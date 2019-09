Гришо скара най-добри приятелки

Най-добрите приятелки и бивши изгори на Григор Димитров – Никол Шерцингер и Серина Уилямс, не си говорят. Двете се скарали заради родния тенисист, който подновил връзката си със Серина, пише в. "България Днес".

So proud watching my friend @serenawilliams get honored for all her charitable work at the #ImagineBall. You are a beacon of Light, Inspiration and Strength to so many. We love you ❤️ pic.twitter.com/4jwVxK8BIc