Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" в Народното събрание Тошко Йорданов коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ ескалацията около трагедията в "Петрохан", определяйки случая като "отвратителен на много нива" и прераснал в тежък политически сблъсък.
"Случаят е отвратителен на много нива. Първо – за България това е за първи път ужасяващо. Това са неща, които сме гледали по филмите – секта, педофилия, оръжия. Това изначално втрещява хората", заяви Йорданов.
По думите му, цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа:
"Цялото това нещо е станало възможно благодарение на политическа протекция. Даже на държавна протекция. Тези политици тогава са били в изпълнителната власт. Това НПО съществува толкова бързо и е регистрирано за по-малко от 72 часа. Искам някой журналист да провери – за колко време става вписването в Агенцията по вписванията. Дали става за по-малко от 72 часа."
Йорданов посочи поименно представители на "Продължаваме Промяната – Демократична България":
"Получава такъв контрол над огромна територия благодарение на Борислав Сандов, който тогава е министър на околната среда. Николай Денков, като министър на образованието, разрешава създаването на едно училище в Долна Малина, което учи децата на практическа психотерапия. Това позволява на Калушев да има достъп до деца и да ги води по лагери."
Йорданов твърди, че сигнали срещу лицето, сочено като лидер на групата, са били подавани по времето на служебните вътрешни министри Бойко Рашков и Иван Демерджиев:
"Това момче е подало два сигнала в МВР по времето на Рашков и Демерджиев. Сигналът не е стигнал до прокуратурата. Останал си е там. И те сега скачат на прокуратурата. Не – виновни са тези, при които е останал сигналът."
И допълни:
"Имаме педофилска секта, политически покровителствана. Регистрация, безконтролно поведение, раздаване на оръжие, покриване на сигнали. Това е държавна протекция."
Йорданов направи паралел с международния скандал около Джефри Епстийн:
"В досиетата "Епстийн" всеки политик, забъркан дори само с това, че е ходил някъде, си подава оставката. Тук имаме хора, които са ги създали, финансирали, ходили там – и имат наглостта още да са в политическата система."
По адрес на публичните реакции Йорданов заяви:
"Отвратително е, че имаме политическа партия, която оправдава това. Опитва се да го омаловажи, да измести фокуса. Когато стане дума за педофилия, не може да говорим за кампании и политическа употреба. Това трябва да се разследва и да има последствия."
Йорданов коментира и решението на Илияна Йотова да посочи Андрей Гюров за служебен министър-председател:
"Имаме човек от ПП-ДБ за служебен премиер. Това означава избори с тяхно МВР. Широката обществена фраза "да си направим избори с наше МВР" придобива реалност."
1 скрий се
Коментиран от #10
12:42 14.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
Коментиран от #18
12:43 14.02.2026
4 опа
12:44 14.02.2026
5 Бойко държи МВР
Дарено оборудване: Има данни, че Калушев е предоставил специализирано оборудване на полицията в Монтана, с което служителите са тренирали.
Разрешителни за оръжие: Проверява се как Калушев е получил експресно разрешително за бойно оръжие (Глок и Колт Анаконда) от РУ-Монтана през ноември 2021 г., само две седмици след като е регистрирал постоянен адрес в града.
Ръководство: Към момента директор на ОДМВР-Монтана е старши комисар Пламен Томов (назначен през 2023 г.).
Коментиран от #15, #17
12:45 14.02.2026
6 Християн
Коментиран от #13
12:45 14.02.2026
7 Сталин
12:45 14.02.2026
8 Тошко африкански
Не разбирам защо Слави го търпи.
Мистър Бийн е по-приятен и умен от него.
12:47 14.02.2026
9 Алоуууу
12:47 14.02.2026
10 Промяна
До коментар #1 от "скрий се":А ТИ ИЗВРАТЕНЯК ШАРЛАТОНСКИ СИ ВЪН
12:47 14.02.2026
11 Сила
12:48 14.02.2026
12 Панчуг
12:49 14.02.2026
13 рудко
До коментар #6 от "Християн":да си направи клонинг на партията и да я кръсти копие и да намери още по див селянин с bmw за неин вожд!
