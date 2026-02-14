Новини
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа

Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа

Председателят на ПГ на ИТН свърза случая с имена от ПП-ДБ и обвини бивши министри в покровителство и прикриване

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" в Народното събрание Тошко Йорданов коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ ескалацията около трагедията в "Петрохан", определяйки случая като "отвратителен на много нива" и прераснал в тежък политически сблъсък.

"Случаят е отвратителен на много нива. Първо – за България това е за първи път ужасяващо. Това са неща, които сме гледали по филмите – секта, педофилия, оръжия. Това изначално втрещява хората", заяви Йорданов.

По думите му, цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа:

"Цялото това нещо е станало възможно благодарение на политическа протекция. Даже на държавна протекция. Тези политици тогава са били в изпълнителната власт. Това НПО съществува толкова бързо и е регистрирано за по-малко от 72 часа. Искам някой журналист да провери – за колко време става вписването в Агенцията по вписванията. Дали става за по-малко от 72 часа."

Йорданов посочи поименно представители на "Продължаваме Промяната – Демократична България":

"Получава такъв контрол над огромна територия благодарение на Борислав Сандов, който тогава е министър на околната среда. Николай Денков, като министър на образованието, разрешава създаването на едно училище в Долна Малина, което учи децата на практическа психотерапия. Това позволява на Калушев да има достъп до деца и да ги води по лагери."

Йорданов твърди, че сигнали срещу лицето, сочено като лидер на групата, са били подавани по времето на служебните вътрешни министри Бойко Рашков и Иван Демерджиев:

"Това момче е подало два сигнала в МВР по времето на Рашков и Демерджиев. Сигналът не е стигнал до прокуратурата. Останал си е там. И те сега скачат на прокуратурата. Не – виновни са тези, при които е останал сигналът."

И допълни:

"Имаме педофилска секта, политически покровителствана. Регистрация, безконтролно поведение, раздаване на оръжие, покриване на сигнали. Това е държавна протекция."

Йорданов направи паралел с международния скандал около Джефри Епстийн:

"В досиетата "Епстийн" всеки политик, забъркан дори само с това, че е ходил някъде, си подава оставката. Тук имаме хора, които са ги създали, финансирали, ходили там – и имат наглостта още да са в политическата система."

По адрес на публичните реакции Йорданов заяви:

"Отвратително е, че имаме политическа партия, която оправдава това. Опитва се да го омаловажи, да измести фокуса. Когато стане дума за педофилия, не може да говорим за кампании и политическа употреба. Това трябва да се разследва и да има последствия."

Йорданов коментира и решението на Илияна Йотова да посочи Андрей Гюров за служебен министър-председател:

"Имаме човек от ПП-ДБ за служебен премиер. Това означава избори с тяхно МВР. Широката обществена фраза "да си направим избори с наше МВР" придобива реалност."


  • 1 скрий се

    33 8 Отговор
    ЗУЛУС!!!!!!!

    Коментиран от #10

    12:42 14.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    38 6 Отговор
    африкански добре плюе по кокорестите които ще понесат щети, но и това няма да помогне на чалгарите на изборите.

    Коментиран от #18

    12:43 14.02.2026

  • 4 опа

    18 1 Отговор
    Осветлете кои са били чести гости там , между другото тоз октопод си има и глава.

    12:44 14.02.2026

  • 5 Бойко държи МВР

    13 2 Отговор
    Съвместни учения: МВР официално потвърди, че през май 2023 г. служители на ОДМВР-Монтана са провели съвместно тактическо учение с организацията на Калушев. Темата на обучението е била свързана с тактическо движение по стълбища и заемане на позиции.
    Дарено оборудване: Има данни, че Калушев е предоставил специализирано оборудване на полицията в Монтана, с което служителите са тренирали.
    Разрешителни за оръжие: Проверява се как Калушев е получил експресно разрешително за бойно оръжие (Глок и Колт Анаконда) от РУ-Монтана през ноември 2021 г., само две седмици след като е регистрирал постоянен адрес в града.
    Ръководство: Към момента директор на ОДМВР-Монтана е старши комисар Пламен Томов (назначен през 2023 г.).

    Коментиран от #15, #17

    12:45 14.02.2026

  • 6 Християн

    13 10 Отговор
    Mеч ще ви оправи и ще ви вземе гласовете !!! Hа следващите избори партията на Pадостин ще стане четвърта сила а вие няма да съществуват продажници на боко и шиши !!!

