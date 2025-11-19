Ариана Гранде обяви, че това е последното ѝ турне

Ариана Гранде заяви, че предстоящото ѝ турне „Eternal Sunshine“ може да се окаже последното за дълъг период. В интервю за подкаста Good Hang with Amy Poehler, излъчено на 18 ноември, певицата коментира плановете си за следващото десетилетие и промяната във фокуса си като артист.

32-годишната певица отбеляза, че очаква бъдещите години да се различават значително от изминалите десет до петнадесет. Тя подчерта, че не иска да прави категорични изявления, но призна, че предстоящата концертна обиколка може да бъде последната „за много, много дълго време“.

Певицата уточни, че въпреки намерението да се оттегли временно от сцената, планира да вложи максимално усилия в турнето. По думите ѝ именно осъзнаването, че това може да бъде „последен жест“ за известно време, я мотивирало да приеме ангажимента.

Разговаряйки за посоката на кариерата си, Ариана Гранде посочи, че се чувства по-свързана с работата си, след като започва да се занимава и с други занимания извън поп музиката и по-конкретно актьорството. Според нея творческият баланс изисква да следва роли и проекти, които „звучат правилно в момента“.

Тя потвърди, че участва в нови филмови продукции, включително "Злосторница" и "Запознай се с нашите", като изборът на ролите е продиктуван от интерес към сценария и екипа. Концертите през 2026 г. също са били решение, което ѝ се е сторило естествено.

Турнето „Eternal Sunshine“, обявено през август, ще обхване Северна Америка и Обединеното кралство и ще започне през юни 2026 г. То е в подкрепа на едноименния албум от 2024 г., както и на разширеното му издание Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead. Това ще е първото голямо завръщане на Ариана Гранде на сцената от 2019 г., когато завърши световното си турне „Sweetener“.

В интервю за Apple Music от март 2024 г. поп звездата заяви, че е „развълнувана да преосмисли отношението си към турнетата“ и че ще търси възможност да балансира концертните дейности с работата си по филмите от поредицата "Злосторница".