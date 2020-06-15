Кой има имен ден днес, 28 юни 2026 г. Честито!

На днешния ден - 28 юни, отбелязваме паметта на Св. пророк Амос, Св. мчк. Исихий Доростолски, Св. Ефрем II, патр. Сръбски и Блажени Августин Ипонийски.

На Видовден празнуват следните имена:

Август, Августин, Августа, Августина, Виден, Видин, Вида, Видьо, Видол, Видко, Вида, Видин, Видул, Видьо, Виден, Виденка.

История:

Пророк Амос е роден в палестинския град Текоа и пастир по занятие, Амос бил повикан от Бога на пророческо служение през времето на юдейския цар Озия и израилския цар Йеровоам. Неблагодарният народ не се вслушвал в предупрежденията и откровенията на пророка, който възвестявал наказание от Бога.

На този ден почитаме също Блажени Августин Ипонийски. Роден в Тагасте през 354г. и възпитан от благочестивата си майка Моника. Бил весел и хитър младеж и чак в зряла възраст бил покръстен. След смъртта на майка си раздал богатството си на бедните и станал монах. През 391 г. приел свещенически сан, а по късно бил ръкоположен за епископ на Ипон. Бил изтъкнат учител и разпространител на вярата.

Според народните вярвания на 28 юни е Видовден по стар стил по нов стил е на 15 юни.

Освен с тези личности, в България денят се свързва и с култа към Слънцето. Хората го посрещат в ранни зори, вярвайки, че то ще им даде здраве и сила. Младите момичета изнасят дрехи от чеиза си и ги простират по оградата, за да се огреят от слънцето и да се видят от момците и съседите.

Видовден се почита най-активно в Трънско, Брезнишко и Годечко.

В миналото на този ден старите българи са правили молебени против градушки, защото всички знаем колко опасни за реколтата са градушките и на какъв глад могат да обрекат хората, ако унищожат реколтата.

Денят е наречен Видовден заради Вида. Тя била жена, а нейните братя – Елисей и Вартоломей. Според народния фолклор, Вида наблюдавала какви бели и пакости вършат нейните братя и после ги наказва.

Оттук произлиза и вярването, че ще дойде Видовден, т.е. Провидението ще накаже всеки за неговите грехове.

Народът използва и още една сентенция, че Господ прощава, но не забравя. За да не бъдат разгневени Вида, Елисей и Вартоломей, на този ден в миналото никой не вършел домакинска работа.

Видовден може да се почита и на 15 юни.