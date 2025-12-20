Новини
Времето днес, прогноза за събота, 20 декември: Облачността се увеличава, превалявания на изток

Времето днес, прогноза за събота, 20 декември: Облачността се увеличава, превалявания на изток

20 Декември, 2025 03:00

Максималните температури ще достигнат 10°-12°, за София – около 8°

Снимка: БНТ
Над по-голямата част от страната облачността ще се увеличи и в края на деня на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд.

Предимно слънчево ще бъде над Югозападна България. В източните части от страната ще духа умерен вятър от север-североизток, в останалите райони – слаб от изток-североизток. Ще започне понижение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 3° и 8°, в югозападните райони и по Черноморието – до 10°-12°, за София – около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините предимно слънчево ще бъде през повечето дневни часове в Рило-Родопската област, докато над Стара планина и Странджа още преди обяд облачността ще се увеличи и през втората половина на деня на отделни места там ще превали слаб дъжд, по най-високите части и слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 4°.

В неделя и през първите дни от новата седмица ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, предимно от дъжд, предимно слаби и на малко места, главно в източната половина от страната. В неделя и понеделник ще духа слаб източен, във вторник – умерен югоизточен вятър. Минималните температури слабо ще се повишат и най-често ще са от минус 2°-0° в югозападните райони до 6°-7° в крайните източни. Дневните ще се понижат в повечето места ще са между 5° и 10°.

В сряда ще започнат валежи от дъжд, ще обхванат цялата страна и ще се усилят. От изток, по-късно в Източна България от североизток, с усилване на вятъра, ще нахлува по-студен въздух. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък в Северна България и по високите полета в Югозападна дъждът ще преминава в сняг, но от запад валежите постепенно ще отслабват и спират.


  Герге

    Изпрегаме ли ? а .. завтра утром , опят ...

    03:03 20.12.2025

