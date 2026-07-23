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Жизел Бюндхен показа зашеметяваща фигура по леопардов бански на 46-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Жизел Бюндхен показа зашеметяваща фигура по леопардов бански на 46-ия си рожден ден (СНИМКИ)

23 Юли, 2026 14:58 1 450 9

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  • модел

Супермоделът стана майка за трети път преди година

Жизел Бюндхен показа зашеметяваща фигура по леопардов бански на 46-ия си рожден ден (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жизел Бюндхен публикува снимки от семейната си почивка по повод своя 46-и рожден ден, който отбеляза на 20 юли. На един от кадрите бразилският супермодел позира напълно естествена с широка усмивка, облечена в бански с леопардов принт и с розови и бели балони в ръка.

„Благодаря на всички за обичта и пожеланията. Изпитвам огромна благодарност за новия етап, който започва, и за всички приключения, които предстоят“, написа Бюндхен в Instagram. Тя пожела споделените от почитателите ѝ доброта и обич да им се върнат многократно.

Феновете ѝ останаха очаровани от перфектната ѝ форма малко повече от година, след като тя стана майка за трети път. Доста бързо след раждането Жизел се завърна към професионалните си ангажименти, но приоритетът ѝ, както е отбелязвала и самата тя, си остават грижите за децата и семейството ѝ.

Публикацията включва и редки кадри от личния живот на модела, сред които частично изображение на най-малкия ѝ син и снимки от празнуването със семейството. Името на детето, което се роди през февруари 2025 г., продължава да не се съобщава публично.

Бюндхен сключи брак с инструктора по бразилско жиу-жицу Хоаким Валенте на 3 декември 2025 г. на скромна церемония в дома им в Сърфсайд, Флорида. Двамата се запознаха през 2021 г., когато моделът и децата ѝ започнаха да посещават академията на Валенте. Връзката им стана публично известна през 2024 г.

Супермоделът има още две деца, 16-годишния Бенджамин и 13-годишната Вивиан, от брака си с бившия състезател по американски футбол Том Брейди. Двамата финализираха развода си през октомври 2022 г. след 13 години брак.

През последните години Жизел Бюндхен ограничава публичните изяви и рядко показва най-малкото си дете. Семейната почивка и публикацията за рождения ѝ ден предложиха необичаен поглед към живота ѝ след раждането и повторния брак.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    1 1 Отговор
    бразилскАТА супермоделКА

    15:08 23.07.2026

  • 2 Черните дрехи правят фигурата

    1 1 Отговор
    да изглежда по-слаба.
    Към 50 г. обаче вече си трябва леопардов клин -))

    15:12 23.07.2026

  • 3 Кофти

    5 3 Отговор
    Нищо особено не е, особено като се има в предвид, че по цял ден нищо не прави и може да си позволи спорт и добра диета

    Коментиран от #6

    15:17 23.07.2026

  • 4 Какви

    5 1 Отговор
    манекенки имаше, а някои от тях дори сега на 45г+ дори изглеждат по-добре от сегашните 17-20г изкуственячки

    15:21 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кофти":

    и е рабоата, продава визията си и "тялото" си - за това и се плаща. Ти ако робитш в сторителството ти се плаща за мускулна сила и умения, които ги развиваш с практика или с курсове. Важи и за другите професии - за някои се изисква четен на книги, за други.. фитнес.

    Коментиран от #8

    15:23 23.07.2026

  • 7 .....

    0 1 Отговор
    Най готини са местните туземци

    15:57 23.07.2026

  • 8 Про3д съм и ми е лесно

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това":

    И двамцата сте на километри от истината. Джизели и Синтия Кроуфорд са двете най-богати манекенки в историята. Всяка от тях притежава по около 500 млн.долара. Джизели Бюндхен притежава и управлява цяла бизнес империя, като се почне от хотелиерство, обувки и т.н. та се стигне до биологично чиста ултра скъпа козметика.

    15:59 23.07.2026

  • 9 Лупита Елена Ниунгу

    2 0 Отговор
    Дека си виждал туземци къито да НЕ са местни? Нали това е значението на думата другарЮ к0мунист?

    16:01 23.07.2026