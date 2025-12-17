Актрисата от сръбско-руски произход Мила Йовович празнува 50-годишен юбилей днес

Днес, 17 декември, красивата Мила Йовович навършва 50 години, вижте интересни факти за живота й:
Тя е Милица Богдановна, дъщеря на московчанката Галина Логинова и на Богдан Йовович, сръбски доктор от прочут черногорски клан. Родена случайно (по думите ѝ) в украинската столица Киев, тя има съветско, украинско и американско гражданство. На 5-годишна възраст родителите ѝ емигрират в Лондон, оттам – в Сакраменто, Калифорния, преди да се установят в Лос Анджелис. Малко след това Галина и Богдан се развеждат, но Милица, която остава с майка си, не губи време – само за 3 месеца английският ѝ става безупречен, напук на грозните обиди в клас, че е „коми“ (комунистка) и съветски шпионин. Прави пробив като модел със снимки в италианското списание Lei, пише "Дарик".
На 12-годишна възраст прави смел избор – напуска училище, за да се усъвършенства като модел и актриса, като в бунтарския си тийн период опитва дрога, беснее в молове, участва в далавера с кредитни карти. Сменя приятелите си.
12-годишна играе в първия си филм - „Лунен кръстопът“, следват телевизионните „Нощният влак до Катманду“, „Женени с деца“, „Завръщане в синята лагуна“, за да дойде големият пробив до Брус Уилис и Гари Олдмън с „Петият елемент“ на бъдещия ѝ съпруг Люк Бесон (вторият от общо трима). Останалото, както казват в Холивуд, е история - „Жана д»Арк“ и поредицата „Заразно зло“. През 2004 г. "Форбс" я обявява за най-скъпоплатения модел в света, а през 2005 г. VH1 я определя за "кралицата на ритниците".
Извън екранния си образ тя е майка на 3 дъщери от британския си съпруг Пол Уилям Скот Андерсън - Евър Габо, Дашиел Едан, Осиан Ларк Елиът.
И макар да навършва 50 г. Йовович е все така пленително красива.
