Гола и дръзка: Чапъл Роан се появи на "Грами" с рокля, закачена на пиърсинги на зърната ѝ (СНИМКИ)

2 Февруари, 2026 15:58

Това е най-дръзката проява на поп певицата, която допълни визията си с фалшиви татуировки

Гола и дръзка: Чапъл Роан се появи на "Грами" с рокля, закачена на пиърсинги на зърната ѝ (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп звездата Чапъл Роан привлече вниманието с най-дръзката си визия досега на церемонията на наградите Грами за 2026 г.

Певицата се появи с прозрачна рокля в цвят бордо от Mugler, фиксирана към тялото ѝ с декорирани имитации на пиърсинги. Преди да я разкрие, Чапъл Роан бе покрита с полупрозрачен шлейф. Визията беше допълнена от временни татуировки, включително рисунка на пони върху гърдите – възможна препратка към хита ѝ „Pink Pony Club“, както и мащабен дантелен мотив на гърба.

Гола и дръзка: Чапъл Роан се появи на "Грами" с рокля, закачена на пиърсинги на зърната ѝ (СНИМКИ)

Роан заложи на характерната си червена коса, оформена в къдрици и плитки тип „рибена кост“, и на бижута от Buccellati – чокър и златни обеци. Гримът беше по-сдържан от обичайното ѝ сценично присъствие, с акцент върху очите и нежен руж.

Гола и дръзка: Чапъл Роан се появи на "Грами" с рокля, закачена на пиърсинги на зърната ѝ (СНИМКИ)

Изпълнителката на „Hot to Go“ бе номинирана за две отличия – „Запис на годината“ и „Най-добро поп соло изпълнение“, и в двете категории с песента „The Subway“. По време на церемонията тя връчи наградата за „Най-добър нов артист“ на Оливия Дийн, като за появата си на сцената смени визията с по-прикриваща ефирна рокля от колекция есен/зима 2007 на Rodarte.

Гола и дръзка: Чапъл Роан се появи на "Грами" с рокля, закачена на пиърсинги на зърната ѝ (СНИМКИ)

През 2025 г. Роан спечели статуетката „Най-добър нов артист“, когато се появи с винтидж бална рокля от Jean Paul Gaultier от колекцията висша мода за 2003 г. Същата година тя дебютира и на Мет Гала, както и на Седмицата на модата в Париж.


  • 1 Не мина

    11 0 Отговор
    ...без ,,подарък" за Празника на автора...

    16:02 02.02.2026

  • 2 ще повърна

    22 4 Отговор
    каква е тази грозотия ве ужас

    16:04 02.02.2026

  • 3 това вече сме го виждали

    28 2 Отговор
    Като не можеш да впечатлиш другите с талант - съблечи се!

    16:09 02.02.2026

  • 4 морския

    7 9 Отговор
    хубави, естествени !

    16:11 02.02.2026

  • 5 Естет

    15 1 Отговор
    А от долу на китора има ли нещо закачено?

    16:16 02.02.2026

  • 6 Политкоректен

    15 2 Отговор
    Не случайно президентът Тръмп каза, че Грамите са негледаеми. Толкова е зле положението.

    16:19 02.02.2026

  • 7 Грамофон свири ...

    11 0 Отговор
    На грамитата има и закачалки, но повечето са си откачалки отвсякъде. Все пак, това си е някакво практическо приложение на пиърсинга.

    16:23 02.02.2026

  • 8 Пешо от панелката

    5 0 Отговор
    Комшийлата от трети вход има много по-5)хубави цици. Все пак дочетох статията, дожаля ми за редактор Шумов, сипах си едно узо и мощно и гръмко се из пър дях за ужас на Димитрови над нас

    Коментиран от #15

    16:36 02.02.2026

  • 9 плевен

    4 1 Отговор
    Двойна брадичка, троен задник, всички дипли са върху корема, незнайно защо.

    16:45 02.02.2026

  • 10 Бегам с 200

    4 0 Отговор
    Грозотата и поглед на крава подчертават безогледната визия на нехубава жена със его и самочувствие.

    16:52 02.02.2026

  • 11 Да,да

    3 0 Отговор
    Можеше да си пъхне нещо изотзад, за разкош!

    Коментиран от #14

    16:52 02.02.2026

  • 12 Гледай ся

    1 0 Отговор
    Има жендъри с брутално яка визия които са за предпочитане пред грозотата на посредствена жена. Може би точно това целят с тези безумни напъни да изтъкват недъзи, дебелина, грозота като нещо модерно и секси.

    16:57 02.02.2026

  • 13 стамат

    2 0 Отговор
    Аз ви казах , че западняците не са добре у главата

    Коментиран от #16

    17:00 02.02.2026

  • 14 Е как?

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да,да":

    Тя вече има плуг с форма на сърце в бяло и розово. Такива са новите правила за Грами след като преди няколко години бяха фурор на Оскарите.
    Добре дошли в Америка!

    17:01 02.02.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо от панелката":

    Ха ха ха ха ха м3…

    17:02 02.02.2026

  • 16 Това са

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "стамат":

    Порно-грами наградите!

    17:08 02.02.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Що пък да не покаже колко е шантава...

    17:10 02.02.2026