Археолози откриха над 50 древни погребения в Якутия

Археолози са открили над 50 древни погребения в гробния комплекс Истеех Бираан в Хангаласки район – най-голямото средновековно и съвременно гробище в Якутия. Това съобщи пред ТАСС Александра Прокопиева, научен сътрудник в археологическата лаборатория на Института за хуманитарни изследвания и проблеми на коренното население на Севера, Сибирски клон на Руската академия на науките, и член на експедицията.

„Работим в Хангаласки район от много години, за да завършим работата по гранта. Работата беше проведена в гробния комплекс Истеех Бираан, което изясни границите на обекта. Той се оказа много по-голям от първоначално изчисленото. Идентифицирахме всички предварително проучени земни гробове от археолози в продължение на 100 години, картографирахме ги и създадохме планиграфия. Гробният комплекс съдържа над 50 погребения“, каза Прокопиева.

Тя отбеляза, че откритите погребения все още не са напълно проучени.

„Нашата цел не е да проучим всичко напълно: трябва да запазим погребенията за бъдещите поколения. Науката напредва и с новите технологии и нови подходи вярвам, че бъдещите поколения археолози многократно ще се връщат на това място и ще разширяват вече известна информация“, каза тя.