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Утре е Еньовден: Денят, в който билките имат най-голяма чудодейна сила

Утре е Еньовден: Денят, в който билките имат най-голяма чудодейна сила

23 Юни, 2026 10:43 802 11

  • еньовден-
  • билки-
  • поверия-
  • имен ден

Според народните вярвания всички болести на Еньовден се къпят в „жива вода“

Утре е Еньовден: Денят, в който билките имат най-голяма чудодейна сила - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Утре Българската православна църква почита Рождение на св. Йоан Кръстител (Еньовден). Билките, набрани рано сутринта срещу Еньовден, имат най-голяма целебна и предпазна сила, пише woman.bg.

Имен ден празнуват: Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян Деяна, Диян, Дияна, Енчо, Еньо, Яна, Янаки, Яне, Янета, Яни, Янизар, Янизара, Янимира, Янимир, Янин, Янина, Янис, Яниса, Янислава, Янита, Яница, Янка, Янко, Янчо.

На 24 юни Българската православна църква празнува рождението на свети Йоан Кръстител. Смята се, че слънцето изгрява много рано, изкъпано в „жива вода“, преобръща се три пъти и се връща назад.

За този ден се казва още, че „Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг“, което намеква за далечното начало на зимата и за това, че Слънцето вече започва, макар и бавно, да слиза към хоризонта.

Според народните вярвания всички болести на Еньовден се къпят в „жива вода“ и от изтърсените капки се образува росата, която е лековита. Преди изгрев слънце се берат полски цветя, от които се прави голям венец, през който всички се провират за здраве, а цветята от венеца се пазят цяла година.

В българския народен календар 24 юни е Еньовден. Ден на Слънцето, предците ни са вярвали, че тази сутрин „слънцето трепти“, когато изгрява. На Еньовден започва далечното начало на зимата.

Според народните вярвания в ранното утро на Еньовден лечебната сила на билките е най-голяма.

Затова с тревите, набрани преди изгрев, билкарите плетат еньовски венци от 77 билки и половина, защото предците ни вярвали, че толкова са човешките болести.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Град Козлодуй

    3 7 Отговор
    Аз ще си бучна на пьрдялника ,един чимшир.

    10:54 23.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не се хабете безбижници

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    Няма никакви специални билки, нито суеверия. Всичко е от Господа.
    Утре е Рождество на св. Йоан Кръстител, Пророк и Предтеча

    Коментиран от #8

    10:56 23.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не и":

    Ти не можеш ,оти си кастратр.

    11:36 23.06.2026

  • 8 значи

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не се хабете безбижници":

    си забучи свещичка

    Коментиран от #11

    11:52 23.06.2026

  • 9 фолклорист

    0 0 Отговор
    Да знаете, че за да са най-най-лековити, билките трябва да се наберат точно в момента на изгрева на слънцето и онзи, който ги бере трябва да е без дрехи.

    11:54 23.06.2026

  • 10 Фют

    0 0 Отговор
    Утре е любимият ми ден!
    When the day and the night are 50/50 стават чудеса, от най-готините!

    12:03 23.06.2026

  • 11 Има диагноза

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "значи":

    Каквато мисъл ти минава през главата, това излиза и от устата..

    12:12 23.06.2026