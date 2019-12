Анджелина Джоли зарадва феновете с шокираща промяна (СНИМКИ)

Холивудската звезда Анджелина Джоли от известно време не успява да зарадва феновете си с блестящ външен вид.

След като се възстанови емоционално, поне по думите ѝ, от развода с известната си половинка и партньор на снимачната площадка Брад Пит и се отърва от анорексичния си външен вид, Джоли започна да изглежда много по-добре. Според феновете ѝ тя е започнала да си връща част от предишната привлекателност, заради която тя бе наричана най-красивата жена в Холивуд.

Преди няколко дни папараци показаха невиждани досега снимки на Анджелина. На кадрите звездата е заснета по време на разходка, в близост да много известен ресторант в столицата на Великобритания – Лондон. Джоли е в компанията на своя асистент.

🆕Angelina Jolie at Estiatorio Milos in London on December 16,2019 pic.twitter.com/MaqFeurTv0