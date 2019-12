Каква красавица е била на младини старицата Роуз от "Титаник"

Преди близо 30 години „Титаник“ се превърна в един от най-емблематичните в историята на киното. Именно благодарение на снимките си в лентата на режисьора Джеймс Камерън актьорите Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет придобиха слава в цял свят.

Едва ли има човек, който не е запознат с живота им. За разлика то това, за актрисата, която изигра възрастната Роуз, хората не знаят почти нищо. А това е огромна грешка, защото на млади години тя е била изключителна красавица и само с един поглед е била способна да разбие стотици мъжки сърца.

Роуз, която според сценария на филма успява да се спаси след трагичното корабокрушение и да доживее до дълбоки старини, е изиграна от актрисата Глория Стюарт. Тя е родена в американския град Санта Моника, щата Калифорния, през 1910 г.

Малцина знаят, че актрисата, чиято кариера продължава над 70 години, участва в страшно много филми, сред които The Invisible Man, Touched by an Angel, The Kiss Before the Mirror, Professional Soldier, The Three Musketeers.

Глория започва кариерата си на 22 години. Тя е безумно красиво и много талантливо момиче, което успява бързо да плени сърцата на колегите си на снимачната площадка, както и на режисьорите, а по-късно спечели любовта и на зрителя.

На ухажорите отговаря само с усмивка, защото сърцето ѝ е заето. Любовта на живота ѝ е сценаристът Артър Шикман. През 1934 година двамата се женят, а две години по-късно Глория дарява любимия си с прекрасно момиченце.

Актрисата има всичко - работа, която обича, мъж, който я обожава и прелестна дъщеря. Втората световна война обаче носи много промени в живота ѝ.

Тъй като по това време не можело и да се говори за снимане на филми, тя започва в магазин за мебели. Стюарт толкова свиква с работата, че решава да сложи край на актьорската си кариера.

Когато през 1946 г. офертите от продуценти и режисьори започват отново да валят, тя категорично ги отхвърля. От гилдията я забравят.

Тя се наслаждава на живота си, работи в магазина, възпитава дъщеря си. След това започва да рисува, а творбите ѝ са излагани в престижни галерии в САЩ и Европа.

Най-накрая, след близо 30-годишно прекъсване, Глория решава да продължи кариерата си на актриса. Въпреки дългото прекъсване, режисьорите с радост приемат отново да работят с нея.

Така през 1997 г. тя влиза в ролята на 100-годишната Роуз от "Титаник". По това време е на 87 години.

За ролята си на Роуз е номинирана за най-престижните награди в САЩ - "Златен глобус" и за "Оскар" и до този момент остава най-възрастната актриса, номинирана за "Оскар". Едно от най-влиятелните списания я включва в класацията си за 50-те най-красиви хора на планетата.

Глория умира на 100 години, на 26 септември 2010 година от дихателна недостатъчност.

За приноса си във филмовата индустрия получава звезда на Алеята на славата в Холивуд, а споменът за нея е жив във филмите, от които ни гледа с бездънните си очи, изпълнени с притегателност и доброта.