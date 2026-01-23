Новини
След нов анализ: Откритие от 90-те се оказа праисторически чук на половин милион години

23 Януари, 2026 12:14 488 5

  • откритие-
  • праисторически чук-
  • лондон-
  • находка-
  • слонова кост

Откритието е идентифицирано с помощта на 3D сканиране и електронна микроскопия

След нов анализ: Откритие от 90-те се оказа праисторически чук на половин милион години - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Археолози от Университетския колеж в Лондон и Природонаучния музей в Лондон са идентифицирали древна находка като праисторически чук от слонова кост. Датиращ отпреди приблизително 480 000 години, това го прави най-старият инструмент от слонова кост на европейския континент, според проучване, публикувано в списанието Science Advances.

Находката е с размери приблизително 11 см дължина, 6 см ширина и 3 см дебелина. Тя е с форма на триъгълник. Артефактът е открит през 90-те години на миналия век в Боксгроув в Южна Англия. Инструментът обаче не е идентифициран веднага. Това е станало възможно благодарение на скорошни изследвания.

Откритието е идентифицирано с помощта на 3D сканиране и електронна микроскопия. Тези инструменти разкриват серия от разрези, следи от удари и малки фрагменти от кремък, вградени в тях. Въз основа на тези данни учените стигат до заключението, че инструментът е бил използван като мек чук.

Артефактът е бил използван за прецизна работа - за заточване на режещи ръбове на каменни тесла и други инструменти за рязане на месо.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    Глупости на търкалета !!! Това заточване е характерно или за бойно оръжие , или за оръдие на труда с което се реже или сече ! Англичаните се опитват да лъжат повече и от гърците , за да имат най старото нещо...

    12:20 23.01.2026

  • 2 1234

    0 1 Отговор
    ся първобитните хора преди адам ли са или след него,или иадам е такъв,нещо не се връзват библейските истории

    12:21 23.01.2026

  • 3 Нека да пиша

    2 2 Отговор
    А,да позная . Това е чук на Лили Иванова ,с него наказваше на концерта в пещерата .

    12:21 23.01.2026

  • 4 хххх

    1 0 Отговор
    3Д сканиране и електронна микроскопия не са методи с които може да се направи подобна датировка. Предмети от неорганична материя е невъзможно да се датират кога са произведени, защото датировката по познатите методи ще покаже възрастта на камъка в случая, а не на времето, когато е издялан. Въглеродният анализ също е неприложим за неорганична материя и поради тази причина може само да се гадае и спекулира кога е направен този "чук". Абсолютно е възможно да е направен предния ден преди да бъде открит.

    12:24 23.01.2026

  • 5 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 0 Отговор
    ТОВА НА ФИГ.1☝
    Е ПРОТОТИП НА СЪВЕТСЦКИ МОБИФОН....

    12:31 23.01.2026