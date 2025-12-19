Болоня елиминира Интер и се класира за финала на Суперкупата на Италия

В истински футболен трилър, изигран на стадиона в Рияд, отборът на Болоня елиминира Интер след изпълнение на дузпи и си осигури място във финала за Суперкупата на Италия, където ще се изправи срещу Наполи.

Сблъсъкът започна вихрено за "нерадзурите", които още във втората минута поведоха в резултата чрез Маркюз Тюрам, възползвал се от прецизно подаване на Алесандро Бастони. Въпреки ранния шок, Болоня не се предаде и в 35-ата минута получи право да изпълни дузпа, след игра с ръка на защитник на Интер в собственото наказателно поле. Рикардо Орсолини не трепна и възстанови равенството – 1:1.

Малко преди почивката, лош късмет споходи Интер – Федерико Бернардески получи тежка контузия и бе принудително заменен, което допълнително разклати редиците на миланския тим. Втората част на срещата премина под знака на тактическо надлъгване и здрави единоборства, но нови попадения така и не паднаха.

Така, при равенство 1:1, всичко трябваше да се реши с дузпи. В лотарията на наказателните удари нервите на играчите на Интер не издържаха – пропуски направиха Алесандро Бастони, Николо Барела и Анже-Йоан Бони. За Болоня неточни бяха Никола Моро и Хуан Миранда, но опитният Чиро Имобиле реализира решаващата дузпа и донесе исторически успех на своя тим.