Новини
Любопитно »
И Холивуд вече не иска принц Хари и Меган Маркъл

И Холивуд вече не иска принц Хари и Меган Маркъл

5 Ноември, 2025 13:31 1 051 5

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • холивуд-
  • кралско семейство-
  • известни-
  • шоу

Провалът на шоуто на Меган е доказателство, че и на знаменитостите им е писнало от двойката

И Холивуд вече не иска принц Хари и Меган Маркъл - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари и Меган Маркъл изглежда губят позиции в Холивуд. Според източници на Page Six, интересът към двойката в Лос Анджелис е сериозно отслабнал, а доверието, с което разполагаха след оттеглянето си от британския кралски двор, е до голяма степен изчерпано. „Хората са уморени от тях, образът им вече не носи нищо ново“, коментира друг индустриален източник пред изданието.

Промяната в нагласите към двойката се отрази и в отношенията им с Netflix. Първоначалното споразумение между стрийминг платформата и Archewell Productions — компанията на Съсексите — бе оценено на около 100 милиона долара. След приключването на първия етап, новият договор е редуциран до по-гъвкаво „first-look“ споразумение, което дава право на Netflix първи да разглежда техни предложения, но не ангажира платформата със задължителна продукция.

Източници, запознати с вътрешната кухня на медийните преговори, твърдят, че принц Хари и Меган Маркъл изпитват сериозни затруднения в професионална среда. „Просто не се справят. Нямат усет към бизнес комуникацията“, заявява един от тях. Според същия източник, Хари дори е закъснял за важна среща с Netflix, на която е помолил изпълнителен директор да му направи горещ шоколад — напитка, която според други сведения редовно предпочита. Подобен случай е описан и от бивш служител на Spotify в Vanity Fair, където се твърди, че персоналът е бил принуден да търси шоколад, след като в офиса не е имало наличен.

Към Хари е била отправена и идея да създаде подкаст, в който всяка седмица дегустира различен вид горещ шоколад, докато разговаря с приятел. Предложението било обсъдено, но в крайна сметка отхвърлено. Сделката със Spotify — на стойност около 20 милиона долара за три години — беше прекратена през 2023 г. след само един сезон на подкаста на Меган „Archetypes“. През 2025 г. тя води краткотрайния проект „Confessions of a Female Founder“ с Lemonada Media, който приключи след няколко месеца.

Присъствието на Меган Маркъл също поражда напрежение. Източници твърдят, че тя често пренебрегва съвети, смятала себе си за по-интелигентна от останалите и контролира всяко решение в рамките на Archewell. Анонимни участници в медиен проект, цитирани в Vanity Fair през януари 2025 г., описват съвместната работа с нея като „изключително болезнена и неприятна“. Според публикация в The Hollywood Reporter от септември 2024 г., служители в компанията са заявили, че се страхуват от Маркъл, като я описват като човек, който унижава подчинени и често променя посоката на решенията си.

Въпреки затрудненията, Съсексите не са се отказали от медийните си амбиции. Източници твърдят, че в момента работят по нови телевизионни проекти. Главният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос, по информация на Page Six, остава личен привърженик на двойката и поддържа близки контакти с тях. Новото им споразумение е сходно с това на Барак и Мишел Обама с тяхната компания Higher Ground.

В свое изказване на форума Fortune’s Most Powerful Women Summit през октомври, Маркъл заяви, че новата форма на партньорство с Netflix е „знак за силата на съвместната ни работа“ и подчерта, че то им дава „гъвкавост да предлагаме проекти първо на нашите партньори, а ако не са подходящи за тях — да ги предложим на други платформи.“

Документалният сериал „Harry & Meghan“ пожъна значителен успех, но следващите им проекти — „Heart of Invictus“ и документалният филм за полото — преминаха с по-малко обществено внимание. Междувременно, Меган Маркъл продължава и с други бизнес начинания, включително лайфстайл марката си As Ever, която наскоро представи нови празнични продукти.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези двамата се изложиха тжтално!

    8 1 Отговор
    Хари, Хари, тази отровна кобра с нейната омраза и отмъстителност ще те погуби!

    13:40 05.11.2025

  • 2 чичково червенотиквенече

    7 0 Отговор
    Да дойдат при дяда на селУ.
    Момчето ще работи из двора, а момата ще ръкоделства, всеки ден!

    13:40 05.11.2025

  • 3 аве

    6 0 Отговор
    Паразити!

    13:42 05.11.2025

  • 4 Лоши хора са

    2 1 Отговор
    Мързеливи и алчни, нагли хора. Не трябва да ги пускат в Англия. Хари разболя тежко близките си - пише, говори, бълва грозни неща,

    14:20 05.11.2025

  • 5 Георги

    3 0 Отговор
    иначе казано, ако не бяха бивши кралски особи до сега щяха да ровят по кофите. Ето, че тея със синята кръв не са толкова специални.

    14:20 05.11.2025