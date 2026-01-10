"Огън момичето" Камелия празнува 55-ия си рожден ден

Днес, 10 януари 2026 г., българската попфолк певица Камелия Владимирова Вескова, по-известна просто като Камелия, отбелязва своя 55-ти рожден ден. Родена е на 10 януари 1971 г. в град Чипровци. Вижте любопитни факти от живота и кариерата на певицата:

От ранните години до сцена

Камелия се запознава с музиката още като дете – на 11 години прави първото си изпълнение като солистка в училищния хор и печели местни конкурси за красота като Мис Чипровци и Мис Монтана, което ѝ дава първия публичен успех.

Началото на музикалната кариера

Професионалният ѝ път в попфолка започва през 1997 г., когато подписва с една от водещите български музикални компании. През 1998 г. издава дебютния си албум "Огън момиче", с който се утвърждава като една от водещите представители на жанра. Освен с музиката си, тя печели внимание и с впечатляващия си сценичен образ и характерен вокален стил.

Камелия се изявява и като телевизионна водеща и актриса. Тя е участвала в различни тв проекти, реклами и фотосесии за популярни списания, включително Playboy, които допълнително утвърждават нейния образ в медийното пространство.

Личен живот и семейство

Личният живот на Камелия е дълго пътешествие, изпълнено с обич, търпение и общи мечти. С партньора си Цветин те имат връзка, която продължава вече над 27 години. Двамата се познават още от детство — когато Камелия е била на 7 години, а той на 3 и семействата им са живели близо един до друг. След години раздяла, съдбата ги събира отново като възрастни, и така започва тяхната любовна история. Връзката им се развива постепенно, но стабилно, изпълнена с взаимно уважение и подкрепа. С времето двамата решават да се оженят — тайно, а певицата споделя новината в лични публикации в социалните мрежи, често около празници като Цветница, с трогателни думи към любимия.

Децата на Камелия и Цветин

След дълги години опити и чакане, Камелия и Цветин най-накрая стават родители, което се оказва едно от най-големите щастия в живота им:

Синът — Баян

Камелия става майка за първи път на възраст около 52 години — около великденските празници през 2023 г., когато се ражда синът им Баян.

Пътят до това щастие не е лесен: преди успеха им са 12 неуспешни опита инвитро, множество емоционални изпитания и дори желание да осиновят, което в един момент също се оказва предизвикателство.

Баян бързо се превръща в голяма част от публичния живот на майка си — Камелия често споделя моменти с него в социалните мрежи и дори го води на сцена по време на участия.

Дъщеричката — Касия

През 22 септември 2025 г. певицата благодари на съдбата за още една радост в семейството — раждането на дъщеря им, която наричат Касия.

Камелия е една от най-ярките фигури в българския попфолк, с активна кариера, обхващаща повече от две десетилетия. Тя продължава да се радва на подкрепата на поколения фенове и да участва в музикални събития и проекти.