    Коментиран от #13

    12:45 14.02.2026

  • 7 Сталин

    19 3 Отговор
    Това е активно мероприятие на МВР и службите,да разкарват различни "специалисти" ,"експерти" ,негодници и безделници по медиите да правят внушения и да объркат хората и така да се прикрие следите и истината

    12:45 14.02.2026

  • 8 Тошко африкански

    23 5 Отговор
    е уникален тЪпир.
    Не разбирам защо Слави го търпи.
    Мистър Бийн е по-приятен и умен от него.

    12:47 14.02.2026

  • 9 Алоуууу

    14 7 Отговор
    ....само си припомнете Министъра на културата - Наско Културата, емблематичната номинация на ПП

    12:47 14.02.2026

  • 10 Промяна

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "скрий се":

    А ТИ ИЗВРАТЕНЯК ШАРЛАТОНСКИ СИ ВЪН

    12:47 14.02.2026

  • 11 Сила

    21 5 Отговор
    Пигмей ...гнусен ямболски пигмей !!!

    12:48 14.02.2026

  • 12 Панчуг

    21 4 Отговор
    Такъв грозен и уродлив наглец ако се роди втори път няма да се огчува.

    12:49 14.02.2026

  • 13 рудко

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Християн":

    да си направи клонинг на партията и да я кръсти копие и да намери още по див селянин с bmw за неин вожд!

    12:49 14.02.2026

  • 14 Синът ми

    15 1 Отговор
    Щом синът ми функционира с държавна помощ, то значи, че и другите са като нас.

    12:49 14.02.2026

  • 15 Промяна

    6 11 Отговор

    До коментар #5 от "Бойко държи МВР":

    КАКВО ОБЩО ИМА ТОВА БЕЕЕЕЕ ПЕДО ФИЛИЯТА Е ОТ ОНЕЗИ ПОКРОВИТЕЛСТВАНА ОТ ШАРЛАТАНИТЕ СХОНСОРИПАНА ОТ КМЕТ ТЕРЗИЕВ ГОРД С КАУЗАТА С МАЛКИТЕ МОМЧЕНЦА РАШКОВ ГИ ВЪОРЪЖИЛ САНДОВ И ПОДАРИЛ ПЛАНИНАТА ЧАДЪР ПОРИТИЧЕСКИ ОТ ШАРЛАТАНИЯТА ГОДИНИ НАРЕД ИВА А РАДЕВ ЗАПОВЯДВА НА ЙОТОВА ДА НАЗНАЧИ ГЮРО ШАРЛАТАНИН

    12:50 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Промяна

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Бойко държи МВР":

    КАКВО ОБЩО ИМА ТОВА БЕЕЕЕЕ ПЕДО ФИЛИЯТА Е ОТ ОНЕЗИ ПОКРОВИТЕЛСТВАНА ОТ ШАРЛАТАНИТЕ СХОНСОРИПАНА ОТ КМЕТ ТЕРЗИЕВ ГОРД С КАУЗАТА С МАЛКИТЕ МОМЧЕНЦА РАШКОВ ГИ ВЪОРЪЖИЛ САНДОВ И ПОДАРИЛ ПЛАНИНАТА ЧАДЪР ПОРИТИЧЕСКИ ОТ ШАРЛАТАНИЯТА ГОДИНИ НАРЕД ИВА А РАДЕВ ЗАПОВЯДВА НА ЙОТОВА ДА НАЗНАЧИ ГЮРО ШАРЛАТАНИН

    12:50 14.02.2026

  • 18 славуца

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    ще изпит някой песен и пак ще гласуват за него ..... му поклонници... Kато пуснаха безплатно да се гледа 7/8tv със сигурност ще се закачи някоя риба...

    Коментиран от #28

    12:51 14.02.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    7 5 Отговор
    Е че подкрепата няма да е от марсианци....
    Тя е от шарлатаните на татко ШАРЛАТАН !

    12:51 14.02.2026

  • 20 Промяна

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    ЕЙ ШАРЛАТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК СИ МА ФИЯТАСА ШАРЛАТАНИТЕ ПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК СИ ВСИЧКО Е НАЯВЕ БЕ И ДАЖЕ НЕ СЕ КРИЯТ ТЕРЗИЕВ Е ГОРД С КАУЗАТА СИ

    12:51 14.02.2026

  • 21 Оръженосец

    6 5 Отговор
    16-те огнестрелни оръжия се оказаха различни от бойните пистолети, защото са реплики за игра paintball.
    Ама трябва да четете официалните изявления на прокуратурата, за да го разбере, а не журналистически творби.

    12:52 14.02.2026

  • 22 Тошко

    9 3 Отговор
    Колкото и да плюеш , отивате в НЕБИТИЕТО като Яне Янев , Волен Сидеров , Валери Симеонов и Каракачанов , как му беше малкото име , че вече не го помним. Няма да помним и теб.

