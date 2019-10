Жената на кечиста Русев получи оферта от порно гигант (ВИДЕО)

Скандалните изяви на половинката на българската кеч звезда Мирослав Барняшев, известен повече в САЩ като Александър Русев - Лана стигнаха и до порно гиганта "Brazzers".

От компанията явно са изгледали доста внимателно клиповете, които Световната кеч федерация пусна, в които блондинката се целува на сцената и ляга под завивките с колегата на Русев - Боби Лешли, като им предложиха съдействие.

"Здравейте, Световна федерация по кеч. Обадете ни се за смислени истории с щастлив край", шегуват се от известната компания за филми за възрастни.

Офертата на порнографската компания явно се хареса на феновете на кеча и публикацията получи 70 хиляди лайка и близо 20 хиляди споделяния само за два дни.

Hey WWE, let us know if you need advice on how to craft logical and coherent storylines with satisfying finishes #HIAC