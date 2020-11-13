Новини
Кой има имен ден днес, 13 ноември 2025 г. Честито!

13 Ноември, 2020 08:36, обновена 13 Ноември, 2025 06:30

Кой има имен ден днес, 13 ноември 2025 г. Честито!

Църквата почита един от най-великите богослови

Венелина Маринова

Православната църква почита един от най-великите богослови - Йоан Златоуст (349 – 407). Той е един от тримата „вселенски учители“, наравно със Свети Василий Велики Кесарийски и Свети Григорий Богослов. Забележителен проповедник и богослов, той е оставил най-голямото по обем богословско творчество в Източната църква.

Св. Йоан Златоуст е канонизиран за светец през 438 г. Чества се на 13 ноември, на 27 януари – Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст и на 30 януари – Деня на св. Три Светители (заедно със св. Василий Велики и св. Григорий Богослов). Роден е в Антиохия в знатно семейство. Баща му Секунд бил военачалник, а майка му Антуса изповядвала християнската вяра. Йоан учи при езическите учени - философи Либаний и Андрагафий в родния си град, а по-късно в Атина красноречие и философия, пише "Блиц".

След като завършил образованието си, Йоан станал адвокат и постъпил на гражданска служба като защитник в съдебни дела. Покръстен е когато е на 26 години и става аскет. През 381 г. е в сан дякон, в 386 г. в сан презвитер. Оттогава славата му расте и е наречен „Златоуст“ заради неговото красноречие. По това време пише поредицата проповеди „Срещу евреите“, която поставя началото на антиюдаистичната традиция в християнската църква. През 398 г. презвитер Йоан е хиротонисан за архиепископ на Константинопол.

Неговата смела и безпристрастна проповед му спечелва приживе много врагове – както сред управляващата аристокрация, така и някои църковни кръгове. На Халкедонския събор в 403 г., свикан от неговия враг александрийския патриарх Теофил, е лишен от сан, но паството му го връща на патриаршеския престол. Като патриарх на Константинопол, три пъти е бил изпращан на заточение поради намесата на светската власт в делата на църквата. До края на живота си св. Йоан Златоуст е жертва на църковни интриги и преследване, но не прекратява своята мисионерска и проповедническа дейност.

Императрицата Евдоксия го заточава на Кавказ, в арменския гр. Кукуз, след това (406 г.) в далечния Питиунт (днес Пицунда) на кавказкия бряг на Черно море. Почива в заточение на 14 септември 407 г. в град Комана Понтика по време на св. Литургия. На този ден се чества Евлогий, архиепископ Александрийски. Светецът се чества и на 13 февруари. Името Евлоги означава "добра дума", "възхвала". То произлиза от гръцките еu, което значи "добро", и logos – “дума”.

На 13 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Евлоги, Евлогия и производните им.


  • 1 "...Евдоксия го заточАва НА Кавказ"

    2 1 Отговор
    Вие нещо за граматика в българския език чували ли сте?

    08:43 13.11.2020

  • 2 Иванов

    9 1 Отговор
    Една добра православна статия! Слава Богу!

    Честит празник на всички именници!

    И нека Бог по молитвите на Св. Иоан Златоуст и на всички светии да ни пази, помага, подкрепя и закриля!

    09:04 13.11.2020

  • 4 Противници на Бог

    0 4 Отговор
    Най- много се смеем на тия "христиенчета" , които са против израилевият народ.
    Библии ли си нямат или просто ги четат така, както дявола чете евангелието не знам, но са далеч от истината!

    09:20 13.11.2020

  • 5 гост

    1 5 Отговор
    "Златни ти уста Йоане" казала Дева Мария след като Йоан казал как точно може да зачене тя.Всички знаете как.Тогава не е имало инвитро.

    09:30 13.11.2020

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    честит имен ден

    09:54 13.11.2020

  • 7 Знаем

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    с един римлянин се заиграли върху балите със слама, а оная после да не я сдави Йоско му рекъл, че е с непорочно зачатие

    10:11 13.11.2020

  • 8 Тоз празник

    2 2 Отговор
    От всички за първи път го чувам.....пък и самото име го,, мразя,,....!

    10:34 13.11.2020