12:49 14.02.2026
14 Синът ми
12:49 14.02.2026
15 Промяна
До коментар #5 от "Бойко държи МВР":КАКВО ОБЩО ИМА ТОВА БЕЕЕЕЕ ПЕДО ФИЛИЯТА Е ОТ ОНЕЗИ ПОКРОВИТЕЛСТВАНА ОТ ШАРЛАТАНИТЕ СХОНСОРИПАНА ОТ КМЕТ ТЕРЗИЕВ ГОРД С КАУЗАТА С МАЛКИТЕ МОМЧЕНЦА РАШКОВ ГИ ВЪОРЪЖИЛ САНДОВ И ПОДАРИЛ ПЛАНИНАТА ЧАДЪР ПОРИТИЧЕСКИ ОТ ШАРЛАТАНИЯТА ГОДИНИ НАРЕД ИВА А РАДЕВ ЗАПОВЯДВА НА ЙОТОВА ДА НАЗНАЧИ ГЮРО ШАРЛАТАНИН
12:50 14.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Промяна
До коментар #5 от "Бойко държи МВР":КАКВО ОБЩО ИМА ТОВА БЕЕЕЕЕ ПЕДО ФИЛИЯТА Е ОТ ОНЕЗИ ПОКРОВИТЕЛСТВАНА ОТ ШАРЛАТАНИТЕ СХОНСОРИПАНА ОТ КМЕТ ТЕРЗИЕВ ГОРД С КАУЗАТА С МАЛКИТЕ МОМЧЕНЦА РАШКОВ ГИ ВЪОРЪЖИЛ САНДОВ И ПОДАРИЛ ПЛАНИНАТА ЧАДЪР ПОРИТИЧЕСКИ ОТ ШАРЛАТАНИЯТА ГОДИНИ НАРЕД ИВА А РАДЕВ ЗАПОВЯДВА НА ЙОТОВА ДА НАЗНАЧИ ГЮРО ШАРЛАТАНИН
12:50 14.02.2026
18 славуца
До коментар #3 от "хехе":ще изпит някой песен и пак ще гласуват за него ..... му поклонници... Kато пуснаха безплатно да се гледа 7/8tv със сигурност ще се закачи някоя риба...
Коментиран от #28
12:51 14.02.2026
19 АГАТ а Кристи
Тя е от шарлатаните на татко ШАРЛАТАН !
12:51 14.02.2026
20 Промяна
До коментар #16 от "Факти":ЕЙ ШАРЛАТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК СИ МА ФИЯТАСА ШАРЛАТАНИТЕ ПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК СИ ВСИЧКО Е НАЯВЕ БЕ И ДАЖЕ НЕ СЕ КРИЯТ ТЕРЗИЕВ Е ГОРД С КАУЗАТА СИ
12:51 14.02.2026
21 Оръженосец
Ама трябва да четете официалните изявления на прокуратурата, за да го разбере, а не журналистически творби.
12:52 14.02.2026
22 Тошко
12:55 14.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Промяна
12:57 14.02.2026
26 Пълен Провал
12:58 14.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Промяна
До коментар #16 от "Факти":ПЕДОФИЛСКАТАТА ШАРЛАТАНСКА МА ФИЯ Е ОВЛАДЯЛА БЪ
ГАРИЯ ЖЕСТОКО
12:58 14.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тоше
13:02 14.02.2026
33 какво ще кажеш, тоше
13:02 14.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Само да кажа
Коментиран от #42
13:02 14.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Шефа MYY
13:04 14.02.2026
39 Много малки Лами са се навъдили !
Коментиран от #55
13:04 14.02.2026
40 Е то бива, бива, но чак толкова...
13:04 14.02.2026
41 Напоследък
13:05 14.02.2026
42 Факти
До коментар #35 от "Само да кажа":България се управлява от службите, а те винаги са били в ръцете на Боко и Шиши. ПП-ДБ никога не са управлявали.
13:05 14.02.2026
43 Как може хора наблюдавани от службите
Коментиран от #59
13:06 14.02.2026
44 виктория
13:07 14.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Анонимен
13:07 14.02.2026
48 Африкански
Не сте ми любимци ти и твоята свита, но се образовай малко - писна ми да ви слушам глупостите! Виж Диян Илиев Мексиканеца и чети, чети, ...
13:07 14.02.2026
49 Гост
13:08 14.02.2026
50 Я па тоа нали времето е ваше
13:08 14.02.2026
51 Пешо
13:08 14.02.2026
52 Пълна лустрация
13:09 14.02.2026
53 Факти
13:09 14.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 малки Лами - партизани
До коментар #39 от "Много малки Лами са се навъдили !":Пълна лустрация!
13:10 14.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Всички еколози и планинари са
13:12 14.02.2026
58 Разкарай се, бе
Нито ръста ти ръст, нито името ти име, нито се развиваш пълноправно.
Тия дни полудя. Стана банален!
Мразим чалгата!
13:12 14.02.2026
59 И Хитлер като млад планинар
До коментар #43 от "Как може хора наблюдавани от службите":е участвал в акции за спасяване животи ! Нали?
13:14 14.02.2026
60 Анонимен
ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ
13:15 14.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Държавата
13:18 14.02.2026
63 Всички секти и култове
13:19 14.02.2026
64 мечо
13:20 14.02.2026
65 Ами факт е!
13:20 14.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 София
13:23 14.02.2026
68 Жертвите са убити от убиеца на Алексей
13:26 14.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Саша "Боздуганова"....
13:26 14.02.2026
71 Фори
13:27 14.02.2026
72 Георги Илиев Митев
13:28 14.02.2026