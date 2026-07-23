Жизел Бюндхен показа зашеметяваща фигура по леопардов бански на 46-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Жизел Бюндхен публикува снимки от семейната си почивка по повод своя 46-и рожден ден, който отбеляза на 20 юли. На един от кадрите бразилският супермодел позира напълно естествена с широка усмивка, облечена в бански с леопардов принт и с розови и бели балони в ръка.

„Благодаря на всички за обичта и пожеланията. Изпитвам огромна благодарност за новия етап, който започва, и за всички приключения, които предстоят“, написа Бюндхен в Instagram. Тя пожела споделените от почитателите ѝ доброта и обич да им се върнат многократно.

Феновете ѝ останаха очаровани от перфектната ѝ форма малко повече от година, след като тя стана майка за трети път. Доста бързо след раждането Жизел се завърна към професионалните си ангажименти, но приоритетът ѝ, както е отбелязвала и самата тя, си остават грижите за децата и семейството ѝ.

Публикацията включва и редки кадри от личния живот на модела, сред които частично изображение на най-малкия ѝ син и снимки от празнуването със семейството. Името на детето, което се роди през февруари 2025 г., продължава да не се съобщава публично.

Бюндхен сключи брак с инструктора по бразилско жиу-жицу Хоаким Валенте на 3 декември 2025 г. на скромна церемония в дома им в Сърфсайд, Флорида. Двамата се запознаха през 2021 г., когато моделът и децата ѝ започнаха да посещават академията на Валенте. Връзката им стана публично известна през 2024 г.

Супермоделът има още две деца, 16-годишния Бенджамин и 13-годишната Вивиан, от брака си с бившия състезател по американски футбол Том Брейди. Двамата финализираха развода си през октомври 2022 г. след 13 години брак.

През последните години Жизел Бюндхен ограничава публичните изяви и рядко показва най-малкото си дете. Семейната почивка и публикацията за рождения ѝ ден предложиха необичаен поглед към живота ѝ след раждането и повторния брак.