    12:55 14.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Промяна

    6 6 Отговор
    ГНУСНАТА ШАРЛАТАНСКА ПЕ ДД Е ОВЛАДЯЛА ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ С МЕТЕЖИ НА ОЛИГАРСИТЕ СВАЛИХА ПРАВИТЕЛСТВОТО А СЕГА С ПОМОЩТА НА РАДЕВ СИ НАЗНАЧИХА ГЮРО Е ТОВА СЕ КАЗВА ПРЕВЗЕМАНЕ НА ДЪРЖАВАТА

    12:57 14.02.2026

  • 26 Пълен Провал

    5 2 Отговор
    ПП палавите петроханчета.

    12:58 14.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    ПЕДОФИЛСКАТАТА ШАРЛАТАНСКА МА ФИЯ Е ОВЛАДЯЛА БЪ
    ГАРИЯ ЖЕСТОКО

    12:58 14.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тоше

    7 0 Отговор
    Вие нали бяхте част от държавното управление, в коалиция с тези, дето щяхте да изчегъртвате, защо нищо не направихте а си бъркахте в носа, а, Тоше, питам аз и отговор не искам... или имахте други приоритети, да се облажите здраво, да се освините, а народа и народните дела - кучета ги яли. Казвай "сбогом" на парламента и да не сме те видяли повече там!

    13:02 14.02.2026

  • 33 какво ще кажеш, тоше

    7 0 Отговор
    Абе, не съм видял тия "педофили", според африканския, да са се снимали с бандити и мафиоти, но още се намират снимки на чалгаря слави с Васил Илиев и други подобни мутри от 90-те години.

    13:02 14.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Само да кажа

    9 0 Отговор
    През всички тези години докато уж ПП са покровители на тази секта както твърди Тошко главни прокурори не са ли Гешев и Сарафов назначени от Баце и Шиши

    Коментиран от #42

    13:02 14.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Шефа MYY

    6 0 Отговор
    Aaаyyу то3 много хубав и умен станал вее. Hяма да го .... повече!

    13:04 14.02.2026

  • 39 Много малки Лами са се навъдили !

    4 2 Отговор
    Всички еколози и планинари са психари. В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни. психари са естествено. Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки, делтапланери, канута, гмуркания .. и само сочат нещо на снимките ама квоо сочат и те не знаят. Психиатрична проблематика на високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...

    Коментиран от #55

    13:04 14.02.2026

  • 40 Е то бива, бива, но чак толкова...

    5 0 Отговор
    Абе тоя какъв е по отношение на компетентност и в коя област, че ни го навирате в очите и ушите по всички наболели въпроси? Изобщо кой от нашите политици, дето все ги преизбираме отново и отново, е способен да провежда нормален диалог и да се стреми убеди опонента си в своята позиция, а не даго напада, обвинява или обижда? Всеки се стреми силово да наложи личното си мнение и не приема никакво обсъждане или чуждо мнение по въпроса. Ако това не са бъдещи даже непркрити, а явно изразяващи позициите си диктатори, на които целта е само да се доберат до власт и държавната хазна, то не знам кой може да бъде наречен такъв.

    13:04 14.02.2026

  • 41 Напоследък

    8 1 Отговор
    това нещо никаквото , злобно и фалшиво , с костюмчета се пременя , решило да надскочи сянката си . И за шутче не става !

    13:05 14.02.2026

  • 42 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Само да кажа":

    България се управлява от службите, а те винаги са били в ръцете на Боко и Шиши. ПП-ДБ никога не са управлявали.

    13:05 14.02.2026

  • 43 Как може хора наблюдавани от службите

    5 0 Отговор
    И работили многократно години наред наравно с полиция в акции за спасяване животите на други хора, та тези хора най- дълго наблюдаваните от полиция и служби от всеки друг гражданин в държавата да са били секта" , затворена при това на педофили, изнасилвали всеки ден деца!?!?

    Коментиран от #59

    13:06 14.02.2026

  • 44 виктория

    3 0 Отговор
    и ти излезе просто момченце!!!!

    13:07 14.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Анонимен

    2 0 Отговор
    В скъпо нощно заведение някъде след 1 часа през нощтта, питат един парламентажия: "Ти кога спиш и кога работиш?" .... Миии... аз в момента работя, а в парламента спя и се разсъбуждам само когато трябва да гласувам, кой баджанак или баджаначка да бъде избран или избрана във баджаначеската въртележка!!!

    13:07 14.02.2026

  • 48 Африкански

    3 0 Отговор
    Тошко демонстрираш естесвен интелект не от най високо качество Винаги се изказваш некомпетентно! За никаква педофилия не става дума, а за наркотици!
    Не сте ми любимци ти и твоята свита, но се образовай малко - писна ми да ви слушам глупостите! Виж Диян Илиев Мексиканеца и чети, чети, ...

