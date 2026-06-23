Утре е Еньовден: Денят, в който билките имат най-голяма чудодейна сила

Утре Българската православна църква почита Рождение на св. Йоан Кръстител (Еньовден). Билките, набрани рано сутринта срещу Еньовден, имат най-голяма целебна и предпазна сила, пише woman.bg.
Имен ден празнуват: Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян Деяна, Диян, Дияна, Енчо, Еньо, Яна, Янаки, Яне, Янета, Яни, Янизар, Янизара, Янимира, Янимир, Янин, Янина, Янис, Яниса, Янислава, Янита, Яница, Янка, Янко, Янчо.
На 24 юни Българската православна църква празнува рождението на свети Йоан Кръстител. Смята се, че слънцето изгрява много рано, изкъпано в „жива вода“, преобръща се три пъти и се връща назад.
За този ден се казва още, че „Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг“, което намеква за далечното начало на зимата и за това, че Слънцето вече започва, макар и бавно, да слиза към хоризонта.
Според народните вярвания всички болести на Еньовден се къпят в „жива вода“ и от изтърсените капки се образува росата, която е лековита. Преди изгрев слънце се берат полски цветя, от които се прави голям венец, през който всички се провират за здраве, а цветята от венеца се пазят цяла година.
В българския народен календар 24 юни е Еньовден. Ден на Слънцето, предците ни са вярвали, че тази сутрин „слънцето трепти“, когато изгрява. На Еньовден започва далечното начало на зимата.
Според народните вярвания в ранното утро на Еньовден лечебната сила на билките е най-голяма.
Затова с тревите, набрани преди изгрев, билкарите плетат еньовски венци от 77 билки и половина, защото предците ни вярвали, че толкова са човешките болести.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Град Козлодуй
10:54 23.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Не се хабете безбижници
До коментар #1 от "Много":Няма никакви специални билки, нито суеверия. Всичко е от Господа.
Утре е Рождество на св. Йоан Кръстител, Пророк и Предтеча
Коментиран от #8
10:56 23.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да ти го напиша
До коментар #5 от "Не и":Ти не можеш ,оти си кастратр.
11:36 23.06.2026
8 значи
До коментар #4 от "Не се хабете безбижници":си забучи свещичка
Коментиран от #11
11:52 23.06.2026
9 фолклорист
11:54 23.06.2026
10 Фют
When the day and the night are 50/50 стават чудеса, от най-готините!
12:03 23.06.2026
11 Има диагноза
До коментар #8 от "значи":Каквато мисъл ти минава през главата, това излиза и от устата..
12:12 23.06.2026