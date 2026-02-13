Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Анджелина Джоли показа белезите си (СНИМКИ)

13 Февруари, 2026

„Не ме привлича идеята за перфектен живот без белези“, признава Джоли

Анджелина Джоли показа белезите си (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анджелина Джоли отново доказа, че е много повече от красиво лице на екрана. В емоционално интервю за France Inter, 50-годишната актриса сподели своята лична философия за белезите – както физическите, така и емоционалните – определяйки ги като доказателство за един пълноценно изживян живот, пише telegraph.bg.„Не ме привлича идеята за перфектен живот без белези“, признава Джоли. За нея следите от двойната мастектомия, на която се подложи през 2013 г., не са дефект, а свещен избор. „Направих го, за да остана тук колкото се може по-дълго с децата си. Затова обичам белезите си.“

Звездата сподели, че болката от загубата на майка ѝ, Маршелин Бертран (починала едва на 56 години от рак), е основният двигател за нейното решение. Днес Анджелина отглежда шестте си деца без баба, но е дала обещание – те няма да загубят майка си по същия начин.

Припомняме, че след тест за мутация в гена BRCA1, лекарите дадоха на Джоли смразяваща прогноза: 87% шанс за рак на гърдата.

След превантивната операция този риск падна на под 5%. През 2015 г. тя направи още една смела стъпка, премахвайки яйчниците и маточните си тръби.

През декември 2025 г. Джоли направи нещо безпрецедентно – тя показа белезите си пред обектива на Time France. „Споделям тези белези с много жени, които обичам“, казва тя. С този акт актрисата окончателно разби стигмата около женското тяло след тежки операции.

„Ако стигнеш до края на живота си и нямаш белези, значи не си живял достатъчно“, заключава носителката на „Оскар“, оставяйки мощен пример за хиляди жени по света.


