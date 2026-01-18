МТС отвори втора процедура на стойност 10 млн. евро за изграждане на зарядни центрове за електромобили

Министерството на транспорта и съобщенията обяви втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по TEN-T мрежата. Тя предоставя финансова подкрепа за микро, малки, средни и големи предприятия, като общият бюджет е 10 млн. евро, а максималното европейско финансиране за един проект е 256 000 евро. Интензитетът на финансирането зависи от вида на компанията – той е до 65% за микро и малки предприятия, до 55% за средни и до 35% за големи предприятия.
Проектите трябва да осигурят съвременна зарядна инфраструктура за леките автомобили на основната TEN-T мрежа – зарядни центрове с минимум 600 kW и най-малко две зарядни точки с изходяща мощност от 150 kW. По широкообхватната мрежа минималната изискуема мощност е 300 kW и поне една зарядна точка с мощност 150 kW. За товарните превозни средства по основната TEN‑T мрежа се изискват зарядни центрове с минимална мощност 2 800 kW и най-малко две точки с мощност 350 kW, а по широкообхватната – минимум 1 400 kW и една зарядна точка с мощност 350 kW.
Процедурата ще е отворена за кандидатстване за период от 6 месеца. Проекти в Югозападния регион не могат да бъдат финансирани, защото той е изключен от обхвата на Европейския фонд за регионално развитие по програмата, като "регион в преход".
Финансирането на тази мярка е от Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. с общ бюджет от 15 млн. евро. По първата процедура бяха одобрени шест проекта за изграждане на зарядни центрове в края на миналата година.
1 колко
Коментиран от #2, #3, #13
11:46 18.01.2026
2 рая на делян или боюва рая
До коментар #1 от "колко":ние от дпс-гроб обичаме да умножаваме по 4, значи около 40 цента
11:50 18.01.2026
3 Безплатно
До коментар #1 от "колко":Ще го плащат милиардерите Пеевски и Борисов.
Коментиран от #5
11:57 18.01.2026
4 Георги
11:59 18.01.2026
5 Георги
До коментар #3 от "Безплатно":те не са станали милиардери защото плащат...
12:00 18.01.2026
6 Любопитен
Коментиран от #10
12:02 18.01.2026
7 нови 10 мил
12:04 18.01.2026
8 Жбръц
Коментиран от #9
12:05 18.01.2026
9 заблуден си
До коментар #8 от "Жбръц":богатите отдавна си купиха електрокари
Коментиран от #12
12:07 18.01.2026
10 Георги
До коментар #6 от "Любопитен":нямам търпение да дойде време за смяна на батериите и да започнат собствениците да се чудят: да дадат още 30% от цената и да карат 10-15 годишна електричка или да я подарят на някого.
12:15 18.01.2026
11 Локо Пазарджик
12:16 18.01.2026
12 Георги
До коментар #9 от "заблуден си":искам да видя от къде ще дойде тока по зарядните в България и на каква цена, ако всички минем на електрички.
12:16 18.01.2026
13 Гост
До коментар #1 от "колко":В Германия е 0.64 €/kWh. Ти колко мислиш , че ще е в БГ?
12:17 18.01.2026