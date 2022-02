Кръстиха хищен червей на пандемията (ВИДЕО)

Видян за пръв път досега вид чукоглав червей е открит в Европа. Представителите му, наподобяващи миниатюрни кобри, обитават Франция и Италия и се хранят с охлюви, пише "Лайв сайънс".

Учените решиха да кръстят червеите Humbertium covidum на пандемията от COVID-19, почитайки по този начин паметта на многобройните ѝ жертви. Освен това голяма част от изследването е направено по време на изолация.

Експертите са стигнали до заключението, че хищните червеи са инвазивен вид. Те са внесени в Европа от друг регион и са започнали да превземат местните екосистеми.

