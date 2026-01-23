След нов анализ: Откритие от 90-те се оказа праисторически чук на половин милион години

Археолози от Университетския колеж в Лондон и Природонаучния музей в Лондон са идентифицирали древна находка като праисторически чук от слонова кост. Датиращ отпреди приблизително 480 000 години, това го прави най-старият инструмент от слонова кост на европейския континент, според проучване, публикувано в списанието Science Advances.

Находката е с размери приблизително 11 см дължина, 6 см ширина и 3 см дебелина. Тя е с форма на триъгълник. Артефактът е открит през 90-те години на миналия век в Боксгроув в Южна Англия. Инструментът обаче не е идентифициран веднага. Това е станало възможно благодарение на скорошни изследвания.

Откритието е идентифицирано с помощта на 3D сканиране и електронна микроскопия. Тези инструменти разкриват серия от разрези, следи от удари и малки фрагменти от кремък, вградени в тях. Въз основа на тези данни учените стигат до заключението, че инструментът е бил използван като мек чук.

Артефактът е бил използван за прецизна работа - за заточване на режещи ръбове на каменни тесла и други инструменти за рязане на месо.