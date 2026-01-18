Новини
България »
МТС отвори втора процедура на стойност 10 млн. евро за изграждане на зарядни центрове за електромобили

МТС отвори втора процедура на стойност 10 млн. евро за изграждане на зарядни центрове за електромобили

18 Януари, 2026 11:40 637 13

  • мтс-
  • зарядни центрове-
  • електромобили

За товарните превозни средства по основната TEN‑T мрежа се изискват зарядни центрове с минимална мощност 2 800 kW и най-малко две точки с мощност 350 kW

МТС отвори втора процедура на стойност 10 млн. евро за изграждане на зарядни центрове за електромобили - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на транспорта и съобщенията обяви втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по TEN-T мрежата. Тя предоставя финансова подкрепа за микро, малки, средни и големи предприятия, като общият бюджет е 10 млн. евро, а максималното европейско финансиране за един проект е 256 000 евро. Интензитетът на финансирането зависи от вида на компанията – той е до 65% за микро и малки предприятия, до 55% за средни и до 35% за големи предприятия.

Проектите трябва да осигурят съвременна зарядна инфраструктура за леките автомобили на основната TEN-T мрежа – зарядни центрове с минимум 600 kW и най-малко две зарядни точки с изходяща мощност от 150 kW. По широкообхватната мрежа минималната изискуема мощност е 300 kW и поне една зарядна точка с мощност 150 kW. За товарните превозни средства по основната TEN‑T мрежа се изискват зарядни центрове с минимална мощност 2 800 kW и най-малко две точки с мощност 350 kW, а по широкообхватната – минимум 1 400 kW и една зарядна точка с мощност 350 kW.

Процедурата ще е отворена за кандидатстване за период от 6 месеца. Проекти в Югозападния регион не могат да бъдат финансирани, защото той е изключен от обхвата на Европейския фонд за регионално развитие по програмата, като "регион в преход".

Финансирането на тази мярка е от Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. с общ бюджет от 15 млн. евро. По първата процедура бяха одобрени шест проекта за изграждане на зарядни центрове в края на миналата година.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 колко

    7 0 Отговор
    ще струва киловата ?

    Коментиран от #2, #3, #13

    11:46 18.01.2026

  • 2 рая на делян или боюва рая

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "колко":

    ние от дпс-гроб обичаме да умножаваме по 4, значи около 40 цента

    11:50 18.01.2026

  • 3 Безплатно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "колко":

    Ще го плащат милиардерите Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #5

    11:57 18.01.2026

  • 4 Георги

    5 1 Отговор
    тея електрички ако се конкурираха на пазарен принцип до сега да сме забравили, че са съществували.

    11:59 18.01.2026

  • 5 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Безплатно":

    те не са станали милиардери защото плащат...

    12:00 18.01.2026

  • 6 Любопитен

    5 0 Отговор
    Електромобилите остават силно нежелани, няма значение колко зарядни центъра за тях има... Те никога няма да навлязат в употреба масово и да са повече 5-10% от изпозваните МПС.

    Коментиран от #10

    12:02 18.01.2026

  • 7 нови 10 мил

    5 0 Отговор
    за папкане на свинете

    12:04 18.01.2026

  • 8 Жбръц

    3 0 Отговор
    Ще стане като с еврозоната.Първо увеличен брой на зарядни станции.Следва " зелена атака" върху собствените на автомобили с ДВГ,през забрани, непосилни данъци, включително забрана за ползване .Докато не ни качат всички на електрокарчета,с четири миниседалки и място за един сак.След това,цените за зареждане,ще се изравнят с цените на горивата.Ако искаш- ползвай под наем( има ги навсякъде в столицата) .Коли с ДВГ ще притежават само изключително заможни хора.

    Коментиран от #9

    12:05 18.01.2026

  • 9 заблуден си

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Жбръц":

    богатите отдавна си купиха електрокари

    Коментиран от #12

    12:07 18.01.2026

  • 10 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    нямам търпение да дойде време за смяна на батериите и да започнат собствениците да се чудят: да дадат още 30% от цената и да карат 10-15 годишна електричка или да я подарят на някого.

    12:15 18.01.2026

  • 11 Локо Пазарджик

    2 0 Отговор
    Зорът е някой наш човек да вземе държавната поръчка за 10 милиона лева. 20-30 трансформатора на себестойност 20000 лева ще ги изпишат за 10-15 милиона... Е това е живот. Ти се блъскай по цял ден за 100 лева. Това е цялата игра. На МТС им е през чепа за наличието или за липсата на зарядни. Бързат, докато са на власт да разпределят още някой лев.

    12:16 18.01.2026

  • 12 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "заблуден си":

    искам да видя от къде ще дойде тока по зарядните в България и на каква цена, ако всички минем на електрички.

    12:16 18.01.2026

  • 13 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "колко":

    В Германия е 0.64 €/kWh. Ти колко мислиш , че ще е в БГ?

    12:17 18.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове