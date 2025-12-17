Новини
Актрисата от сръбско-руски произход Мила Йовович празнува 50-годишен юбилей днес

17 Декември, 2025 07:43

Вижте интересни факти за живота ѝ

Актрисата от сръбско-руски произход Мила Йовович празнува 50-годишен юбилей днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 17 декември, красивата Мила Йовович навършва 50 години, вижте интересни факти за живота й:

Тя е Милица Богдановна, дъщеря на московчанката Галина Логинова и на Богдан Йовович, сръбски доктор от прочут черногорски клан. Родена случайно (по думите ѝ) в украинската столица Киев, тя има съветско, украинско и американско гражданство. На 5-годишна възраст родителите ѝ емигрират в Лондон, оттам – в Сакраменто, Калифорния, преди да се установят в Лос Анджелис. Малко след това Галина и Богдан се развеждат, но Милица, която остава с майка си, не губи време – само за 3 месеца английският ѝ става безупречен, напук на грозните обиди в клас, че е „коми“ (комунистка) и съветски шпионин. Прави пробив като модел със снимки в италианското списание Lei, пише "Дарик".

На 12-годишна възраст прави смел избор – напуска училище, за да се усъвършенства като модел и актриса, като в бунтарския си тийн период опитва дрога, беснее в молове, участва в далавера с кредитни карти. Сменя приятелите си.

12-годишна играе в първия си филм - „Лунен кръстопът“, следват телевизионните „Нощният влак до Катманду“, „Женени с деца“, „Завръщане в синята лагуна“, за да дойде големият пробив до Брус Уилис и Гари Олдмън с „Петият елемент“ на бъдещия ѝ съпруг Люк Бесон (вторият от общо трима). Останалото, както казват в Холивуд, е история - „Жана д»Арк“ и поредицата „Заразно зло“. През 2004 г. "Форбс" я обявява за най-скъпоплатения модел в света, а през 2005 г. VH1 я определя за "кралицата на ритниците".

Извън екранния си образ тя е майка на 3 дъщери от британския си съпруг Пол Уилям Скот Андерсън - Евър Габо, Дашиел Едан, Осиан Ларк Елиът.

И макар да навършва 50 г. Йовович е все така пленително красива.



  • 1 Наистина,, заразно зло,,

    50 10 Отговор
    Всички,, елементи,, по света, почти нямат разлика, въпреки това, браво на Мила,, родена от странна, двойка....!

    16:37 18.12.2020

  • 2 Transpocalypse

    12 44 Отговор
    Украински пацен спрял естрогена. Т-вирусът го носи отдавна.

    16:38 18.12.2020

  • 3 Отврат

    40 54 Отговор
    Извинете, ама в колко часа е красива тази.....тази?

    16:44 18.12.2020

  • 4 беге демокрация

    53 12 Отговор
    в последния епизод на заразно зло, доста се беше наляла и задъртела, да е жива и здрава, изглежда као права сръпкиня

    16:45 18.12.2020

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 миролюб бенатов

    36 6 Отговор
    Става за сърф

    16:49 18.12.2020

  • 7 778

    34 35 Отговор
    Тази отдавна не е нито красива, нито чаровна!

    Коментиран от #8

    01:47 19.12.2020

  • 8 Кумчо

    48 11 Отговор

    До коментар #7 от "778":

    Брей, сигурно покрай тебе все мис Свят се въртят!

    12:36 20.12.2020

  • 9 Стас

    33 4 Отговор
    Да е жива и здрава жената и нови роли на екрана!

    08:33 17.12.2024

  • 10 Име

    14 6 Отговор
    Тя е по-хубава!

    08:34 17.12.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Град Козлодуй

    19 16 Отговор
    Красавица

    08:49 17.12.2024

  • 13 Ултравайълет

    9 4 Отговор
    Добрите филми по видео игри, бързо стават популярни колкото и самите видео игри, както и актьорите/актрисите, които участват в тях.

    08:50 17.12.2024

  • 14 цербер

    2 16 Отговор
    че е „коми“ (комунистка) и съветска шпионка.

    Коментиран от #23

    09:15 17.12.2024

  • 15 оценка

    9 17 Отговор
    Да е пленително красива,едва ли,но аз предпочитам Наталито Трифоновата.

