2024 г.


