Мъск "забрави" за Марс, готви първото безпилотно кацане на Starship на Луната през март 2027 г.

Американската компания SpaceX планира да осъществи първото безпилотно кацане на космическия кораб Starship на Луната през март 2027 г., съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Постигането на тази цел ще бъде предизвикателство за SpaceX и ще изисква чести тестови изстрелвания на космическия кораб Starship. Според изданието, космическата компания е решила да се съсредоточи върху лунната си програма в сътрудничество с НАСА и затова временно е изоставила амбициите си да изпрати космически кораб до Марс.

Според първоначалните планове на главния изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск, Starship е трябвало да пътува до Марс в безпилотен режим през 2026 г., за да тества безопасността на кацането на планетата. След това планът е бил да започне работа по пилотирани мисии до Марс и в крайна сметка да се създаде самодостатъчен град там.