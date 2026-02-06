Новини
Виктория Капитонова си сложи силикон (СНИМКА)

6 Февруари, 2026 13:31 3 039 24

В мрежата смятат, че тя се е сдобила със 700 кубика

Виктория Капитонова си сложи силикон (СНИМКА) - 1
Снимки: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Виктория Капитонова отново успя да разпали социалните мрежи, след като публикува провокативна снимка по сутиен, която моментално породи вълна от коментари и спекулации. Последователите ѝ са категорични – риалити героинята е надула бюста си.

На кадъра Капитонова позира уверено пред огледалото, демонстрирайки впечатляващи форми, които според мнозина не са напълно естествени. В онлайн пространството се коментира, че става дума за сериозна интервенция – поне по 350 кубика силикон във всяка гърда. Макар Виктория да не е потвърдила официално подобна процедура, разликата спрямо предишните ѝ снимки е повече от видима.

Към снимката Капитонова добави провокативно послание: „Ясно, че ви дразня. И го правя нарочно“, като подчерта, че умението ѝ да привлича внимание е част от добрия маркетинг. Думите ѝ бяха възприети от мнозина като директен отговор на критиките и слуховете около външния ѝ вид.

Това не е първият път, в който визията на инфлуенсърката предизвиква бурни реакции. Преди две години тя открито призна за уголемяване на устните, което ѝ донесе както фенове, така и сериозна доза негативни коментари. Тогава Виктория не скри раздразнението си, че вместо работата и курсовете ѝ за инфлуенсъри, вниманието е насочено към външността ѝ.

В момента Виктория Капитонова зимува на екзотичния остров Пукет, където споделя кадри от луксозното си ежедневие. До нея е и мъжът ѝ, известен като Дидо Културиста, който обаче умишлено остава извън светлината на прожекторите и се появява само в гръб.

Дали новите форми са личен избор, подарък или просто добре подбран ъгъл и бельо – Виктория засега запазва мистерията.


  • 1 Коста

    13 2 Отговор
    Аз ще и го сложа от плът и с много кръв, с изпъкнали вени

    13:35 06.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    25 2 Отговор
    Силикона на рускинята е най голямата грижа на целокупното народонаселение.

    13:35 06.02.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    26 0 Отговор
    Тая от 22 годишна работи като ескорт. Започва доакто е на бригада в САЩ. Вместо да мие чинии и тоалетни в хотела. След това в България. Питайте някой рецепционист на Маринела и другите няколко 4,5 хотели в София. В Бали има богати руснаци и тя заработва, а тоя дидо е сводника да я пази.

    13:36 06.02.2026

  • 4 Зевс

    24 0 Отговор
    Цената на сеанс рязко скочи, но тук НАП са безсилни, не е заради еврото, а да се избие инвестицията :)

    13:36 06.02.2026

  • 5 Един

    13 0 Отговор
    И какво да направим сега?

    13:36 06.02.2026

  • 6 Коста

    8 1 Отговор
    Да измеря ли колко кубика е?

    13:36 06.02.2026

  • 7 ООрана държава

    18 0 Отговор
    Новината на деня, заедно с аналГИН галена и супозитории стораро

    13:37 06.02.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    12 0 Отговор
    Пуска безплатно на пулицейски шефчета, да не я екстрадират в матушката. Грозен бобър. Без грим е страшна.

    13:38 06.02.2026

  • 9 погнуса от вашите новини, на повръщано

    18 0 Отговор
    Като си сложи барем и 1 милиграм мозък, тогава пишете, мисирчовци нещастни.

    13:38 06.02.2026

  • 10 Анонимен

    15 0 Отговор
    Поредната куха лейка.

    13:39 06.02.2026

  • 11 Само припомням

    7 2 Отговор
    Когато мъжете се преструват на жени, се налага да се стига до крайности и тежки операции...

    13:40 06.02.2026

  • 12 Много

    18 0 Отговор
    закъсняла ! По света си махат силикона , тя сега си напълнила пазвата .

    Коментиран от #18

    13:40 06.02.2026

  • 13 А мозък

    11 0 Отговор
    може ли да си сложи?

    13:41 06.02.2026

  • 14 Мъж мечта

    4 0 Отговор
    Анита и Бети кахърите ще ядат супа от курешки глави 🤭🤭🤭😃🤣

    13:47 06.02.2026

  • 15 Онзи

    10 0 Отговор
    Да сложи и табелка с нова цена ;)

    13:54 06.02.2026

  • 16 бай Даньо

    9 0 Отговор
    ТОПНОВИНАТА НА ДЕНЯ...
    Да попитам,... а с какво е допринесла тя за благото на БГ, та не слиза от новините ви

    Коментиран от #17

    13:55 06.02.2026

  • 17 БРАВО

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "бай Даньо":

    15-16 КОМЕНТАРА ДО ТУК , И НИТО ЕДИН ДА ВЪЗХВАЛЯВА ДЕЙСТВИЕТО Й
    Изглежда и топрекламата няма да й помогне

    13:57 06.02.2026

  • 18 Адолф

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "Много":

    Ами те руснаците като цяло вървят 150-200 години назад от останалия свят.

    Коментиран от #22

    13:59 06.02.2026

  • 19 Остаряла

    7 0 Отговор
    Вече си прилича на тьота. И никой не и плаща лотове по 5000€ за обучение.

    14:13 06.02.2026

  • 20 ами,

    8 0 Отговор
    Мина 30те а дъртака още не и предлага брак и деца,та ще се наложи отново да излизана пазара на ,,труда,,

    14:35 06.02.2026

  • 21 и после не били жълт сайт…

    2 0 Отговор
    коя е тази и поради каква причина пишете за нейните комплекси???

    15:48 06.02.2026

  • 22 нямаш си

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Адолф":

    никаква представа колко си заблуден…! ама нека живей си в мечтите щом така ти е по-лесно

    Коментиран от #23

    15:51 06.02.2026

  • 23 СЕРЬОЖАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "нямаш си":

    ТОЙ,... не е бил в Русия вероятно от времето на СССР и то с Балкантурист

    16:58 06.02.2026

  • 24 Истината

    1 0 Отговор
    Представяте ли си НОРМАЛНА жена, да си сложи бельо и да се снима, след това да пусне снимките, да я гледат всякакви и3вра..няци и 4е..джии?!? Не, нали?
    Това е чиста проба реклама за пр...тутски услуги.

    17:37 06.02.2026