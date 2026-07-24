Кой има имен ден днес, 24 юли. Честито!

На 24 юли честваме паметта на света великомъченица Христина и на светите мъченици князе Борис и Глеб.

Имен ден имат Христина, Кристина, Христин, Кристиян, Кристиан, Кристиана, Кристияна и производните им имена, пише marica.bg.

Мъченицата Христина живяла през III век в град Тир, където баща ѝ, Урбан, бил владетел. Когато се родила, родителите ѝ ѝ дали името Христина, което не било според тяхното езическо мъдруване, а по Божий промисъл, предопределил живота ѝ в служба на Бога. Момичето било невероятно красиво и мнозина искали да се оженят за нея, но баща ѝ мечтаел тя да стане жрица. Затворил я в стая с много златни и сребърни идоли и заповядал на дъщеря си да кади тамян пред тях.

В самотата си Христина започнала да размишлява кой е създал този красив свят и постепенно стигнала до идеята за Твореца на целия свят. Душата ѝ била разпалена от любов към Непознатия Бог и тя все повече засилвала молитвата си към Него, съчетавайки я с пост.

Един ден била удостоена с посещение от Ангел, който я научил на истинската вяра в Христос, Спасителя на света. Ангелът я нарекъл Христова невеста и предсказал бъдещия ѝ страдалчески подвиг.

Когато научил за вярата ѝ, бащата на Христина я хвърлил в затвора. Подложили я на най-жестоки мъчения, но Ангел Божий лекувал раните ѝ и я подкрепял с храна. Бащата заповядал да я удавят в морето, но Ангелът отново помогнал на светицата, камъкът потънал, а Христина по чудо излязла от водата и се явила на баща си. В ужас мъчителят решил да я екзекутира на следващата сутрин, но през нощта самият той неочаквано починал.

Света мъченица Христина дълго време останала в затвора. Един след друг двама владетели я подлагали на жестоки мъчения, но никак не успявали да я умъртвят. Заключили я в нажежена пещ, но след 5 дни я намерили жива и невредима. Хората започнали да идват при нея и тя обърнала хиляди към истинската вяра в Христа.

Накрая посекли света Христина с меч.

В този ден почитаме и паметта на светите страстотерпци, братята князе Борис и Глеб, едни от най-почитаните светци на Руската православна църква. Те са и първите ѝ канонизирани светци, първите небесни молитвеници и застъпници за новопокръстения руски народ.

След мъченическата им смърт и много преди официална им канонизация, те се радват на огромна народна почит. Самата канонизация на светците е плод на това всенародното почитание.

В "Сказание, страсть и похвала св. мучеников Бориса и Глеба", където се изреждат имената на синовете на св. княз Владимир Покръстител и техните майки, за св. Борис и Глеб е записано изрично, че са синове на Владимир "от българката". За съжаление нейното име не е упоменато, но според църковния историк Венцислав Каравълчев, българката, майка на първите руски светци – светите страстотерпци Борис и Глеб, е принцеса Анна (преди кръщението ѝ Милолике, Бизяк на старобългарски), съпруга на св. княз Владимир Покръстител на руския народ.

След смъртта на баща им двамата загиват мъченически по време на междуособиците.

24 юли е ден, в който трябва да се избягва тежък физически труд, почистване на къщата или градинарство, защото се вярва, че привлича нещастие. Освен това, даването на пари назаем или вземането им назаем се е смятало за нежелателно, тъй като се е смятало, че води до финансови затруднения и проблеми в бъдеще.

Нашите предци са отбелязвали тази дата с особено внимание, вярвайки, че именно по това време опасността от гръмотевични бури, мълнии и пожари се увеличава. Затова хората са се опитвали да избягват полската работа, за да не изложат себе си и реколтата на вреда. Неслучайно са казвали: „Не се захващайте за жътва на този ден“. Денят трябва да се прекара в добри мисли и оказване на помощ на другите.