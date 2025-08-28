Новини
Ученици от “Златната лига” на „Стани богат“ сядат на стола на богатството на 6 септември

28 Август, 2025 14:15 359 5

Ученици ще играят благотворително за каузи по техен избор

Ученици от “Златната лига” на „Стани богат“ сядат на стола на богатството на 6 септември - 1
Снимки: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 6 септември, събота, точно в 20:00 ч. започва специалният благотворителен сезон „Златната лига“ на „Стани богат“, в който ученици от водещи гимназии от цялата страна ще седнат в стола на богатството, за да играят в подкрепа на обществено значими каузи, които те и техните училища са избрали сами.

В деня на Съединението на България младежи с блестящи умове и огромни сърца ще дадат голям урок на зрителите на bTV със своето чувство за съпричастност към нуждаещите се и отговорност към средата, в която живеем. Изкачвайки се по „дървото на играта“ с отлични знания, мъдрост и ясното съзнание, че промяната зависи от собствените им усилия, а не от някой друг, учениците ще подкрепят истински стойностни каузи, които не са избрани специално за участието им в „Стани богат“, а са своеобразно продължение на дългогодишната практика на всяко от училищата да помага на хора в нужда.

Спечелените в играта суми, учениците ще дарят в помощ на болни деца, на деца в неравностойно положение, в подкрепа на отбори за участия в международни състезания, за опазване на околната среда, за подобряване удобствата в училищната база, в памет на свои вдъхновители и много други.

„Горд съм, че в студиото на „Стани богат“ посрещаме едни от най-добрите ученици на България - от София, Пловдив, Шумен, Русе, Бургас, Дупница, Кърджали, Ловеч и още градове! Тяхната благородна мотивация и отговорност към другите ме изпълват с оптимизъм, че младите хора на България са нашата по-добра версия. Вярвам в това!“, са думите на възхищение, с които водещият Ники Кънчев прекрачва прага на специалния сезон.

"Златната лига" на младите умове на България ще вдъхновява зрителите на bTV всяка събота от 20:00 ч., а от 8 септември, понеделник, започват и новите епизоди на „Стани богат“, които ще се излъчват всеки делник от 18:00 ч.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Нема такава подигравка❗
    За бас ДВАДЕСЕТ години у нас
    НЯМА ИЗПЛАТЕНА награда от ....
    50 000€
    в игра в която крайната цел е
    1 000 000 €
    🤔🤔🤔

    Коментиран от #2

    14:19 28.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    За НАД ....

    Коментиран от #3

    14:20 28.08.2025

  • 3 честен циониост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Веднъж един удари голямата награда, ама после изплува, че имал роднина в телевизията. В България умниците или свършват на някое дърво, или в столовата на БАН под някоя маса.

    14:26 28.08.2025

  • 4 барем

    0 0 Отговор
    Едно циганче ще има ли,за политкоректност?

    14:31 28.08.2025

  • 5 Пич

    0 0 Отговор
    Тези смешници са свикнали с чужда пита помен да правят ! Името на предаването е тотално сбъркано , защото никой не може да стане богат със сто хиляди лева ! А и тази мизерия не дават !!!

    14:32 28.08.2025