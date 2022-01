Известен инфлуенсър се изложи в "Стани богат"

Една от последните участнички в "Стани Богат" е с награда за най-влиятелна личност под 40. След тежка и дълга депресия, Виктория Викторова поема нов професионален път, мотивирана от търсенето на по-добро психическо здраве. Организирала е множество гейминг събития. Животът ѝ в момента се върти около игрите, високите технологии и психичното здраве.



Виктория реши да провери знанията си в "Стани богат", но въпросът, който я изхвърли от играта бе:



Как през Средновековието са наричали свободните граждани на немските градове?



Възможните отговори бяха: A: Хамбургери; B: Бюргери; C: Немци и D: Прусаци



За този въпрос Виктория се обади на приятел, който се оказа известният инфлуенсър Слави Панайотов от Пловдив, известен със своя канал в You tube - The Clashers. За съжаление, той не успя да ѝ помогне и си призна, че не знае верния отговор. Виктория реши да заложи на колоритния отговор Хамбургери, но верният бе Бюргери.



Коментарите в мрежата не закъсняха, вижте някои от тях:



"Още една "мега-влиятелна личност под 40" и с мега-ниска обща култура ! Да живеят хамбургерите!"



"Още утре ще и пратя колет с "хамбургери" по еконт."



"Ужас, ужас със тия германци. Че и джокерът ѝ се има за умен. Книги пише, и то исторически на поразия.. ! Инфлуенсър! Думи нямам.", възмущават се потребителите във Фейсбук.

