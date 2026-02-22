Новини
Димитър Манолов: Имам куп притеснения за част от министрите

22 Февруари, 2026 11:43 1 012 25

  • димитър манолов-
  • служебен кабинет-
  • министри

От незнание и неумение или по идеологически причини, стигащи до фанатизъм, могат да направят големи бели, които после няма да могат да бъдат поправени

Димитър Манолов: Имам куп притеснения за част от министрите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Имам куп притеснения за една част от участниците в този кабинет. От незнание и неумение или по идеологически причини, стигащи до фанатизъм, могат да направят големи бели, които после няма да могат да бъдат поправени".

Това заяви пред БНР президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Има твърде много причини за притеснение в това, което се случва. Това винаги е така, когато се сменя правителство. Особено когато временно правителство си поставя странни задачи. /.../ Много съм притеснен. В началото сме на новия европейски бюджетен период, в който ще трябва да се погрижим за тези неща. В тази ситуация имаме правителство с двумесечна отговорност, което може да направи страхотни бели, както са правени в предишни случаи. Да си спомним историята с ПВУ. Белите бяха направени и досега не могат да бъдат поправени. Страх ме е, че и тук могат да се случат подобни неща", обясни той.

По думите му това правителство има сериозен партиен етикет и по тази причина няма как да разчита на спокойствие:

"Сложиха му такъв етикет и няма как да избяга от това. Той върви най-често с фигурата на министър-председателя".

Според Димитър Манолов технически е възможно да бъде приет нов бюджет, но за това трябва да има широко политическо съгласие.

"Тази бира сме я пили и тя не е от най-вкусните - тогава, когато преди избори се започва упражнение по популизъм всестранно в НС, резултатите не са от най-добрите", предупреди той в интервю за предаването "Неделя 150".

По думите му ако гледаме в дългосрочен план, рядко тези упражнения са полезни.

За увеличението на бюджетни заплати президентът на КТ "Подкрепа" посочи:

"На няколко места това се е случило с всичките неудобства. Тези средства, които са отпуснати - 5%, няма как да доведат до 5-процентно увеличение на заплатите, най-малкото заради ръста на МРЗ и заради недостатъците на системата за разпределение на средствата в бюджетния сектор, която трябва да бъде коригирана. Сега кого да питаме? Разбрах, че тези 15 млн. лв. са били преведени за градския транспорт на София. За останалите няма кого да питам?".

Според него служебното правителство може по някакъв начин да повлияе на доходите на хората, но Манолов не е оптимист за това дали ще поиска да го направи:

"За такива неща се иска смелост и отдаденост, каквито не се привиждат в едно служебно правителство".

В същото време цените отидоха там, където са цените на всички други, но това със заплатите не се случи, категоричен бе той. Според него това със сигурност ще предизвиква напрежение в частта с доходите.

Поскъпването се очакваше и преди, и след приемането на еврото, коментира Димитър Манолов. Според него обаче държавата няма механизъм, с който да противодейства. "Нещата са такива, за съжаление", каза той.

"Такава си направихме държавата. Като стане някаква беля, веднага търсим и обвиняваме държавата. Дали в тази работа с цените ще се сложи ред, вече започвам да се плаша".

Когато имаш свободна пазарна икономика, за такива непазарни административни регулации няма как да се говори, смята президентът на КТ "Подкрепа".

Димитър Манолов коментира и темата с промените в Кодекса за социално осигуряване, които позволяват създаването на т.нар. мултифондове, срещу които се обяви синдикатът. По думите му основната причина е, че отсъства елементът на доброволност на лицата, които участват.

"Високата доходност е висок риск. Както можеш да спечелиш много, така можеш да загубиш много. Това беше извадено пред скоби от цялата история за разни поправки в пенсионната система в угода на 3 от пенсионните дружества. Позицията не беше подписана от всички фондове", коментира той.

И напомни, че синдикатът е направил 77 предложения за промени в проекта за закона, като нито едно от тях не е било взето предвид. "Има много неща, с които не сме съгласни, но основното е, че това не се случва доброволно", обясни Манолов и добави друго тяхно искане:

"Нещо, за което настоявахме, е тези хора, които управляват частните пенсионни фондове, да обявяват доходите си в КПКОНПИ. Нека и тези хора, които управляват тези средства, да обявяват доходите си, за да разберем какво се случва там".

