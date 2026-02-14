Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Археолози откриха над 50 древни погребения в Якутия

14 Февруари, 2026 09:16 470 1

  • археолози-
  • погребения-
  • якутия

Откритите погребения все още не са напълно проучени

Археолози откриха над 50 древни погребения в Якутия - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Археолози са открили над 50 древни погребения в гробния комплекс Истеех Бираан в Хангаласки район – най-голямото средновековно и съвременно гробище в Якутия. Това съобщи пред ТАСС Александра Прокопиева, научен сътрудник в археологическата лаборатория на Института за хуманитарни изследвания и проблеми на коренното население на Севера, Сибирски клон на Руската академия на науките, и член на експедицията.

„Работим в Хангаласки район от много години, за да завършим работата по гранта. Работата беше проведена в гробния комплекс Истеех Бираан, което изясни границите на обекта. Той се оказа много по-голям от първоначално изчисленото. Идентифицирахме всички предварително проучени земни гробове от археолози в продължение на 100 години, картографирахме ги и създадохме планиграфия. Гробният комплекс съдържа над 50 погребения“, каза Прокопиева.

Тя отбеляза, че откритите погребения все още не са напълно проучени.

„Нашата цел не е да проучим всичко напълно: трябва да запазим погребенията за бъдещите поколения. Науката напредва и с новите технологии и нови подходи вярвам, че бъдещите поколения археолози многократно ще се връщат на това място и ще разширяват вече известна информация“, каза тя.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 лют пипер

    1 0 Отговор
    В деня на любовта за погребения ли ще говорим?

    09:27 14.02.2026