И Холивуд вече не иска принц Хари и Меган Маркъл

Принц Хари и Меган Маркъл изглежда губят позиции в Холивуд. Според източници на Page Six, интересът към двойката в Лос Анджелис е сериозно отслабнал, а доверието, с което разполагаха след оттеглянето си от британския кралски двор, е до голяма степен изчерпано. „Хората са уморени от тях, образът им вече не носи нищо ново“, коментира друг индустриален източник пред изданието.

Промяната в нагласите към двойката се отрази и в отношенията им с Netflix. Първоначалното споразумение между стрийминг платформата и Archewell Productions — компанията на Съсексите — бе оценено на около 100 милиона долара. След приключването на първия етап, новият договор е редуциран до по-гъвкаво „first-look“ споразумение, което дава право на Netflix първи да разглежда техни предложения, но не ангажира платформата със задължителна продукция.

Източници, запознати с вътрешната кухня на медийните преговори, твърдят, че принц Хари и Меган Маркъл изпитват сериозни затруднения в професионална среда. „Просто не се справят. Нямат усет към бизнес комуникацията“, заявява един от тях. Според същия източник, Хари дори е закъснял за важна среща с Netflix, на която е помолил изпълнителен директор да му направи горещ шоколад — напитка, която според други сведения редовно предпочита. Подобен случай е описан и от бивш служител на Spotify в Vanity Fair, където се твърди, че персоналът е бил принуден да търси шоколад, след като в офиса не е имало наличен.

Към Хари е била отправена и идея да създаде подкаст, в който всяка седмица дегустира различен вид горещ шоколад, докато разговаря с приятел. Предложението било обсъдено, но в крайна сметка отхвърлено. Сделката със Spotify — на стойност около 20 милиона долара за три години — беше прекратена през 2023 г. след само един сезон на подкаста на Меган „Archetypes“. През 2025 г. тя води краткотрайния проект „Confessions of a Female Founder“ с Lemonada Media, който приключи след няколко месеца.

Присъствието на Меган Маркъл също поражда напрежение. Източници твърдят, че тя често пренебрегва съвети, смятала себе си за по-интелигентна от останалите и контролира всяко решение в рамките на Archewell. Анонимни участници в медиен проект, цитирани в Vanity Fair през януари 2025 г., описват съвместната работа с нея като „изключително болезнена и неприятна“. Според публикация в The Hollywood Reporter от септември 2024 г., служители в компанията са заявили, че се страхуват от Маркъл, като я описват като човек, който унижава подчинени и често променя посоката на решенията си.

Въпреки затрудненията, Съсексите не са се отказали от медийните си амбиции. Източници твърдят, че в момента работят по нови телевизионни проекти. Главният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос, по информация на Page Six, остава личен привърженик на двойката и поддържа близки контакти с тях. Новото им споразумение е сходно с това на Барак и Мишел Обама с тяхната компания Higher Ground.

В свое изказване на форума Fortune’s Most Powerful Women Summit през октомври, Маркъл заяви, че новата форма на партньорство с Netflix е „знак за силата на съвместната ни работа“ и подчерта, че то им дава „гъвкавост да предлагаме проекти първо на нашите партньори, а ако не са подходящи за тях — да ги предложим на други платформи.“

Документалният сериал „Harry & Meghan“ пожъна значителен успех, но следващите им проекти — „Heart of Invictus“ и документалният филм за полото — преминаха с по-малко обществено внимание. Междувременно, Меган Маркъл продължава и с други бизнес начинания, включително лайфстайл марката си As Ever, която наскоро представи нови празнични продукти.