    13:07 14.02.2026

  • 49 Гост

    4 0 Отговор
    Малкото, гнусно, под"обие на човек, тошко пигмея. Попсувах си го сутринта

    13:08 14.02.2026

  • 50 Я па тоа нали времето е ваше

    2 0 Отговор
    На по 30 се зеехте 45 години Ви стигали. Макя.

    13:08 14.02.2026

  • 51 Пешо

    5 0 Отговор
    Чагърт,чагърт,чагърт имаше такъв народ.

    13:08 14.02.2026

  • 52 Пълна лустрация

    3 0 Отговор
    На всички свързани със сектата! До един!

    13:09 14.02.2026

  • 53 Факти

    7 0 Отговор
    Целият случай е изрисуван с почерка на мафията, която ИТН обслужват.

    13:09 14.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 малки Лами - партизани

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Много малки Лами са се навъдили !":

    Пълна лустрация!

    13:10 14.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Всички еколози и планинари са

    2 1 Отговор
    психари ! Всички...

    13:12 14.02.2026

  • 58 Разкарай се, бе

    5 0 Отговор
    Недовършения!
    Нито ръста ти ръст, нито името ти име, нито се развиваш пълноправно.
    Тия дни полудя. Стана банален!
    Мразим чалгата!

    13:12 14.02.2026

  • 59 И Хитлер като млад планинар

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Как може хора наблюдавани от службите":

    е участвал в акции за спасяване животи ! Нали?

    13:14 14.02.2026

  • 60 Анонимен

    0 0 Отговор
    БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
    ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ

    13:15 14.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Държавата

    0 0 Отговор
    Е отговорна и за лудите и за зоо парка ама на. Ходят си изпуснати по улиците и луди и африкански животни

    13:18 14.02.2026

  • 63 Всички секти и култове

    0 0 Отговор
    са функционирали с "държавна подкрепа" ! Те не се изграждат за ден два

    13:19 14.02.2026

  • 64 мечо

    0 0 Отговор
    исламат е единсвената религиа вав коиято хората не се гармят бес причина умират за ниякаква цел затова се казва че е религиа на мира

    13:20 14.02.2026

  • 65 Ами факт е!

    1 1 Отговор
    "Това момче е подало два сигнала в МВР по времето на Рашков и Демерджиев. Сигналът не е стигнал до прокуратурата. Останал си е там. И те сега скачат на прокуратурата. Не – виновни са тези, при които е останал сигналът."

    13:20 14.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 София

    0 0 Отговор
    До вчера ви управлявахте защо не беше открита или тогава за друго си мислихте!!

    13:23 14.02.2026

  • 68 Жертвите са убити от убиеца на Алексей

    0 0 Отговор
    .. Петров....Това е част от войната на Пеевски срещу ППДБ, които му пречат на пълната власт над държавата , осъществявана чрез завладяната от Прасето прокуратура, служби, МВР- министри и районни МВР началници....В парламента Пеевски е подчинил успешно всички - е като това злобно ниЗко човече и нелепата му умряла вече партийна, БСП тотално овладяна от Пеевски, Герб тотално овладяна, Възраждане и Меч вече с признаци на овладяване и насъскването им срещу всеки, който Пеевски посочи....

    13:26 14.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Саша "Боздуганова"....

    0 0 Отговор
    ... ние сме позволили използването на будистки инструменти за укрепване на структури, които водят до страдание – например, практиките за осъзнатост, основани на будизма, се използват, за да научат недоволните зъбни колела в корпоративните или социалните системи контролирани от тях (нас) да се примирят с това и да продължат напред...С необяснимото си използване на магически ритуали за „оформяне на енергията“ и промяна на света, с монашеските си йерархии и широк набор от живи богове, тибетският будизъм е особено покварена традиция но идеално се вписва в корпоративната идеология за модерното робство.

    13:26 14.02.2026

  • 71 Фори

    0 0 Отговор
    Нищо не става от ниския чалгаджия! И от дългия също нищо не става.

    13:27 14.02.2026

  • 72 Георги Илиев Митев

    0 0 Отговор
    "Драги ми смехурко" твоят вожд израстваше в кариерата си, чрез стихове, песни, театрални сцени и постановки, с действията на екипът му в реално време, които бяха развращаващи и отблъскващи за трезвомислещ човек! Сега някой все пак трябва да напише и похвално слово за теб другарю Тошко Йорданов, затова, че имаш смелостта да говориш и да търсиш отговорност на правителствата ни след "промяната" през 1989 година за случващото се на територията на Република България.

    13:28 14.02.2026

