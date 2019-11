Режисьор поискал да види гърдите на Дженифър Лопес

Дженифър Лопес се радва на голям скок в своята кариера, след като последният ѝ филм Hustlers пожъна голям успех и бе поканена да пее по време на полувремето на Super Bowl заедно с Шакира.

В началото на своята кариера обаче, латино дивата се е сблъсквала с доста трудности, вървейки по пътя към днешната си слава.

Тази седмица тя разкри за един конкретен инцидент, в който режисьор поискал да види гърдите ѝ.

Лопес направи разкритието по време на разговор с още няколко известни актриси, организиран от списание The Hollywood Reporter.

Инцидентът станал по време на прослушване за роля. Актрисата отказала, но изтъкна, че много нейни колежки се чувстват притиснати да се съгласяват с такива желания, за да получат роли, от които се нуждаят.

Рене Зелауегър, Лора Дърн, Скарлет Йохансон и Лупита Нионго също бяха на импровизираната кръгла маса, която обсъждаше на жените в Холивуд след движението #MeToo.

"Малко от Бронкс, което нося в мен излезе на повърхността и му казах, че няма да си сваля горнището", споделя Дженифър Лопес.

Скарлет Йохансон искаше да знае кой е режисьора, но Лопес не разкри името му. Тя споделя, че ако в моменти като този, актрисата се поддаде на натиска да направи всичко, за да получи ролята, режисьорът ще реши, че му е позволено каквото пожелае.

"По-късно той отстъпи и се извини. Но в момента, в който излезе от стаята, дизайнерката на костюми, която видя какво стана, започна да се извинява от негово име", разказва Лопес.

