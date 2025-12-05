Орлин от "Ергенът": Любов в рая" и дъщерята на Глория - "влюбени"?

Симона Загорова и Орлин Софрониев от „Ергенът: Любов в рая“ са...влюбени. Такъв слух тръгна в социалните мрежи, подплатен от романтична снимка на двамата, на която те седят на красив плаж, а красавецът от Монтана нежно е прегърнал красивата певица през кръста, пише hotarena.net.

Всъщност синът на дългогодишния кмет на Монтана Златко Живков и щерката на попфолк примата Глория наистина са добри приятели, но само толкова. „Влюбени“ се казва общата им дуетна песен от 2022 г.

Покрай участието на Орлин в романтичното предаване фенове издириха парчето в официалния музикален канал на Симона във Фейсбук, то бързо се озова в УouTube и за много бързо се превърна във вайръл, сиреч бе гледано, споделяно ѝ коментирано от голям брой потребители за кратко време. Интересно е, че в дуета чаровният участник в „Ергенът“ се подвизава с артистичното име Орлин Анроу.

„Орлин е много приятен млад и чаровен мъж, явно и талантлив! За Симона няма какво да кажа, освен че има класа ,за таланта отдавна всички знаем! Сладури!“, пише възторжена дама под песента. „Ето. Ако не беше това шоу „Ергенът“... нямаше да разбера за вас. Страхотен дует. Орлин е прекрасен млад мъж. Симона наследила таланта от майка си и баща си. Смело напред. Невероятни сте“, гласи друг коментар. „Тази песен наистина ли е излязла преди 3 години? Уаууу, чак сега разбирам за нея. Браво, много е добра“, пише трети и общо взето всички отзиви са в този дух.

Явно наистина „Ергенът“ ще тласне музикалната кариера на Орлин напред, а и той го защитава като стои и пее отлично до обиграна изпълнителка като Симона. Музиката и текстът са нейни, а аранжиментът е на Орлин.

Симпатичният младеж показа и сериозна класа в „Ергенът“, където много участници, особено „ергенки“ демонстрираха потресаващо поведение. Мнозина го мислеха за разглезен кметски син, защото е от уважавано и заможно семейство, но той показа, че е интелигентен, с чувство за хумор джентълменска чест. Преди шоуто музикантът сподели, че не се е влюбвал истински и че иска бъдещата му партньорка да го хареса като човек, а не като кметски син.

В „Ергенът“ красивата хореографка Натали бързо му завъртя главата и въпреки че всички знаят това, Тихомир започна да ѝ прави комплименти и буквално ѝ разкри симпатиите си, като тя окуражи ухажванията му. Затова иначе уравновесеният Орлин изпадна в емоционален срив и нарече Тихомир подмолен. Пред камерите Орлин обясни, че вече наистина не е сигурен на какво да вярва и че ако Натали има чувства към някой друг, това не е проблем - просто иска да му го заяви открито и директно, а не да го заблуждава. За него ситуацията е неприятна, защото се почувства предаден от жената, която желае.