Относно въпроса за компенсирането на абонатите, които са получили по-високи сметките за ток, Манолов бе категоричен, че надвзетите пари трябва да бъдат върнати. Въпросът е какъв е механизмът, добави той. По думите му обаче първо трябва да се разбере колко са надписани тези сметки. "Как това ще стане обективно - на мен не ми е много ясно", изказа мнението си синдикалистът.

"Ако гледаме правилата, не е работа на КЕВР това, което се е случило, не е работа и на министъра. Ще стигнем до КЗП с "нейните страхотни правомощия"".

Обяснението за тези високи сметки е, че заради по-ниското напрежение превъртали електромерите, обясни той.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    25 3 Отговор
    Димитър Манолов е в комбина с мафията , защото 25 год. е несменяем !!

    11:46 22.02.2026

  • 2 Сталин

    13 4 Отговор
    Всичките са банда кошерни негодници и подлизурковци,степендианти Фулбрайт,влезте в сайта на американското посолство и вижте имената на всички предатели които са ходили на "обучение" в САЩ по програмата Фулбрайт

    11:47 22.02.2026

  • 3 Фен

    6 6 Отговор
    Полюцията на либералната секта вонй зловещо.

    11:48 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пътя

    11 1 Отговор
    и у вас , бе, притеснения !

    11:50 22.02.2026

  • 6 Нищоправци за пари

    20 1 Отговор
    кнсб и подкрепа

    11:50 22.02.2026

  • 7 Справедлив

    20 3 Отговор
    От позицията на елитен пияница и на човек издържащ се от бедните работници,някак не мога да приема мнението му за някои министри от правителството.

    11:52 22.02.2026

  • 8 Що бе

    19 2 Отговор
    Кой си ти бе да даваш оценки. Профсъюз с пет члена, слуга на олигархията.

    11:54 22.02.2026

  • 9 Цвете

    13 1 Отговор
    А НИЕ СМЕ СИЛНО ПРИТЕСНЕНИ ,ЧЕ ТИ НА ТОЗИ ПОСТ ( ОТ КОЛКО ГОДИНИ СИ?) НЕ СИ СВЪРШИЛ РАБОТА И ТОВА Е ПРОБЛЕМЪТ НИ НА ВСИЧКИ. ЩО КРИТИКА СЕ ИЗЛЯ САМО ЗА 24 ЧАСА. БОКО И МАГНИТСКИ, НЯМА ДА ТИ ПЛАЩАТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ, МАЙ? 🍷🇧🇬🍷

    11:56 22.02.2026

  • 10 Цвете

    8 1 Отговор
    А НИЕ СМЕ СИЛНО ПРИТЕСНЕНИ ,ЧЕ ТИ НА ТОЗИ ПОСТ ( ОТ КОЛКО ГОДИНИ СИ?) НЕ СИ СВЪРШИЛ РАБОТА И ТОВА Е ПРОБЛЕМЪТ НИ НА ВСИЧКИ. ЩО КРИТИКА СЕ ИЗЛЯ САМО ЗА 24 ЧАСА. БОКО И МАГНИТСКИ, НЯМА ДА ТИ ПЛАЩАТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ, МАЙ? 🍷🇧🇬🍷

    11:57 22.02.2026

  • 11 Кремиковци

    11 0 Отговор
    На кнсб дадоха почивните станции, на подкрепа-магазини, заведения... и джипове на всички-на работниците К/Р

    12:00 22.02.2026

  • 12 Българин

    5 0 Отговор
    Този вместо да се притеснява за себе си, намерил за кого да се притеснява. На конреса на Подкрепа през 1995 г., преди да го изберат за заместник на Тренчев, бил казал: За мен има три важни неща в живота - Бог, България и доктор Тренчев.

    12:11 22.02.2026

  • 13 боклук

    4 0 Отговор
    Ти, Маринов!? Защо не стана министър! Хората отказват! Откъде Гюров да намери министри? Сутринта Цецо Цветанов обяви, че Веселин Вучков е отказал! Самият той иска редовен мандат, за да се развихри напълно, както през 2009 - 2013 година!

    12:12 22.02.2026

  • 14 Явочникът

    7 0 Отговор
    пак плещи тъпотии. Трябва да се запише ясно в конституцията, всички, които са членували в БКП, соц. БЗНС, са били сътрудници и агенти на ДС, разузнавачи трябва да нямат право да участват в партийния и обществения живот.

