Виктория Капитонова си сложи силикон (СНИМКА)

Виктория Капитонова отново успя да разпали социалните мрежи, след като публикува провокативна снимка по сутиен, която моментално породи вълна от коментари и спекулации. Последователите ѝ са категорични – риалити героинята е надула бюста си.
На кадъра Капитонова позира уверено пред огледалото, демонстрирайки впечатляващи форми, които според мнозина не са напълно естествени. В онлайн пространството се коментира, че става дума за сериозна интервенция – поне по 350 кубика силикон във всяка гърда. Макар Виктория да не е потвърдила официално подобна процедура, разликата спрямо предишните ѝ снимки е повече от видима.
Към снимката Капитонова добави провокативно послание: „Ясно, че ви дразня. И го правя нарочно“, като подчерта, че умението ѝ да привлича внимание е част от добрия маркетинг. Думите ѝ бяха възприети от мнозина като директен отговор на критиките и слуховете около външния ѝ вид.
Това не е първият път, в който визията на инфлуенсърката предизвиква бурни реакции. Преди две години тя открито призна за уголемяване на устните, което ѝ донесе както фенове, така и сериозна доза негативни коментари. Тогава Виктория не скри раздразнението си, че вместо работата и курсовете ѝ за инфлуенсъри, вниманието е насочено към външността ѝ.
В момента Виктория Капитонова зимува на екзотичния остров Пукет, където споделя кадри от луксозното си ежедневие. До нея е и мъжът ѝ, известен като Дидо Културиста, който обаче умишлено остава извън светлината на прожекторите и се появява само в гръб.
Дали новите форми са личен избор, подарък или просто добре подбран ъгъл и бельо – Виктория засега запазва мистерията.
1 Коста
13:35 06.02.2026
2 Данко Харсъзина
13:35 06.02.2026
3 таксиджия 🚖
13:36 06.02.2026
4 Зевс
13:36 06.02.2026
5 Един
13:36 06.02.2026
6 Коста
13:36 06.02.2026
7 ООрана държава
13:37 06.02.2026
8 таксиджия 🚖
13:38 06.02.2026
9 погнуса от вашите новини, на повръщано
13:38 06.02.2026
10 Анонимен
13:39 06.02.2026
11 Само припомням
13:40 06.02.2026
12 Много
Коментиран от #18
13:40 06.02.2026
13 А мозък
13:41 06.02.2026
14 Мъж мечта
13:47 06.02.2026
15 Онзи
13:54 06.02.2026
16 бай Даньо
Да попитам,... а с какво е допринесла тя за благото на БГ, та не слиза от новините ви
Коментиран от #17
13:55 06.02.2026
17 БРАВО
До коментар #16 от "бай Даньо":15-16 КОМЕНТАРА ДО ТУК , И НИТО ЕДИН ДА ВЪЗХВАЛЯВА ДЕЙСТВИЕТО Й
Изглежда и топрекламата няма да й помогне
13:57 06.02.2026
18 Адолф
До коментар #12 от "Много":Ами те руснаците като цяло вървят 150-200 години назад от останалия свят.
Коментиран от #22
13:59 06.02.2026
19 Остаряла
14:13 06.02.2026
20 ами,
14:35 06.02.2026
21 и после не били жълт сайт…
15:48 06.02.2026
22 нямаш си
До коментар #18 от "Адолф":никаква представа колко си заблуден…! ама нека живей си в мечтите щом така ти е по-лесно
Коментиран от #23
15:51 06.02.2026
23 СЕРЬОЖАТА
До коментар #22 от "нямаш си":ТОЙ,... не е бил в Русия вероятно от времето на СССР и то с Балкантурист
16:58 06.02.2026
24 Истината
Това е чиста проба реклама за пр...тутски услуги.
17:37 06.02.2026