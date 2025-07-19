Кой има имен ден днес, 19 юли 2026 г. Честито!

Лия или Лиа (на иврит: לֵאָ֑ה)на арабски(:ليا на гръцки:Λεία) е важен персонаж в юдео-християнската литература, нелюбимата съпруга на библейския патриарх Яков.

Лия е първата жена на Яков и по-голямата сестра на втората му (и облагодетелствана) съпруга Рахил. Тя е майка на първия син на Яков Рувим. Тя има още трима синове, а именно Симеон, Леви и Юда, но не ражда друг син, докато Рахил не ѝ предлага нощ с Яков в замяна на някакъв корен от мандрагора דודאים (dûdâ’îm). Лия ражда още двама сина след това, Исахар и Завулон, и дъщеря на име Дина.

Лия се появява за първи път в Книгата на Битие, в Битие 29, която я описва като дъщеря на Лаван и по-голямата сестра на Рахил и се казва, че не се сравнява с физическата красота на Рахил и че тя има уморени очи. По-ранни пасажи в Книгата Битие дават известна информация за семейството на баща ѝ, като отбелязват, че чрез него тя е племенницата на Ребека, която е съпруга на Исак и майка на Яков и Исав, и внучка на Ватуел, и равинска литература отива още по-далеч, като Книгата на Джашър твърди, че Лия и Рахил са били близнаци и записва името на майка им като Адина, а имената на братята им-Беор, Алуб и Мураш.

Равинската литература си противоречи дали Лия и Рахил са полусестри на Зилфа и Била, две сестри, които ще служат като любовници на бъдещия съпруг на Лия, Яков, и чиито деца тя и Рахил ще отглеждат като свои, както се посочва в един източник те са дъщери на Лаван, но не и съпругата му Адина, а друг ги изброява като дъщери на Ротей, мъж, който е бил близък с Лаван, но не е роднина с него. Ако Зилфа и Била наистина бяха полусестри на Лия, това щяло да направи осиновителите на Лия, Гад и Ашер, и осиновителите на Рахил, Дан и Нефтали, нейните племенници. Според Битие 28: 2 семейството е пребивавало в Паддан Арам, район, за който се смята, че съответства на историческата Горна Месопотамия.

На 19-ти юли имен ден празнуват всички, които носят имената Леа и Лия. Името „Лия“ има древноеврейски произход и в превод означава „телица“. Името „Леа“ произлиза от латински език и в превод означава „лъвица“. Жените, които носят имената Лия и Леа, са много търпеливи, но сменят настроенията си често. Те имат силна воля и характер. Не обичат да живеят според установени норми и са освободени. На 19-ти юли имен ден празнуват Лия и Леа. Желаем ви много здраве, щастие и успехи!