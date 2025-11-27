Новини
Филип Киркоров е български мафиот в Русия (СНИМКИ+ВИДЕО)

27 Ноември, 2025 13:59 1 210 7

Певецът влиза в нова роля - на беглец от затвор

Филип Киркоров е български мафиот в Русия (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Филип Киркоров стана български мафиот и пее хитове, докато крои планове за бягство от руската каторга, пише „Телеграф“.

Това далеч не е реалността за руската звезда с български корени, а е част от артистично превъплъщение за новогодишна програма на телевизия ТНТ, прочута у нас със сериала „Кухня“. Тя продължава от миналата година идеята да се закача със съветски и световни кинохитове. Сега наред са „Кавказка пленница“, „Операция „И“, „Служебен роман“ и американските „Форест Гъмп“ и „Изкуплението Шоушенк“.

Съдейки по снимките, Киркоров ще е именно в частта с бягството от „Шоушенк“. Неговият герой се казва Филя Болгарский (Български). Има и татуировка Viva La Diva – намек към песен, която направи навремето по парче на Дана Интернешънъл. Филя изнася и представление в стил мюзикъл, става ясно от кратката анотация, като опитва да избяга от затвора. Програмата се казва „Невероятните приключения на Шурик“, което е директна препратка към култовата комедия на Гайдай „Операция „И“. Според съобщението филмът ще тръгне по киноекраните на 11 декември, а на 31 декември ще бъде изъчван и по телевизията.

Тези дни Киркоров грейна и като играчка за елха в няколко варианта. След като миналата година го направиха на истинска играчка за деца, която се движи и пее, сега Филип може да блести и върху елхата в различни сценични костюми.

Самата елха, която Филип Киркоров още не е показал, се очаква също да бъде пълна с такива играчки. Певецът в последните години държи рекордите за най-скъпо украсена елха, за което получава и много критики.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Откъде

    3 3 Отговор
    Поемането на мъжки членове го е докарал като стар пандизчия.

    14:04 27.11.2025

  • 2 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    2 1 Отговор
    марооооо на карлуково ща приема одма

    14:08 27.11.2025

  • 3 чикчирик

    3 1 Отговор
    Арменският Форест Гъмп

    14:11 27.11.2025

  • 4 Евродебил

    4 1 Отговор
    Къв българин е тоя арменски сиган с меки китки?По църен е от азис.И няма ли как руснаците да го пратят на фронта,та да се куртолисаме от него.

    14:28 27.11.2025

  • 5 И защо трябва да ме занимавате

    1 1 Отговор
    С поредния арменски жиганин?

    14:39 27.11.2025

  • 6 Православно ми е

    1 0 Отговор
    Филката е от придворните дърти гейове...
    Само се чудя медеведев ли обслужва или самия путин.

    14:51 27.11.2025

  • 7 муцунка

    0 0 Отговор
    Филип Киркоров стана български мафиот,ВлВл е от същите.

    15:00 27.11.2025