Гола и дръзка: Чапъл Роан се появи на "Грами" с рокля, закачена на пиърсинги на зърната ѝ (СНИМКИ)

Поп звездата Чапъл Роан привлече вниманието с най-дръзката си визия досега на церемонията на наградите Грами за 2026 г.

Певицата се появи с прозрачна рокля в цвят бордо от Mugler, фиксирана към тялото ѝ с декорирани имитации на пиърсинги. Преди да я разкрие, Чапъл Роан бе покрита с полупрозрачен шлейф. Визията беше допълнена от временни татуировки, включително рисунка на пони върху гърдите – възможна препратка към хита ѝ „Pink Pony Club“, както и мащабен дантелен мотив на гърба.

Роан заложи на характерната си червена коса, оформена в къдрици и плитки тип „рибена кост“, и на бижута от Buccellati – чокър и златни обеци. Гримът беше по-сдържан от обичайното ѝ сценично присъствие, с акцент върху очите и нежен руж.

Изпълнителката на „Hot to Go“ бе номинирана за две отличия – „Запис на годината“ и „Най-добро поп соло изпълнение“, и в двете категории с песента „The Subway“. По време на церемонията тя връчи наградата за „Най-добър нов артист“ на Оливия Дийн, като за появата си на сцената смени визията с по-прикриваща ефирна рокля от колекция есен/зима 2007 на Rodarte.

През 2025 г. Роан спечели статуетката „Най-добър нов артист“, когато се появи с винтидж бална рокля от Jean Paul Gaultier от колекцията висша мода за 2003 г. Същата година тя дебютира и на Мет Гала, както и на Седмицата на модата в Париж.