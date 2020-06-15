Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 28 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 28 юни 2026 г. Честито!

15 Юни, 2020 06:00, обновена 28 Юни, 2026 06:53 26 389 13

  • пророк-
  • амос-
  • имен ден-
  • видовден-
  • провидение

Видовден се почита най-активно в Трънско, Брезнишко и Годечко

Кой има имен ден днес, 28 юни 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На днешния ден - 28 юни, отбелязваме паметта на Св. пророк Амос, Св. мчк. Исихий Доростолски, Св. Ефрем II, патр. Сръбски и Блажени Августин Ипонийски.

На Видовден празнуват следните имена:

Август, Августин, Августа, Августина, Виден, Видин, Вида, Видьо, Видол, Видко, Вида, Видин, Видул, Видьо, Виден, Виденка.

История:

Пророк Амос е роден в палестинския град Текоа и пастир по занятие, Амос бил повикан от Бога на пророческо служение през времето на юдейския цар Озия и израилския цар Йеровоам. Неблагодарният народ не се вслушвал в предупрежденията и откровенията на пророка, който възвестявал наказание от Бога.

На този ден почитаме също Блажени Августин Ипонийски. Роден в Тагасте през 354г. и възпитан от благочестивата си майка Моника. Бил весел и хитър младеж и чак в зряла възраст бил покръстен. След смъртта на майка си раздал богатството си на бедните и станал монах. През 391 г. приел свещенически сан, а по късно бил ръкоположен за епископ на Ипон. Бил изтъкнат учител и разпространител на вярата.

Според народните вярвания на 28 юни е Видовден по стар стил по нов стил е на 15 юни.

Освен с тези личности, в България денят се свързва и с култа към Слънцето. Хората го посрещат в ранни зори, вярвайки, че то ще им даде здраве и сила. Младите момичета изнасят дрехи от чеиза си и ги простират по оградата, за да се огреят от слънцето и да се видят от момците и съседите.

Видовден се почита най-активно в Трънско, Брезнишко и Годечко.

В миналото на този ден старите българи са правили молебени против градушки, защото всички знаем колко опасни за реколтата са градушките и на какъв глад могат да обрекат хората, ако унищожат реколтата.

Денят е наречен Видовден заради Вида. Тя била жена, а нейните братя – Елисей и Вартоломей. Според народния фолклор, Вида наблюдавала какви бели и пакости вършат нейните братя и после ги наказва.

Оттук произлиза и вярването, че ще дойде Видовден, т.е. Провидението ще накаже всеки за неговите грехове.

Народът използва и още една сентенция, че Господ прощава, но не забравя. За да не бъдат разгневени Вида, Елисей и Вартоломей, на този ден в миналото никой не вършел домакинска работа.

Видовден може да се почита и на 15 юни.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    73 4 Отговор
    Дано има Видовден за всички престъпници !

    07:07 15.06.2020

  • 2 Ти да видиш

    48 3 Отговор
    Кой каза че няма Видьов ден

    07:24 15.06.2020

  • 3 criminal

    44 3 Отговор
    А да са живи и здрави именниците, пък за ония има време........

    Коментиран от #6

    07:34 15.06.2020

  • 4 На бостаня си е най добре

    1 12 Отговор
    Видоф ден не ги ее

    10:16 15.06.2020

  • 5 Orthodox

    26 11 Отговор
    Това са глупости. Празник с такова име в календара на Православната църква НЯМА. Езическа измишльотина на кръстения-недокръстен български народ. Лошото е, че невежи журналисти разпространяват и набиват в главите на хората такива дивотии.

    15:43 15.06.2020

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 българин 777

    5 0 Отговор
    на баба ви фърчилото

    22:41 28.06.2024

  • 8 Много Съветници и Наемници, координатори

    0 3 Отговор
    Се Крият и работят в Одеса!!

    07:35 28.06.2025

  • 9 Напротив,

    3 0 Отговор
    Днес се почитат само Св. безсребреници Кир и Йоан чудотворец!
    Всичко останало са ваши измислици!

    08:30 28.06.2025

  • 10 редник

    0 2 Отговор
    / Според народните вярвания на 28 юни е Видовден по стар стил по нов стил е на 15 юни./

    Не, обратното е:

    15 юни е по стар стил, а на 28 юни по нов стил.

    Честито на имениците!

    09:05 28.06.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 к0к0рч0 💋🍌

    1 0 Отговор
    ало редакцията нема ли да кажете в крайна сметка кой е тоя Кой дето през ден има имен ден и не е ли много нагьл ???

    07:44 28.06.2026

  • 13 Коста

    2 0 Отговор
    Тулупите изкрали от България ще останат без стотинка!

    08:06 28.06.2026