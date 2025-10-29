Най-странните имена на децата на знаменитостите

Традиционните имена от дълго време са рядкост сред децата на знаменитостите. Не само това, но и все повече известни личности избират оригинални, често ексцентрични имена, с които целят да подчертаят индивидуалността на наследниците си.

Сред последните примери са инфлуенсърите Лъки Блу и Нара Смит, които през октомври 2025 г. посрещнаха четвъртото си дете — момиченце на име Фони Голдън Смит. Новината бе споделена от Нара в Instagram, като тя описа раждането като „нежно, грациозно и магично“. Двойката вече има три деца с не по-малко впечатляващи имена: дъщерите Ръмбъл Хъни и Уимзи Лу, както и сина Силм Ийзи.

Рок музикантът Machine Gun Kelly и актрисата Меган Фокс също заложиха на нестандартен избор за дъщеря си – Сага Блад Фокс-Бейкър. Името беше разкрито в Instagram на 17 юни 2025 г., след като феновете дълго гадаеха как ще се казва момиченцето. В публикация от март MGK дори предизвика объркване, наричайки детето „нашето небесно семенце“, което мнозина приеха за истинското име на бебето.

Ексцентричността на Илон Мъск и Граймс вече е легендарна. През 2020 г. двамата шокираха света, когато обявиха, че синът им ще се казва X Æ A-12 – име, което по-късно промениха на X AE A-XII, тъй като калифорнийските власти не позволяват символи и цифри в актовете за раждане. Граймс обясни значението: X означава „непозната променлива“, Æ е елфическата форма на „любов“ или „изкуствен интелект“, а A-12 е препратка към любим самолет на двойката. По-късно двамата станаха родители и на дъщеря Exa Dark Sideræl, наричана накратко Y, както и на син Techno Mechanicus (Tau).

От семейството на Кардашиян също не липсват оригинални решения. Кайли Дженър и Травис Скот първоначално нарекоха сина си Wolf, но впоследствие промениха името му на Aire („Еър“) – уточнявайки, че се произнася като „въздух“, а не „Ейри“.

YouTube звездата Триша Пейтас избра името Малибу Барби за дъщеря си, родена през септември 2022 г., а Ник Кенън, известен с творческите си подходи, има цели 12 деца с разнообразни имена като Zillion Heir, Zion Mixolydian, Powerful Queen и Golden.

Сред първите, които въведоха модата на „нестандартните“ имена, бяха Ким Кардашиян и Кание Уест. Двамата нарекоха първородната си дъщеря Норт Уест, следвана от Сейнт, Чикаго и Псалм.

Музикалната двойка Бионсе и Джей-Зи избраха името Блу Айви за дъщеря си през 2012 г. – комбинация, която според фенове символизира числото четири, важно за двойката. По-късно те станаха родители на близнаците Руми и Сър.

Гуинет Полтроу и Крис Мартин предизвикаха световен отзвук с избора на името Апъл за дъщеря си през 2004 г., последвано от Мойсей за сина им.

Рок звездите Гуен Стефани и Гавин Росдейл също не изневериха на имиджа си, наричайки първородния си син Зума Неста Рок , а след него – Кингстън и Аполо.

Най-емблематичен остава примерът на покойния Франк Запа, който остави след себе си деца с имена като Moon Unit, Dweezil, Ahmet и Diva – едни от най-разпознаваемите и нестандартни в историята на шоубизнеса.

В наши дни звездните родители продължават да доказват, че когато става дума за имената на децата им, креативността няма граници.

Трябва да споменем все пак и един пример, който внесе глътка свежест сред странните имена на известните деца - Джъстин Бийбър. Канадският певец кръсти първородния си син Джак, което феновете му приеха особено радушно и се зарадваха, че поне един известен избира нормално и традиционно име за детето си.