    Коментиран от #18

    09:19 17.12.2024

  • 16 Бико

    8 8 Отговор
    Може да е от сръбско-българо-руски произход. Кой да зна

    09:23 17.12.2024

  • 17 Хейт

    26 10 Отговор
    Чак пък красива !!! Симпатична до някъде . За филмите някой стават за един път .

    09:30 17.12.2024

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тремор

    44 5 Отговор
    Успяла е да постигне нещо в живота за разлика от тези, които чукат клавиатурата в наследствената си панелка.

    10:12 17.12.2024

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Абе

    15 9 Отговор
    Мноо яка пудга беше, ма кат гледам сегашната снимка, на нищо не мяза, даже страх фаща.

    Коментиран от #24

    10:45 17.12.2024

  • 22 БРАВО

    17 2 Отговор
    Приятна жена и за мен успешна актриса, а сега и със семейство...Поздравления.

    10:55 17.12.2024

  • 23 ПИТАНКА

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "цербер":

    Защо, твоята като не е от Коми,... проверил ли си дали не е ци....

    10:58 17.12.2024

  • 24 СТИГА БЕ

    17 2 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Ами виж на колко години е...не е в Холивудска младост

    10:59 17.12.2024

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ганю

    22 7 Отговор
    Славяните са красиви особено жените.
    Тя си е Рускиня.

    Коментиран от #32

    12:01 17.12.2024

  • 27 Архимандрисандрит Бибиян

    1 14 Отговор
    Савецка стерва

    13:09 17.12.2024

  • 28 ДА АМА НЕ

    21 2 Отговор
    НА ПОВЕЧЕТО ОТ КОМЕНТИРАЩИТЕ (ТЕЗИ КОИТО ИЗОБЩО СА ВИЖДАЛИ ЖЕНА) ЖЕНИТЕ ИМ СА ГАДНИ ДЕБЕЛИ КУХИ ПАЧИ, НИЩО ПРАВЕЩИ И МОЖЕЩИ ВЕЧНО СЪРДИТИ ЛЕЛКИ С ВМИРИСАНО СИРЕНЕ МЕЖДУ КРАКАТА ХАХАХАХА

    13:40 17.12.2024

  • 29 Дърт Вейдър

    8 7 Отговор
    Да ѝ е честито, обаче защо изглежда като човек, мъртъв от 3 дни?

    Коментиран от #31

    14:50 17.12.2024

  • 30 Простокурин

    0 3 Отговор
    Тоз много хубав!

    16:39 17.12.2024

  • 31 Знаеш ли защо

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Дърт Вейдър":

    Защото поредицата заразно зло се превърна в ужасяваща реалност и сега бедната жена е изплашена до мозъка на костите си.Така е - хорър филмите са директна примамка за силите на злото и тея които ги правят,а и тея които ги гледат си продават душите на рогатия.Е,има и изключения,някои от тях са просто тъпанарщини и с пица и бира вървят,но тази поредица е меко казано зловеща и кървава.

    16:46 17.12.2024

  • 32 Обаче

    9 8 Отговор

    До коментар #26 от "ганю":

    Има балкански корени,от Черна гора ,които сменят посоката.Рускините са бозави и безлични ,и успоредно с това много нахални и безочливи.А Милица или Мила е нещо съвсем различно.Тя изпращаше помощи за Киев ,съпричастна с мъката на жертвите от агресора.

    18:26 17.12.2024

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 фен

    2 2 Отговор
    Този сайт освен подобни дърти кранти позказва ли нещо друго?

    20:18 17.12.2024

  • 35 Ебев

    6 1 Отговор
    Пичоранка си е още Милето...става.

    22:26 17.12.2024

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ддт

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Всъщност":

    Не е никаква украинка. Майка и е известна руска актриса. И чети, сама е написала, че ,,случайно ,, е родена в Киев. Било е СССР. Не знаете, а бълвате глупости

    06:45 18.12.2024

  • 38 Само припомням

    1 2 Отговор
    Това е 100% м6ж...

    07:06 18.12.2024

  • 39 ЛА ЛА ЛА

    1 0 Отговор
    ХВАЩАЙ ПЛЕТКАТА И ДО ТУК

    21:11 18.12.2024