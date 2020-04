Глория раздава храна и лекарства на нуждаещи се (СНИМКИ)

Нашата лична инициатива днес беше да помогнем с хранителни продукти и лекарства от първа необходимост на дом за възрастни хора в гр.София ! Помогни и ти !🙏🏻 Защото ДОБРОТО ДНЕС, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ТИХО, НАПРОТИВ !!!.. А каква е твоята инициатива ,просто като човек..?! 🤔

