Син на министър спря интервюто ѝ, за да покаже морков с неприлична форма

Министърът по въпросите на социалното развитие и заетостта на Нова Зеландия Кармел Сепулони даваше интервю на живо от своя дом, когато нейният син се появи в кадър с морков във формата на мъжки полов орган.

Сепулони пусна в Twiter клип от видео интервюто си за Radio Samoa.

"Да, почти се сборихме пред камерата за този морков и да, сега ми е смешно, но тогава не беше!", написа тя.

В клипа може да се види как Сепулони започва леко да се паникьосва, когато вижда какво прави синът ѝ.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu