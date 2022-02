Откриха секс играчка на Марс

Пол Скот Андерсън публикува на страницата си в социалната мрежа Twitter снимка, на която е изобразен камък с много странна форма. Той го открил, докато проучвал специален архив, съобщава Metro, цитиран от БЛИЦ.

По-рано китайски роувър фиксира неразбираем куб върху лунната повърхност, който напомняше на мнозина за хижа.

Новата находка стана не по-малко интересна. На астрономите беше дадена снимка от повърхността на Марс. На нея ясно се вижда камък, който според потребителите на Twitter прилича на секс играчка. Струва си да се отбележи, че този камък е записан от марсохода Curiosity, който е изпратен на Марс през 2012 г.

