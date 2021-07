10-те най-популярни българи в ТiкТок (ВИДЕО)

В последно време ТiкТок набра такава популярност, че няма как да пропуснем и българите, които успяват да се развиват успешно в новата социална мрежа. Актьори, танцьори, геймъри, гримьори и рекордьори на Гинес са част от най-известните тиктокъри, пише каналът "Top Of The Tops" във vbox7.

Ето и кои са българите събрали най-много последователи в ТiкТок:

Калоян Димитров – Балан

Балан е добре известен изпълнител, танцьор и инфлуенсър. В ТiкТок той има над 572 хиляди последователи. Видеата му са изключително забавни и включват танци, скечове или моменти от ежедневието му. Често заедно с него виждаме негово семейство, приятелката му Надежда, както и Сузи и Рени.

Елекса

Последно гледахме Елекса в онлайн сериала „Кървава луна“. Днес тя е успешен инфлуенсър, а в ТiкТок има над 603 хиляди последователи. Влогове, танци и много картини са само част от видеата, разкриващи артистичната природа на Елекса.

5krisi

Младата гримьорка показва в множество видеа с различни грим визии. Подплатени са със свежа и се наслаждаваме на класически, цветен, но и много нестандартен грим. В своя профил в ТiкТок има над 658 хиляди последователи.

Любомира Ангелова

Любомира застава зад ТiкТок профила Рurple hair madness, където има над 676 хиляди последователи. Тя често споделя влогове, предизвикателства или забавни видеа, където е в ролята на Penelope Circus Wise или Viole(n)t, а понякога и в образа на двете.

Miro Georgeff

Миро е роден в България, но живее в Англия. Видеата му са предимно с комедийно съдържание, като често реагира на различни сцени от анимации. Днес има над 694 хиляди последователи в ТiкТок. В Instagram базата от фенове му възлиза на почти 15 хиляди.

Сузи и Рени

Близначките Сузи и Рени имат над 751 хиляди последователи. Двете момичета се занимават професионално с танци, а това можем да видим и в клиповете им, където те показват завидни танцови умения. Освен това те публикуват и забавни видеа и скечове.



Красимир Иванов



Краси е най-популярният български геймър с над 868 хиляди последователи. Той превръща хобито си в професия, като от 2007 г. е професионален състезател по FIFA. Вероятно не е изненада, че видеата на Краси са обвързани с FIFA=

Гети Кехайова

@gettishow

When the mannequin jumped on him ##scareprank ##mannequin ##warehouse ##store ##lasvegasmannequins

♬ original sound - Getti