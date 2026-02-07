Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мъск "забрави" за Марс, готви първото безпилотно кацане на Starship на Луната през март 2027 г.

Мъск "забрави" за Марс, готви първото безпилотно кацане на Starship на Луната през март 2027 г.

7 Февруари, 2026 07:42, обновена 7 Февруари, 2026 07:48

Целта изисква чести тестови изстрелвания

Мъск "забрави" за Марс, готви първото безпилотно кацане на Starship на Луната през март 2027 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската компания SpaceX планира да осъществи първото безпилотно кацане на космическия кораб Starship на Луната през март 2027 г., съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Постигането на тази цел ще бъде предизвикателство за SpaceX и ще изисква чести тестови изстрелвания на космическия кораб Starship. Според изданието, космическата компания е решила да се съсредоточи върху лунната си програма в сътрудничество с НАСА и затова временно е изоставила амбициите си да изпрати космически кораб до Марс.

Според първоначалните планове на главния изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск, Starship е трябвало да пътува до Марс в безпилотен режим през 2026 г., за да тества безопасността на кацането на планетата. След това планът е бил да започне работа по пилотирани мисии до Марс и в крайна сметка да се създаде самодостатъчен град там.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Горелката на Мъск

    8 0 Отговор
    Шефът е пълен хахо и извратеняк. Справка досиетата на чичо щайн.

    07:50 07.02.2026

  • 2 А за по сигурно

    6 2 Отговор
    най напред да кацне на дедо вия!

    07:54 07.02.2026

  • 3 Тесла с окачване

    1 1 Отговор
    Кацанията на сонди и апарати на Марс до сега, бяха меко казано - примитивни. Преди излитането е добре да се съберат достатъчно данни за спускаемите апарати. Все пак там гравитацията е два пъти по-голяма от тази на луната.

    08:04 07.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    Преди половин век са ходели по Луната, като в Холивуд, а сега щели да тестват могат ли да кацнат управляеми апарати без хора, като тези на СССР тогава❗

    08:04 07.02.2026

  • 5 Елизабет Цветанова Кахъра

    0 2 Отговор
    Добре ден , а вие изпихте ли си дневната доза камерунско мляко от млад юнак ? 🤣🤣🤣🤭

    08:26 07.02.2026

  • 6 Симо

    5 3 Отговор
    За мен е учудващо до къде стигна света! Да бъде доминиран от наркомани!!! Все подставени лица за кражба на пари и манипулация на реалността. Зеления наркоман катализира война вече четири години. Покрай тази война "елитите" крадат стотици милиарди!!! Тоя наркоман "визионер" е другия усвоител на стотици милиарди. Като се огледаш "елитите" ни клатят с един същи номер.

    Коментиран от #7

    08:32 07.02.2026

  • 7 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Симо":

    започна войната и все още е на чужда територия. Стига сте повтаряли глупости че Украйна била започнала войната. Не може да отвориш война на собствена територия

    Коментиран от #12

    08:40 07.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Галактиките са 1 процент от вселената и нямат нужната енергия да съществуват.Би трябвало да са се разпаднали отдавна.Учените са измислили някаква невидима тъмна енергия и материя която идва от нищото и никой не е виждал която поддържа галактиките цели.Значи или е Господ или просто гледаме холограма.Кое ви се вижда по вероятно? Господ или холограма?

    Коментиран от #11

    08:51 07.02.2026

  • 9 А50

    2 1 Отговор
    Ауу и какво ще правят лумпените дето чекаха да ги изстрелят на Марс и колко теливизионно време беше отделено за тази пропаганда. А през това време китайците работят

    09:39 07.02.2026

  • 10 Сзо

    1 2 Отговор
    Айде бе, няма ли най сетне някой човешки крак да стъпи на тая Луна! Стига с тези безпилотни мисии.

    10:08 07.02.2026

  • 11 БеГемот

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Вижда ми се че трябва да се лекуваш....

    10:25 07.02.2026

  • 12 Симо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Можеш, ако си достатъчно алчен, зависим и безкрупулен, какъвто е зелената марионетка наркоман.

    12:17 07.02.2026

  • 13 ПИТАНКА

    1 0 Отговор
    А ЩЕ ВРЪЩАТ ЛИ ПАРИТЕ НА ТЕЗИ ДЕТО СИ КУПИХА ПАРЦЕЛИ НА МАРС

    16:20 07.02.2026

  • 14 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Аз съм се записал за пътешествието до Марс,даже имам купен билет.

    18:55 07.02.2026