    12:13 22.02.2026

  • 15 Дедо

    6 0 Отговор
    Големиите бели според този слуга на Пеевски е да се приложи спешното и закъсняло поне 30 % съкращение в държавната адмистрация от съветски тип. Държавната адмистрация , замести привилигерованата каста на членовете на БКП през социализма, Това са около 700 хиляди човека чест оцели семейства , които стоят на държавна хранилка, не плащат осигуровки , получават пари за дрехи без фактура, тримесечни бонуси, годишни бонуси , ДМС-та, 13-та заплата , големи отпуски, материални стимули за ранг и то почти без да вършат никаква работа. Например в някои съдилища ина длъжност статистик ,който попълва таблици колко дела има съда ,колко са приключени и т.н. , като това което той прави на месец и е зает с него по един час на ден му се плаща огромна заплата и бонуси. Същото нещо в в частния сектор се върши само за някоко часа един ден в месеца максимум. Примерите за такива паразиртни и безсмислени длъжности в държавната адмистрация е огромен,

    12:15 22.02.2026

  • 16 МАЛОУМНИКА

    10 0 Отговор
    Аз пък имам притеснения, че си продажен и слуга на мафията!

    12:16 22.02.2026

  • 17 Експерт

    10 0 Отговор
    Не е работа на профсъюзите да се бъркат в политиката и в управлението на държавата! Нямат общо с пенсионерите, учениците и студентите! Нямат отговорност за каквото и да е! Могат само да искат по-добри заплати и условия на труд за членовете си, до колкото ги има /10% от заетите/, нищо повече!

    12:19 22.02.2026

  • 18 Гост

    5 0 Отговор
    И ние сме притеснени от предметът на дейност на всички синдикати у кочината, ама кой ни пита...

    12:29 22.02.2026

  • 19 Тервел

    5 0 Отговор
    От изявлението му на тоя разбрах единствено че по цял ден пие бира и е пил всякакви бири.

    12:30 22.02.2026

  • 20 Така ли?!

    5 0 Отговор
    Така ли бе, пишман "синдикалисте"? А защо нямаше "притеснения" през изминалите 15 годиин, в които свирепият престъпник от подземния свят -банкянският СИКаджия Боко Тиквата най - безмилостно грабеше, съсипваше и рушеше държавата, и цели 4 години беше оставил един милион пенсионери с мизерните 136 лв. на месец?! Пет хиляди от тях се самоубиха бе, "синдикалисте"! Защо тогава нямаше "притеснения" бе, двуличник и лицемер?! Защото жена ти и цялата ти фамилия са назначени на сладки държавни служби с огромни заплати, нали?! Я си скрий неприятната мутра и не я показвай, защото си отварт!"

    12:33 22.02.2026

  • 21 боклук

    3 0 Отговор
    Тоз експерт преди време учеше най мощния полицейски синдикат как да си иска правата! Някой ги научил да правят синдикат и да поставят искания! Правителство на Тройката с председател Станишев, министър на МВР Миков! Синдиката - СФСМВР се омота и постави над 20 искания от по важни, до абсурдни за игли, конци, копчета и чепици! Тогава протестите ставаха символично като първия такъв - пушене пред министерството! Манолов влезе в техния форум, постави тема - ,,Имате ли огънче" и ги научи, че с тези многобройни искания размиват нещата, губят ориентация, демотивират служителите! Отиде гост на конференцията им в Търновград и даде ценни съвети да намалят исканията на шест и най отгоре се появи искането за 50% увеличение на заплатите! Това изкара и нечленуващи в синдиката полицаи да се струпат в София 8 000 протестъра меверейци, белки си издействат увеличението! След няколко месеца дойде на власт Герб - 1 мандат! Синдиката обърна табелата и призова служителите за ,,разбиране" проблемите на правителството и искането за 50% увеличение бе коригирано на 5 %! Сетне Манолов да разправя, че бил политически неангажиран!

    12:37 22.02.2026

  • 22 Пумияр!

    3 0 Отговор
    30 год. на масата на Мафията!

    12:37 22.02.2026

  • 23 Вечния Манолов

    2 0 Отговор
    Отлежа си в тая загубена структура

    12:39 22.02.2026

  • 24 Зло под слънцето

    1 0 Отговор
    Ще се въздържим да кажем, откога лично тебе не можем да те търпим, лакей на Борисов и Пеевски!

    12:43 22.02.2026

  • 25 Перо

    0 0 Отговор
    Д. Манолов е прав!

    12:44 22.02.2026

