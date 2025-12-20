Седем убити и 15 ранени при руска ракетна атака по пристанището в Одеса

Седем души са били убити, а 15 - ранени снощи, при ракетна атака по пристанищната инфраструктурата в Одески район.

Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм", като добави, че в резултат на удара са се запалили товарни автомобили на паркинга.



Междувременно "Укринформ" съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил с полския премиер Доналд Туск укрепването на украинските военновъздушни сили и проекти в областта на отбраната, финансирани по линия на финансовия инструмент за превъоръжаване на Европейския съюз SAFE, които ще включват и съвместно производство на дронове.



Двете страни са обсъдили и така дипломатическите контакти със Съединените щати за постигане на траен мир, ролята на Европа в този процес, както и решението на Европейския съвет да предостави на Украйна финансова подкрепа в размер на 90 милиарда евро за периода 2026-2027 г., посочва Зеленски в профила си във "Фейсбук".