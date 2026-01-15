Кийфър Съдърланд беше арестуван за нападение и заплахи на шофьор

Актьорът Кийфър Съдърланд, филмова и телевизионна звезда от 80-те години, е арестуван в понеделник по обвинение във физическо нападение и заплашване на шофьор на автомобил за споделено пътуване, съобщи NBC News, цитиран от nova.bg.
59-годишният мъж е задържан на булевард „Сънсет“ и авеню „Феърфакс“ в Холивуд, след като служители на реда реагирали на сигнал за нападение около 00:15 ч. сутринта, съобщи полицай от Лос Анджелис.
„Разследването установи, че заподозреният, по-късно идентифициран като Кийфър Съдърланд, е влязъл в превозно средство за споделено пътуване, е нападнал физически шофьора и отправил престъпни заплахи към него“, обясни служителят на реда.
Представителите на Съдърланд не отговориха на исканията за коментар.
Актьорът е бил приведен в затвора в окръг Лос Анджелис. Наложена му е гаранция от 50 000 долара и е освободен около седем часа по-късно. Трябва да се яви в съда на 2 февруари.
Съдърланд се прочу на големия екран през 80-те години на миналия век, преди да отбележи най-големия си успех в телевизионното предаване "24" през 2000 г. Баща му е покойният актьор Доналд Съдърланд, който почина на 20 юни 2024 г.
1 бушприт
07:21 15.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:41 15.01.2026
4 редник
80-те години са от 1971г. до края на 1980 г., Кийфър Съдърланд започва с Max Dugan Returns през 1983 г, а това вече са 90-те...
08:46 15.01.2026
5 Ивелин Михайлов
08:58 15.01.2026