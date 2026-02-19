Принц Хари се е опитал да се свърже с брат си Уилям

Принц Хари е направил неуспешен опит да възобнови диалога с по-големия си брат, принц Уилям, чрез посредник, но инициативата му не е получила отговор, твърди кралският биограф Омид Скоби.

В интервю за изданието Us Weekly Скоби заявява, че опитът за контакт е бил предприет около периода, в който той е работил по книгата си „Краят на играта“ („Endgame“) през 2023 г. По думите му, източници от близкото обкръжение на херцога на Съсекс са споделили, че Хари се е обърнал към общ познат на двамата братя с надеждата да бъде организиран разговор – лично, в присъствието на трета страна или чрез друг канал за комуникация.

„Разговор така и не се състоя“, посочва Скоби, допълвайки, че инициативата „не е била приета по никакъв начин“. Според него дистанцията между двамата остава непроменена и без промяна в нагласите и от двете страни трудно би могло да се стигне до помирение.

Отношенията между принц Уилям и принц Хари се влошиха значително след 2020 г., когато по-малкият брат се оттегли от кралските си задължения и се премести в Съединените щати със съпругата си Меган Маркъл. Решението постави началото на продължителен публичен конфликт, белязан от интервюта, документални проекти и издаването на мемоарната книга на Хари „Резервният“.

В книгата си „Уилям и Катрин: Новата ера на монархията“ журналистът Ръсел Майърс твърди, че принцът на Уелс е бил „дълбоко натъжен“ от решението на брат си да напусне Великобритания. Според автора дистанцията между тях е нараствала с години, но след заминаването на Хари е станало ясно, че връщане към предишните отношения е малко вероятно. Спомените от общото им детство и от трудния период след смъртта на майка им, принцеса Даяна, по думите на Майърс, са били засенчени от разрива в семейството.

В същото издание се отбелязва, че принцеса Катрин е възприемала решението на Хари като неизбежно и не е проявявала особена активност в опитите да го разубеди да остане в кралската институция.

През май 2025 г. херцогът на Съсекс коментира публично отношенията си със семейството в интервю за Би Би Си, като призна за „множество разногласия“ през годините, но заяви, че е простил на близките си. По-късно през септември той се срещна с баща си, крал Чарлз Трети, в резиденцията „Кларънс Хаус“ в Лондон. Срещата, продължила около час, се състоя на фона на лечението на монарха от онкологично заболяване. По време на визитата си Хари не се е срещнал с принц Уилям.