Филип Киркоров е български мафиот в Русия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Филип Киркоров стана български мафиот и пее хитове, докато крои планове за бягство от руската каторга, пише „Телеграф“.

Това далеч не е реалността за руската звезда с български корени, а е част от артистично превъплъщение за новогодишна програма на телевизия ТНТ, прочута у нас със сериала „Кухня“. Тя продължава от миналата година идеята да се закача със съветски и световни кинохитове. Сега наред са „Кавказка пленница“, „Операция „И“, „Служебен роман“ и американските „Форест Гъмп“ и „Изкуплението Шоушенк“.

Съдейки по снимките, Киркоров ще е именно в частта с бягството от „Шоушенк“. Неговият герой се казва Филя Болгарский (Български). Има и татуировка Viva La Diva – намек към песен, която направи навремето по парче на Дана Интернешънъл. Филя изнася и представление в стил мюзикъл, става ясно от кратката анотация, като опитва да избяга от затвора. Програмата се казва „Невероятните приключения на Шурик“, което е директна препратка към култовата комедия на Гайдай „Операция „И“. Според съобщението филмът ще тръгне по киноекраните на 11 декември, а на 31 декември ще бъде изъчван и по телевизията.

Тези дни Киркоров грейна и като играчка за елха в няколко варианта. След като миналата година го направиха на истинска играчка за деца, която се движи и пее, сега Филип може да блести и върху елхата в различни сценични костюми.

Самата елха, която Филип Киркоров още не е показал, се очаква също да бъде пълна с такива играчки. Певецът в последните години държи рекордите за най-скъпо украсена елха, за което получава и много критики.