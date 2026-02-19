Новини
Принц Хари се е опитал да се свърже с брат си Уилям

Принц Хари се е опитал да се свърже с брат си Уилям

19 Февруари, 2026 15:31 1 349 10

  • принц хари-
  • принц уилям-
  • брат-
  • връзка-
  • кралско семейство

Херцогът на Съсекс е използвал посредник, но и това не му е помогнало

Принц Хари се е опитал да се свърже с брат си Уилям - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари е направил неуспешен опит да възобнови диалога с по-големия си брат, принц Уилям, чрез посредник, но инициативата му не е получила отговор, твърди кралският биограф Омид Скоби.

В интервю за изданието Us Weekly Скоби заявява, че опитът за контакт е бил предприет около периода, в който той е работил по книгата си „Краят на играта“ („Endgame“) през 2023 г. По думите му, източници от близкото обкръжение на херцога на Съсекс са споделили, че Хари се е обърнал към общ познат на двамата братя с надеждата да бъде организиран разговор – лично, в присъствието на трета страна или чрез друг канал за комуникация.

„Разговор така и не се състоя“, посочва Скоби, допълвайки, че инициативата „не е била приета по никакъв начин“. Според него дистанцията между двамата остава непроменена и без промяна в нагласите и от двете страни трудно би могло да се стигне до помирение.

Отношенията между принц Уилям и принц Хари се влошиха значително след 2020 г., когато по-малкият брат се оттегли от кралските си задължения и се премести в Съединените щати със съпругата си Меган Маркъл. Решението постави началото на продължителен публичен конфликт, белязан от интервюта, документални проекти и издаването на мемоарната книга на Хари „Резервният“.

В книгата си „Уилям и Катрин: Новата ера на монархията“ журналистът Ръсел Майърс твърди, че принцът на Уелс е бил „дълбоко натъжен“ от решението на брат си да напусне Великобритания. Според автора дистанцията между тях е нараствала с години, но след заминаването на Хари е станало ясно, че връщане към предишните отношения е малко вероятно. Спомените от общото им детство и от трудния период след смъртта на майка им, принцеса Даяна, по думите на Майърс, са били засенчени от разрива в семейството.

В същото издание се отбелязва, че принцеса Катрин е възприемала решението на Хари като неизбежно и не е проявявала особена активност в опитите да го разубеди да остане в кралската институция.

През май 2025 г. херцогът на Съсекс коментира публично отношенията си със семейството в интервю за Би Би Си, като призна за „множество разногласия“ през годините, но заяви, че е простил на близките си. По-късно през септември той се срещна с баща си, крал Чарлз Трети, в резиденцията „Кларънс Хаус“ в Лондон. Срещата, продължила около час, се състоя на фона на лечението на монарха от онкологично заболяване. По време на визитата си Хари не се е срещнал с принц Уилям.


  • 1 Бойко Борисов

    2 0 Отговор
    Свали от стената на зайчарника снимката дето принца го гали по главата

    15:34 19.02.2026

  • 2 На колко "демократи"

    3 1 Отговор
    И родени с евро атлантически биберони особи тоя "принц" им тури динена кора

    15:36 19.02.2026

  • 3 Червената шапчица

    5 2 Отговор
    Принц Хари, кръстен на Захари. Уж братя, от една майка, но от различни бащи. Единият плешив, а другият с буйна червеникава коса... като на кочияша

    15:38 19.02.2026

  • 4 Факт

    3 2 Отговор
    Свършил парите...милия...

    15:42 19.02.2026

  • 5 Такали

    2 1 Отговор
    Да опита отново лично

    Коментиран от #9

    15:51 19.02.2026

  • 6 Там

    5 0 Отговор
    командва каката , афроамериканката !

    15:53 19.02.2026

  • 7 Галина Колева

    4 1 Отговор
    Хари предаде всички заради една амбициозна интересчийка.Родените като него трябва да мислят за последиците от лекомислени постъпки. Пример втората жена на нашия цар Иван Александър Теодора Сара и залезът на България ,когато се оказва ,че заради нея нямаме никаква династическа подкрепа срещу османците отникъде.

    16:00 19.02.2026

  • 9 Няма смисъл

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Такали":

    Той, брат му търси власт и пари
    Щом е против баща си и чичо си , той е зомбиран от съпругата си
    Сбъркан е
    Хари ще се справи и без тях !!!

    17:36 19.02.2026

  • 10 Янко надареният

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "надарена кака":

    ...и на мене како...
    Местя се в другия крачол :)

    17:46 19.02.2026