Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Дженифър Лопес разпали социалните мрежи със секси СНИМКА от фитнеса

Дженифър Лопес разпали социалните мрежи със секси СНИМКА от фитнеса

11 Февруари, 2026 14:13 1 079 5

  • дженифър лопес-
  • фитнес-
  • секси

"Keep it simple.", е лаконичното послание на Джей Ло

Дженифър Лопес разпали социалните мрежи със секси СНИМКА от фитнеса - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестната певица и актриса Дженифър Лопес сподели провокативна снимка от тренировъчната зала. 56-годишната звезда демонстрира впечатляваща форма, облечена в стилен лилав спортен сутиен с дълбоко деколте, комбиниран с модерен топ с дълги ръкави и прилепнал клин, които подчертаваха перфектната ѝ фигура.

На снимката, заснета пред огледалото във фитнеса, Джей Ло позира с разпусната коса и лек, естествен грим, излъчвайки увереност и чар.

"Keep it simple.", е лаконичното послание на Джей Ло.


Публикацията ѝ предизвика буря от коментари и харесвания, като почитателите ѝ не спестиха възхищението си от нейната неостаряваща красота и спортен дух. Лопес, която е известна със своята дисциплина и отдаденост към здравословния начин на живот, вдъхнови хиляди последователи да не се отказват от тренировките и да се грижат за себе си.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяяя

    3 1 Отговор
    Ами Венке, жената си е хубава и има какво да показва. А някой само стоят на стола, кьорят хъбави мацки и пишат тъпи статийки!

    14:16 11.02.2026

  • 2 Залез

    2 1 Отговор
    Колко материал е изтекъл в канализацията, с такива сексуални снимки в "социалните мрежи", вместо да се роди и стане човек... Всичко е заради напредналата "култура" на 21 век и виртуалното, вместо реално живеене. Скоро и идоли няма да са нужни, всичко ще е генерирано от ИИ.

    14:22 11.02.2026

  • 3 Охаа

    1 1 Отговор
    Добре де и сега на тая кака за кво и е фитнес..? Не мое ли да кара само на секс...то по лесно пък се горят една камара калории.

    14:30 11.02.2026

  • 4 Грета Тунберг

    2 0 Отговор
    Моят чЕкист Тесльо електрика харесва повече Деми Роуз.

    Коментиран от #5

    14:38 11.02.2026

  • 5 Гретиния

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Грета Тунберг":

    Не е вярно! Така мислиш, защото Деми е толкова мощна, че като ми се качи и не мога да изпълня из под нея за да избягам.

    14:46 11.02.2026