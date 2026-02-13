Анджелина Джоли показа белезите си (СНИМКИ)

Анджелина Джоли отново доказа, че е много повече от красиво лице на екрана. В емоционално интервю за France Inter, 50-годишната актриса сподели своята лична философия за белезите – както физическите, така и емоционалните – определяйки ги като доказателство за един пълноценно изживян живот, пише telegraph.bg.„Не ме привлича идеята за перфектен живот без белези“, признава Джоли. За нея следите от двойната мастектомия, на която се подложи през 2013 г., не са дефект, а свещен избор. „Направих го, за да остана тук колкото се може по-дълго с децата си. Затова обичам белезите си.“
Звездата сподели, че болката от загубата на майка ѝ, Маршелин Бертран (починала едва на 56 години от рак), е основният двигател за нейното решение. Днес Анджелина отглежда шестте си деца без баба, но е дала обещание – те няма да загубят майка си по същия начин.
Припомняме, че след тест за мутация в гена BRCA1, лекарите дадоха на Джоли смразяваща прогноза: 87% шанс за рак на гърдата.
След превантивната операция този риск падна на под 5%. През 2015 г. тя направи още една смела стъпка, премахвайки яйчниците и маточните си тръби.
През декември 2025 г. Джоли направи нещо безпрецедентно – тя показа белезите си пред обектива на Time France. „Споделям тези белези с много жени, които обичам“, казва тя. С този акт актрисата окончателно разби стигмата около женското тяло след тежки операции.
„Ако стигнеш до края на живота си и нямаш белези, значи не си живял достатъчно“, заключава носителката на „Оскар“, оставяйки мощен пример за хиляди жени по света.
1 Реалност
Коментиран от #10
07:21 13.02.2026
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #12
07:22 13.02.2026
3 Немо
07:28 13.02.2026
4 Не знам
07:32 13.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Камерунеца
До коментар #5 от "Елизабет Цветанова будалата":Два пъти!
07:43 13.02.2026
7 Злодеида
07:51 13.02.2026
8 Факт
Коментиран от #9
07:56 13.02.2026
9 Вярно !
До коментар #8 от "Факт":Само един в световна история е можел да ходи по водата, и да излиза сух!
08:00 13.02.2026
10 Мозък ли?
До коментар #1 от "Реалност":Тая няма мозък за ампутиране.
08:11 13.02.2026
11 име
Коментиран от #13
08:15 13.02.2026
12 Тая ненормалната
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Като малка и като млада беше естествена и много красива. От бая години вече е... ботоксова трагедия.
08:23 13.02.2026
13 Тя има финансови проблеми
До коментар #11 от "име":продава едно по едно жилищата си защото няма пари.
Статията за нейните финансови затруднения е малко по-надолу, ако не ми вярвате.
Зеленски предлага точно на такива актьори пари за да правят реклама на Украйна.
08:32 13.02.2026
14 газо
08:35 13.02.2026
15 ЕЕЕфакт
08:35 13.02.2026
16 Смехпак
Не е чак толкова за пример...
09:02 13.02.2026