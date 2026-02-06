Виктория Капитонова си сложи силикон (СНИМКА)

Виктория Капитонова отново успя да разпали социалните мрежи, след като публикува провокативна снимка по сутиен, която моментално породи вълна от коментари и спекулации. Последователите ѝ са категорични – риалити героинята е надула бюста си.

На кадъра Капитонова позира уверено пред огледалото, демонстрирайки впечатляващи форми, които според мнозина не са напълно естествени. В онлайн пространството се коментира, че става дума за сериозна интервенция – поне по 350 кубика силикон във всяка гърда. Макар Виктория да не е потвърдила официално подобна процедура, разликата спрямо предишните ѝ снимки е повече от видима.

Към снимката Капитонова добави провокативно послание: „Ясно, че ви дразня. И го правя нарочно“, като подчерта, че умението ѝ да привлича внимание е част от добрия маркетинг. Думите ѝ бяха възприети от мнозина като директен отговор на критиките и слуховете около външния ѝ вид.

Това не е първият път, в който визията на инфлуенсърката предизвиква бурни реакции. Преди две години тя открито призна за уголемяване на устните, което ѝ донесе както фенове, така и сериозна доза негативни коментари. Тогава Виктория не скри раздразнението си, че вместо работата и курсовете ѝ за инфлуенсъри, вниманието е насочено към външността ѝ.

В момента Виктория Капитонова зимува на екзотичния остров Пукет, където споделя кадри от луксозното си ежедневие. До нея е и мъжът ѝ, известен като Дидо Културиста, който обаче умишлено остава извън светлината на прожекторите и се появява само в гръб.

Дали новите форми са личен избор, подарък или просто добре подбран ъгъл и бельо – Виктория засега запазва мистерията.