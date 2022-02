Би Ти Ес се завръща с поредица от концерти в Лас Вегас

Южнокорейската момчешка група Би Ти Ес се завръща в САЩ за поредица от концерти в Лас Вегас през април, предаде Ройтерс, като цитира представляващата ги агенция "Биг хит мюзик".



Изявите са част от турнето "Permission to Dance on Stage", което беше прекъснато заради коронавирусната пандемия. Би Ти Ес ще пеят на 8, 9, 15 и 16 април, като последното им шоу ще бъде излъчено на живо, се казва в съобщението.



С дебюта си през 2013 г. кей-поп групата стана изключително популярна по света, а многобройните ѝ фенове са наричани Армията. Момчетата от седемчленната банда влязоха в историята през ноември, превръщайки се в първите азиатски изпълнители, спечелили отличието за най-добър изпълнител на Американските музикални награди.



Би Ти Ес направи първите си концерти на живо след началото на пандемията от COVID-19 през ноември в Лос Анджелис. Миналата седмица беше обявено, че групата планира да изнесе три концерта в Сеул през март.



Вокалът и текстописец Ви, чието истинско име е Ким Техьонг, се е възстановил от боледуването от COVID-19, обявиха от "Биг хит". Той беше петият член на момчешката група, който се зарази с инфекцията. Част от колегите му се разболяха през декември, малко след завръщането си от САЩ.



След избухването на пандемията от новия коронавирус през 2020 г., Би Ти Ес отложи, а след това и отмени планираното като най-голямото си международно турне "Permission to Dance on Stage", включващо почти 40 концерта. Момчетата направиха няколко онлайн прояви.

